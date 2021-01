Biden väntas föra USA in i Parisavtalet redan i dag

Joe Biden tillträder som president med det mest ambitiösa klimatprogram som USA har sett. Han har bland annat lovat att USA ska bli koldioxidneutralt till 2030 och ha en fossilfri energisektor till 2035.

Investeringar på 2.000 miljarder US dollar, ungefär 18.000 miljarder kronor, för att ställa om och stimulera ekonomin med förnybar energi, välbetalda säkra jobb i nya branscher inom gröna näringar finns också med på listan.

Han har lovat att starta så fort han tillträder och mycket ska ske redan under hans första hundra dagar som ny president.

Redan första dagen förväntas några åtgärder:

● Ett återinträde i Parisavtalet, något som tar 30 dagar innan det är formellt godkänt.

● En order om att samtliga myndigheter ska prioritera klimatet.

● Stopp för den omstridda oljeledningen Keystone XL. Klimatforskaren James Hansen har varnat för att denna ledning skulle betyda ”game over” för klimatet om den blir av.

Rör som är tänkta att användas till den omstridda oljeledningen Keystone XL förvaras vid den Kanadensiska gränsen.

Enligt planerna ska oljeledningen transportera uppemot 800.000 fat olja per dag från kanadensiska Alberta till raffinaderier vid Mexikanska golfen. Ledningen har varit omstridd i ett decennium och stoppades av Obama 2015, ett beslut som revs upp av Trump 2017. Just nu är jobbet med ledningen stoppat av domstol av miljöskäl. Kanada har redan signalerat att de kommer att ta strid för att ledningen ska slutföras, vilket i sin tur kritiseras av internationella experter som anser att det här är en chans för Kanada att visa att de är seriösa i sitt klimatarbete.

Samtliga åtgärder har stort värde, både praktiskt och symboliskt. USA står för cirka 15 procent av de globala utsläppen och är efter Kina världens största utsläppsland. Det USA gör påverkar klimatarbetet inte bara inrikes utan även i övriga världen.

Men det krävs mer än signalpolitik. Att USA enbart återinträder i Parisavtalet är inte tillräckligt, precis som alla andra länder i avtalet måste USA också leverera ett nationellt åtagande, NDC, och det ska vara mer ambitiöst än det tidigare. Experter förväntar sig att landets tidigare löften om att utsläppen ska vara 26 till 28 procent lägre år 2025 än nivån 2005 borde höjas kraftigt och snarare vara 50 procent lägre år 2030 än nivån 2005.

USA har också en viktig roll när det gäller finansiering av bland annat den gröna klimatfonden som ska hjälpa länder som drabbas värst av klimatförändringen. Trump har dragit tillbaka två miljarder amerikanska dollar, motsvarande 18 miljarder kronor, som var utlovade sedan tidigare. Omvärlden vill troligen se att det nu skjuts till nya pengar.

Trump har undanröjt ett hundratal regleringar på klimat- och miljöområdet. Allt från Obamas Clean Power act som skulle begränsa utsläppen från kolkraftverk, till att försvaga regler för naturskydd och underlätta för olje- och gasbolag att leta nya fyndigheter.

Vissa regleringar har tagits bort via exekutiva presidentorder och har alltså inte behövt passera kongressen. De kommer säkerligen att återställas på samma sätt.

Biden har också att hantera coronapandemi, en ekonomi som befinner sig i en svacka och ett land som är kluvet. I den bästa av världar innebär det en möjlighet till att ställa om USA, att rikta de finansiella insatserna på de hållbara lösningar som finns i klimatplanen

Bland de tidiga åtgärder som klimatexperter räknar med är att Biden ger USA:s naturvårdsverk, EPA, i uppdrag att återställa det undantag för hårdare utsläppskrav på bilar som Kalifornien tidigare har haft men som Trump drog tillbaka. Kalifornien är USA:s i särklass största bilmarknad så de regler som finns där får återverkan på bilindustrin.

Klimatexperter förväntar sig att Biden kommer återställa de undantag för hårdare utsläppskrav på bilar i Kalifornien. Foto: Mark J. Terrill/AP

Ett tidigt fokus på att rulla tillbaka Trumperans regler för energisektorn och ersätta dem med hårdare regleringar och sikte på grön energi förväntas liksom stopp för tillstånd för utvinning av fossila bränslen på federal mark.

Biden skulle också utfärda presidentorder om att myndigheter endast köper in utsläppsfria fordon och att alla offentliga byggnader och installation ska bli koldioxidneutrala till 2030.

Ska Biden nå målen i sin klimatplan krävs extraordinära insatser inom många områden. Fördelen är att stödet för klimatarbete har vuxit kraftigt i USA under Trumps tid. Enligt en undersökning från Pew research center anser två tredjedelar, 65 procent, av amerikanerna att den federala regeringen gör för lite för att stoppa klimatförändringen, och fyra av fem, 79 procent, vill se större satsningar på grön energi.

För första gången på ett årtionde har Demokraterna majoritet i kongressens båda kammare, om än med minsta möjliga marginal i senaten.

Organisationer som ”America´s pledge” och ”We are still in”, som samlar delstater, organisationer och företag som vill uppnå Parisavtalets mål har under hela Trumps tid varit aktiva och de välkomnar och stöttar Joe Bidens klimatpolitik. Tillsammans representerar de ungefär hälften av invånarna i USA och lika stor del av ekonomin.

Biden har också värvat tunga experter med stor kunskap och erfarenhet om miljö och klimat som han vill se på nyckelposter. Klimatet ska genomsyra samtliga politikområden, utrikes-, handel- och säkerhetspolitik.

John Kerry, utrikesminister under Obama, ska leda ett klimatråd. Foto: Carolyn Kaster/AP

John Kerry, utrikesminister under Obama, ska leda ett klimatråd. Han var djupt involverad i konstruktionen av Parisavtalet. Kerry sitter även i nationella säkerhetsrådet, det är första gången en klimatpost finns i rådet.

Janet Yellen, finansminister tillsammans med president Joe Biden. Foto: Andrew Harnik/AP

Janet Yellen, finansminister får en central roll. Hon har tunga meriter som tidigare chef för USA:s centralbank och har de senaste åren bland annat arbetat med att få till ett blocköverskridande stöd kring en koldioxidskatt. Redan 1997 höll hon ett anförande om klimat i senaten.

Gina McCarthy Foto: Carolyn Kaster/AP

Gina McCarthy, kan få den nyinsatta posten som nationell klimatrådgivare. Hon ska se till att klimatet genomsyrare alla politikområden nationellt, i sambarbete med John Kerry vars uppgifter är mer internationella. Under Obama arbetade hon på USA:s naturvårdsverk, EPA, och var en drivande kraft bakom Clean Power plan som begränsade utsläpp från kraftverk och fordon. Något som Trump tog bort.

Jennifer Granholm, energiminister. Foto: Carolyn Kaster/AP

Jennifer Granholm, energiminister. Tidigare guvernör i Michigan som är en förespråkare för att amerikanska företag ska utveckla utsläppsfria fordon arbetat för att skapa jobb inom bland annat batteritillverkning. Hennes myndighet är förutom energi även ansvarig för bland annat standarder för utsläpp kring byggnation och vitvaror.

Deb Haaland, inrikesminister. Foto: Carolyn Kaster/AP

Deb Haaland, inrikesminister. Kongressledamoten från New Mexico blir den första representanten för ursprungsbefolkning som får en ministerpost. Hennes uppgift blir bland annat att ansvara för landets naturresurser och förvalta regeringens skyldigheter mot hundratals olika grupper av ursprungsbefolkningar. Hennes första åtgärder förväntas vara att återinföra skyddet från Bears Ears National Monument och Grand Staircase-Escalante i sydöstra Utah som Trump tog bort. Dessa stora områden av allmän mark är fyllda av heliga platser för ursprungsbefolkningar. Förra året drev hon frågan att USA ska skydda 30 procent av sina mark- och landområden. Biden har lovat att prioritera frågan via exekutiv presidentorder.

Pete Buttigieg, transportminister. Foto: Kevin Lamarque/AP

Pete Buttigieg, transportminister. Transporter är centralt när det gäller att minska utsläpp. De står för nära en tredjedel, 28 procent, av utsläppen i USA. Han blir ansvarig för att implementera Bidens ambitiösa plan för kollektivtrafik med låga utsläpp. Det handlar bland annat om cykelbanor, och ”den andra järnvägsrevolutionen” med höghastighetståg och nya järnvägsspår i flera stater.

Michael Regan, chef för EPA, USA:s Naturvårdsverk. Foto: Carolyn Kaster/AP

Michael Regan, chef för EPA, USA:s Naturvårdsverk. EPA har en central roll när det gäller regleringen i miljö- och klimatfrågor. En av Trumps första åtgärder var att tillställa klimatskeptikern Scott Pruitt på posten. Myndigheten har varit central när det gäller att dra tillbaka hårda regleringar. Michael Regan har varit huvudansvarig för miljöregleringar i North Carolina de senaste tre åren. Hans uppgift blir att fokusera på Bidens plan för klimaträttvisa och hantera frågan om att effekten av föroreningar och klimatförändringar har drabbat fattiga amerikaner och områden med färgade värst. På agendan finns också att ta sig an regler för fordons drivmedelseffektivitet, utsläpp från anläggningar som drivs med fossila bränslen samt föroreningar från olje- och gassektorn.