Biden: Vi tror att Putin bestämt sig för att invadera

USA:s president Biden anklagade vid ett tal på fredagskvällen Ryssland för att sprida falsk information som bland annat handlar om att få Ukraina att se ut som en anfallare. En bild som också förmedlas av ryska statskontrollerade medier.

– Det finns inga planer från Ukrainas sida att de skulle anfalla. Det är falskt men ligger i linje med Rysslands planer, sa Biden.

– Och vi tror att Ryssland kommer att anfalla Kiev under de närmaste dagarna. Och vi tror att president Putin har tagit sitt beslut, något vi grundar på underrättelseuppgifter som vi har. Men Ryssland har ett val mellan krig eller förhandlingar.

Under kvällen kom också uppgifter från satellitanalysföretaget Maxar om ryska truppförflyttningar. Bland annat ska minst 50 helikopter ha placerats i Belarus nära gränsen till Litauen och en ny helikoptergrupp på ett flygfält 16 kilometer från gränsen till Ukraina. Där ska också stridsvagnar och andra fordon ha placerats.

President Biden har under fredagen diskuterat hur Natos östra flank ska förstärkas med ledare från Nato och EU.

– Ryssland har inte lyckats dela oss, sa USA:s president Joe Biden med hänvisning till sina samtal med EU och Natoallierade.

USA:s president Joe Biden under talet på fredagen. Foto: Jim Watson/AFP

– Vi är beredda att försvara varje tum av Natos territorium och vi kommer att fortsätta ge vårt stöd till det ukrainska folket.

Vita huset har vid upprepade tillfällen sagt att man tror att en rysk invasion av Ukraina kan vara dagar bort. Samtidigt har man fram till i dag sagt att Rysslands president Vladimir Putin kanske ännu inte har bestämt sig om det ska bli ett anfall eller inte.

Den saken ändrades alltså under Bidens tal på fredagen.

Under fredagen har flera rapporter kommit från rysk sida om olika attacker i östra Ukraina, det område där ryska separatister utropat två regioner som självständiga från Ukraina. Separatistregeringen har också inlett en viss evakuering av rysktalande från Donetskområdet till Ryssland som ligger på andra sidan gränsen.

Vita huset har kallat dessa händelser för avledande manövrer som ska fungera som en orsak till en rysk attack.

– Vi kommer att hålla Ryssland till ansvar om de anfaller. Men det är inte för sent att förhandla så länge de inte har anfallit, sa Biden.

– Om Ryssland anfaller innan dess kommer Ryssland att få betala ett pris för detta.

President Biden sa också att han inte tror att Ryssland planerar att använda kärnvapen trots att Ryssland på lördag kommer at genomföra en stor övning med kärnvapenbestyckade missiler och kryssningsmissiler i Svarta havet.

Under fredagen skrev president Putin under ett dekret att kalla in reservister för träning under 2022. Det skriver den statskontrollerade nyhetsbyrån Ria Novosti. Enligt nyhetsbyrån är detta något som genomförs varje år.

Enligt USA har Ryssland ökat antalet soldater vid Ukrainas gräns från omkring 100 000 den 30 januari till mellan 169 000 och 190 000 i dag.