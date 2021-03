Bidens nya mål: 200 miljoner doser inom 100 dagar

Bara dagar efter det att han svurits in som president den 20 januari gick Biden ut och lovade att 100 miljoner amerikaner skulle vaccineras före den 1 maj. Efter att ha nått målet i fredags siktar Biden nu på att nå 200 miljoner vaccinerade inom samma tidsrymd.

Omkring 2,5 miljoner amerikaner får vaccin varje dag och Vita huset har gjort tydligt att man kommer att se till att vaccinera hela landets befolkning innan det kan bli tal om att dela med sig till andra länder.

Karin Eriksson: Vaccinbråket mellan Biden och Trump har sina fördelar

Tidskriften The Atlantic konstaterar att Bidenadministrationen försäkrat sig om sammanlagt 1,2 miljarder vaccindoser vilket skulle räcka till att ge hela den amerikanska befolkningen fyra sprutor.

– I slutändan kommer sådana aktioner enbart att förlänga pandemin, de restriktioner som krävs för att hålla emot den och det mänskliga och ekonomiska lidandet, sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare i år med hänvisning till det han kallade ”mig först”-inställningen.

USA har hittills valt att inte dela med sig av vaccin till andra länder men i fredags sa Vita husets coronasamordnare Jeff Zients att USA kommer att låna ut 2,5 miljoner doser av Astra Zenecas vaccin till Mexiko och 1,5 miljoner till Kanada. Detta eftersom vaccinet ännu inte fått sitt godkännande av de amerikanska myndigheterna och alltså inte kan ges till befolkningen, förklarade Zients för nyhetsbyrån AP.

Tiotals miljoner doser av Astra Zeneca-vaccinet har lagts på lager i väntan på tillstånd att användas i USA, skriver Canadian Press.

Antal doser som getts USA 118.000.000 Kina 65.000.000 EU 55.000.000 Indien 41.000.000 Sverige 1.300.000 Danmark 915.000 Finland 789.000 Norge 759.000 Källa: Bloomberg Visa mer

Coronasituationen i USA har förbättrats under de senaste veckorna men fortfarande avlider drygt 1.000 personer om dagen till följd av covid-19 och sedan pandemin inleddes för ett år sedan har drygt 550.000 människor mist lina liv. Antalet nya bekräftade fall per dag ligger på samma nivå som i slutet av augusti, mellan 50.000 och 60.000. Men kurvan har varit stadigt fallande sedan första veckan i januari då antalet nya smittade var fler än 250.000 per dygn.

USA:s främste smittskyddsläkare, Anthony Fauci, har dock varnat för att kurvan nu kan vara på väg att plana ut och att den brittiska varianten, som nu står för 30 procent av antalet nya smittade i USA, kan komma att påverka smittspridningen negativt.

– Bekymret är att det finns ett antal delstater, städer och regioner som är på väg att lätta på en del av de restriktioner som vi har talat om; tar bort kravet på munskydd och drar ned på andra allmänna åtgärder, sa Fauci på fredagen.