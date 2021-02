Bill Gates – från datakapitalist till betongaktivist

Det är inte alls vad man väntar sig från en techmiljardär som visar upp sig på sitt designkontor med schackbräde som rekvisita. Ordet känns inte som det allra mest naturliga när det kommer från en som de senaste åren huvudsakligen ägnat sig åt välgörenhetsarbete för att till exempel främja flickors utbildning i världen.

Men Bill Gates säger det gång på gång: Cement. Vi får inte glömma cementen.

Bakgrunden är att han har skrivit en bok – ”Så undviker vi klimatkatastrofen” – och den är optimistisk. Vi måste visserligen ta i från tårna och göra precis allt samtidigt nu enligt Gates. Dra ner och växla upp. Forska på djupet, men också satsa på riskprojekt. Lägga om och hålla ut. Det kommer att bli ”super-hard”, säger han, men det kan gå.

Så här skriver han själv i nya boken, stycket är något nerkortat av DN:

”Vi måste prestera något gigantiskt som vi aldrig har gjort förr, mycket snabbare än vi någonsin har gjort något liknande. Men ge inte upp. Vi klarar det.”

DN:s Kristina Hedberg möter Bill Gates i en exklusiv intervju med europeiska journalister. Inga fotografer är med under samtalet. Här ser vi Gates på ett möte i Berlin 2018. Foto: Britta Pedersen

Det var kring millennieskiftet som Bill Gates började sin resa från mjukvarukapitalist till klimataktivist. En del av de många miljarder han och hustrun Melinda har tjänat ihop under de framgångsrika åren med Microsoft skulle då satsas i projekt för global hälsa genom stiftelsen de skapat. Ganska snabbt kom Bill Gates att se bristen på energi som ett stort bekymmer i det arbetet. Utan lampa är det svårt att läsa läxor. Utan kylskåp kan du inte förvara vaccin.

I början av nya boken beskriver han inflygningar han gjorde till södra Afrikas storstäder under det tidiga 2000-talet. Han tittade ut och tänkte: Varför är det så mörkt där nere? Den spontana reaktionen från den lösningsorienterade amerikanen var att satsa stort på riklig och billig energi till den fattiga delen av världen, men efter några år krockade den ambitionen med det han började lära sig om klimatförändringarna.

Jag var helt fokuserad på mjukvara från 15 års ålder, till dess att jag fyllde 45

På en länk över Atlanten svarar Bill Gates på europeiska journalisters frågor om uppvaknandet och boken han skrivit. Ett tiotal reportrar samsas om en timmes frågetid och DN är, som enda svenska mediehus i gruppen, först ut.

När du förstod omfattningen av klimatkrisen, och tittade tillbaks på din tid som entreprenör och affärsman, vad önskar du då att du hade gjort annorlunda?

– Du vet, jag var helt fokuserad på mjukvara från 15 års ålder, till dess att jag fyllde 45. Och även om jag följde annan vetenskap på håll, så visste jag verkligen inte mycket då om klimatförändringar.

Bill Gates bok om klimatet.

Bill Gates har ett gungande sätt att leverera sina svar. Blicken är stadigt fäst på församlingen, men överkroppen vaggar oupphörligt när han pratar. Armarna ligger i kors över bröstet, eller tvinnade mellan knäna, men rastlösheten går inte helt att tygla. Som pendeln på ett gammalt väggur, pulserar han fram och tillbaka.

– Så hur som helst, jag har alltså inte varit en klimatfokuserad person, och jag vet inte om jag skulle vilja gå tillbaka och ändra något. Min talang har ju varit mjukvara. Men jag läser mycket, och tycker om att koka ner det jag tar till mig. Jag har läst hundratals böcker om stål och cement och klimatet. Nu försöker jag göra den kunskapen tillgänglig för andra.

Fakta. Bill Gates Föddes i Seattle 28 oktober 1955 och började programmera datorer som 13-åring. Han var en av grundarna av Microsoft 1975 och är fortfarande styrelseordförande där. Numera arbetar han mest i Bill & Melinda Gates Foundation tillsammans med hustrun. De har tre barn – Jennifer född 1996, Rory född 1999 och Phoebe född 2002. Enligt Forbes är Bill Gates numera världens fjärde rikaste man. Rikast är Jeff Bezos (Amazon). Visa mer

Där kom det igen. Cement. Rummet han sitter i har en fond av djupa hyllor i blankt vitt trä som rymmer sparsmakade skulpturer. Ett franskt mineralvatten står på bordet och Bill Gates är klädd i tunn, svart lammullströja. Skarpa svarta glasögon fulländar intrycket av någon som skulle kunna tas för gallerist. Eller regissör. Men han vill alltså att vi ska tänka på cement.

– Så du vet, jag är alltså en eftersläntrare när det kommer till klimatfrågan, men anledningen till att jag ville skriva boken, är att just nu finns det så många hängivna. Och om vi inte levererar en trovärdig plan för klimatet, kommer de alla att bli cyniska i stället, inom tio år. Om vi inte får till det där med cementen, kommer vi skapa en hel generation av cyniker.

Ce-men-ten. Tydligen står allt och faller med den. Så då tar vi detta.

Bill Gates beskriver en daglig resa han brukar göra – när det inte är pandemi – från bostaden på halvön Medina till huvudkontoret inne i Seattle. Färden går över världens längsta pontonbro, 520, som flyter på Lake Washington. Han tänker på den flytande bron som ett ”under av modern ingenjörskonst”. Svaret på varför den inte sjunker trots all trafik stavas betong. 77 luftfyllda, vattentäta pontoner av betong.

Över Lake Washington löper flera flytande broar. Den första byggdes 1940. Den här är Bill Gates resväg till jobbet. Den är byggd av luftfyllda betongpontoner. ”Ett under av modern ingenjörskonst”, som Bill Gates beskriver den. Foto: Alamy

Men betong består av grus, sand, vatten – och cement. Och produktionen av cement, får vi lära oss när Bill Gates undervisar, står för en mycket större del av de samlade utsläppen av växthusgaser än de flesta av oss kanske tror. Personbilar ligger bakom max 8 procent, skriver Gates, tillverkning av stål och cement 10. Och medan personbilsparken går att ställa om med ny teknik, är cementtillverkningen mycket trixigare att rena.

Cement görs av kalksten som bränns. I stenen finns kalk, kol och syre. När kalken frigörs blir syret och kolen kvar. Syre och kol är koldioxid. I boken skriver Gates:

”Det finns ingen metod för att tillverka cement som inte innehåller denna process. Det är en kemisk reaktion – kalksten plus hetta är lika med kalciumoxid plus koldioxid – och den går inte att komma runt. Förhållandet är ett till ett: tillverkar man 1 ton cement får man 1 ton koldioxid.”

Tekniska innovationer är det enda jag kan och det enda jag är riktigt bra på

Det där han sa nyss om att ha tagit sig igenom ”hundratals böcker om cement”, känns ganska rimligt faktiskt, för den som sett Netflix-serien ”Koden till min hjärna”. Genom tre timslånga avsnitt ses Bill Gates kånka på sin bokkasse. Tio till tjugo böcker bär han ständigt runt på. Kassen packas om av staben mellan varven, så att färdiglästa exemplar kan ställas tillbaks på hyllan och nya projekt tas med på färden.

Gates sitter still när han läser, men rör sig när han tänker. En slinga utanför bostaden nöts av ständiga promenader. Rörelse, rörelse, pendeln svänger.

Utan ett mirakel ser Bill Gates ingen annan utväg än kärnkraft för att tackla klimatförändringarna. Foto: Markus Schreiber/AP

Under en av alla vandringar som visas upp pratar filmaren kärnkraft med Bill Gates. Kärnkraftsforskning är en dyr syssla, utan särskilt stort stöd i opinionen – efter Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima – men det handlar om en energiproduktion som i teorin skulle kunna vara helt klimatneutral och Bill Gates har därför satsat stort på det som kallas ”fjärde generationens kärnkraft”, i bolaget TerraPower.

Målet är att utveckla en säkrare, billigare och mycket mer effektiv kärnkraft, men det är en ambition som till exempel Frankrike gav upp häromåret. Efter ett tidsödande och kostsamt frontarbete på området, såg landet för få framsteg. Men för Bill Gates ger det bara mersmak, att projektet är så teknologiskt utmanande, erkänner han i dokumentären.

– Tekniska innovationer är det enda jag kan och det enda jag är riktigt bra på. Det är min hammare. Många problem ser ut som spikar för mig, eftersom jag har den här hammaren.

Vi måste kunna skapa energi även när det inte blåser eller solen inte lyser

Strax innan Donald Trump tillträdde som president hade TerraPower säkrat ett avtal med Kina om att flytta den kärnkraftsutveckling de sysslat med de senaste åren, från ritborden och simuleringarna i datormiljö, till kraftverksbyggen i full skala på kinesisk mark. Sedan kom handelskriget. Allt gjorde halt.

De europeiska journalisterna som träffar Gates tillsammans med DN ställer flera frågor om kärnkraft. Den tyske reportern får beröm för sitt lands storsatsning på solpaneler, men Bill Gates beklagar med stort eftertryck att landet vänder kärnkraften ryggen. ”Sadly”, säger klimatboksförfattaren. Belgaren i vår grupp får samma reaktion, där ska alla reaktorer vara stängda 2024.

Hustrun Melinda anställdes som ung programmerare på Microsoft. I dag arbetar paret jämsides i den gemensamma välgörenhetsstiftelsen som bär deras namn. Foto: Elaine Thompson/AP

Bill Gates är van att argumentera i motvind på det här området.

– Den enda anledningen till att jag gett mig in i det här, är att vi kan tvingas ta till kärnkraft för att tackla klimatförändringarna. Om det inte sker ett mirakel kring batteriforskningen, ser jag faktiskt ingen annan utväg. Vi måste kunna skapa energi även när det inte blåser eller solen inte lyser. Och det måste vara ren energi.

I slutet av 2020 fick Bill Gates bolag kontrakt på att bygga en demoversion av sin planerat säkra reaktor på hemmaplan, i USA. Om fem år ska den stå klar. Lyckas de få den godkänd hoppas Bill Gates att tvivlen försvinner.

– I digitala modeller har vi simulerat jordbävningar, vulkanutbrott och flygplanskrascher, och detta är en helt annan värld säkerhetsmässigt än det ni är vana vid. Om USA nu tar fram de här reaktorerna hoppas jag att folk i resten av världen är öppensinnade nog att åtminstone titta på dem.

Det är väldigt lätt för politiker i dag att lova att utsläppen ska vara noll år 2050

Samma dag som den här pressträffen kring klimatboken äger rum svärs en ny president in i Bill Gates hemland. Inte bara samma dag förresten – pressträffen och ceremonin krockar totalt. Den timma Bill Gates bokat in för sitt möte med europeiska medier, är just precis den timma då andra ser poeten Amanda Gorman tala om mod och ljus och Joe Biden lägga handen på bibeln och säga ”I pledge”.

Det är ett sammanträffande, ”a coincidence!”, säger Gates stab som svar på vår undran kring den iögonfallande tajmingen. Själv kommenterar han det inte alls – och eftersom arrangörerna inte tillåter följdfrågor blir det tyvärr ingen fördjupning kring saken.

Bill Gates började programmera som 13-åring. “Fram till 45 var jag helt fokuserad på mjukvara”, säger han till DN. Foto: Austral International/REX

Men techmogulens förhållande till politiker berörs på andra sätt. I boken skriver han att klimatfrågan står och faller med dem nu. Det folkliga engagemanget finns, tekniken är på väg, tror Gates, men han tycker att det saknas modiga och handlingskraftiga politiker.

– Det är väldigt lätt för politiker i dag att lova att utsläppen ska vara noll år 2050. En person som säger så, måste få frågan: Kan du storleken på din forsknings- och utvecklingsbudget? Vad gör du åt stål? Vad gör du åt cement?

(Cement. Jag registrerar bara ordet här igen. Det är inte sista gången.)

– Den politiker som pratar om att sänka utsläppen på något sätt som verkar enkelt, är faktiskt inte seriös. Det är en person som bara håller på med pr. Vi måste skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

Det är uppenbart att världen ännu inte är seriös i klimatarbetet

Han tar svenska elbilar som exempel. Vid en första anblick kan man säga att Sverige har kommit långt vad gäller omställningen av personbilsparken. Norge ligger före, men nästan 10 procent av de nya fordon som säljs i Sverige går att ladda med el, och det är en hög siffra internationellt sett.

– Samtidigt är elbilar den lättaste uppgiften av alla vi har framför oss, och inte ens där kommer alltså något land längre än till några få procent av de bilar som körs, trots att vi skulle behöva hundra, säger Gates.

Nu tycker han att det ligger på oss alla att ge våra politiker mandat att agera med kraft i frågor som rör klimatet, men sen måste vi alltså också kräva bevis på att de faktiskt går från ord till verkstad.

– Det är uppenbart att världen ännu inte är seriös i klimatarbetet. Varför skulle annars jag vara den störste finansiären av startup-bolag på området? Det är så mycket prat! Nu måste vi ta fram en plan och stoppa in pengar i den planen.

”Jag är optimist, även om det ser ut som om det vi har framför oss kommer att bli supersvårt” säger Bill Gates. Foto: John Keatley

Själv satsar han stort genom innovationsfonden Breakthrough Energy Ventures, som utvecklar klimatteknologiska högriskprojekt – ofta kontroversiella sådana. En av idéerna är till exempel att genom konstgjorda moln skymma solen och på så sätt minska uppvärmningen. Den metoden ska forskare från Harvard faktiskt testa i Kiruna den här sommaren. Men många meteorologer tvivlar på – eller till och med varnar för – tekniken. De frågar sig vad en sådan storskalig manipulation av klimatet skulle kunna leda till i förlängningen?

Och Bill Gates blir också ifrågasatt för att han över huvudtaget tar sig ton i de här frågorna. Han! Vem är han liksom, att säga nåt om just klimatet?

I boken skriver Gates att han förstår sina skeptiker. ”Världen saknar inte precis rika män med storvulna idéer om vad andra människor ska göra.” Till de samlade journalisterna säger han att han ändå tror att han kan ha en roll att fylla.

– Under 2021 kommer jag att prata om tre saker. Jag vet, det är minst två saker för mycket, men jag ser inte att jag har något annat val. Jag ska prata om hur vi ska komma ur den här pandemin, jag ska prata om hur vi ska undvika nästa pandemi, och så kommer jag att prata om klimatförändringarna. Jag vill inte missa 2021, för jag tror att det är ett nyckelår, när det gäller att få fram en plan för global omställning.

Fem saker att ha i minnet när du talar klimat, enligt Bill Gates 1. 51 miljarder ton är summan av alla växthusgaser som släpps ut under ett år. Se till att ta reda på hur stor del av detta ditt samtal gäller. 2. Cement. Det är lätt att fastna i diskussioner om bilar och el, men alla utsläppskällor måste tas med. Cementproduktionen är en av de svåraste att klimatanpassa.

3. Hur mycket är ”1 kilowatt”? En genomsnittlig bostad förbrukar det. 1 megawatt går åt i en liten stad. 1 gigawatt i en stor. Världen förbrukar 3.000 gigawatt. 4. Hur mycket utrymme behövs för att få fram energin? Ved och vind tar mest plats, kärnkraft och fossila bränslen minst. 5. Vad kostar det? ”Smutsig” el är i dag den billigaste. Håll ”de gröna merkostnaderna” i minnet. Kommer medelinkomstländerna ha råd att ställa om? Visa mer

Bill Gates vill sälja sig som optimist på klimatområdet med sin nya bok, men som avslutning på pressträffen kommer en fråga om hur han egentligen kan vara det? Donald Trump har ju kraftigt försenat hans arbete, politiker överlag vill bara prata mål och inte medel, har vi fått höra, och vissa saker – som cementproblemet – går nästan inte att ändra på ens med den smartaste teknik. Kan Bill Gates efter allt detta, med trovärdighet, verkligen kalla sig optimist?

– Vilken bra sista fråga! Jag kanske är självcentrerad nu, men intresset för min bok pekar i alla fall på att här finns det ett sug. Det finns en förändringstakt nu som väcker hopp.

Gates berättar att projekten i hans utvecklingsfond också drar in allt mer externt kapital. EU satsar jättebra, säger han, så nu behöver han själv bara gå in med en femtedel av riskkapitalet i det 40-tal bolag som fonden omfattar.

– Hade du frågat mig för fem år sedan hur bra jag trodde att projekten i fonden skulle gå hade jag aldrig trott på något som liknar det vi ser nu. Så ja, jag är optimist, även om det ser ut som om det vi har framför oss kommer att bli supersvårt. Det kommer att krävas en helskottas massa innovation!

Den rörlige mannen har stannat upp med armbågarna i kors över det blanka vita skrivbordet. Framåtlutad gör han sig redo att sätta punkt. Bakom honom skymtar omslaget på boken där läsarna får några enkla hållpunkter att ha i minnet när klimatet diskuteras.

Punkt 1: Summan av alla utsläpp av växthusgaser under ett år är 51 miljarder ton. Hur stor del talar vi om den här gången?

Punkt 2: Och cementproduktionen då?

Läs mer: Hur kan vi veta att vi påverkar klimatet?