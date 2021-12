Biden vill trycka på diplomati i Putinsamtal

För att denna diplomatiska väg ska vara aktuell måste samtalet, som initierats av Ryssland, föras ”i ett sammanhang av nedtrappning, snarare än upptrappning”, enligt en källa i Vita huset.

Telefonsamtalet i kväll, svensk tid, sker under en period av ökad spänning mellan väst och Ryssland, som USA anklagar för att planera en storinvasion av Ukraina. Under senhösten har tiotusentals, enligt vissa uppgifter långt över hundra tusen, ryska soldater mobiliserat nära den ukrainska gränsen. USA och EU har svarat med hot om hårda sanktioner och Ryssland har lagt fram en lista på krav man vill att USA och försvarsalliansen Nato skriver under. Kraven handlar bland annat om att Nato inte ska tillåtas utvidgas, och beskrivs av flera statsföreträdare i väst som ”omöjliga” att godta.

I mitten av januari ska representanter från USA och Ryssland mötas i schweiziska Genève, följt av möten mellan Ryssland och Nato och därefter Ryssland och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Vilken nivå mötet i Genève ska ske på är ännu oklart, men enligt uppgifter från Vita huset är det inte presidenterna som kommer att mötas.

