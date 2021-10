Biståndsministern: Läget i Afghanistan värre än vad vi trott

Qatar, ministaten vid Persiska viken som är en av världens största leverantörer av naturgas, har ett omfattande engagemang för talibanerna. På torsdagskvällen avslutade Sveriges biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) en rad möten i Doha med officiella företrädare för Qatar.

Han har bland annat träffat den biträdande utrikesministern Lolwah Alkhater och regeringens kontaktperson gentemot talibanerna, Mitlaq bin Majid Al-Qahtari.

– Vi vet ju att den humanitära situationen i Afghanistan är mycket alarmerande. I mötena i Doha har jag fått budskapet att läget är värre än vi tidigare trott, säger Olsson Fridh till DN.

– Vintern nalkas och den kommer att bli oerhört svår för civilbefolkningen. Sedan talibanerna tog över makten för två månader sedan har inga löner betalats ut till offentliganställda och det råder brist på mat. Samtidigt utnyttjas den instabila situationen av andra terrororganisationer som attackerar talibanerna.

Kvinnor i Kabul väntar för att få gratis bröd. Olika hjälporganisationer har länge varnat för matbrist och svält i landet. Foto: Bulent Kilic/AFP

Resan till Qatar är ett led i Sveriges försök att få det internationella samfundet att med biståndsministerns ord ”samla sig och hitta en väg” att nå fram med biståndet till de nödlidande.

Problemet är att göra detta utan att legitimera talibanernas regim, som ännu inte erkänts av ett enda land i världen. Hittills har inte talibanerna uppfyllt kraven om mänskliga rättigheter och flickors skolgång.

– Jag tycker ändå att vi (i Sverige) har lyckats bra med att få in bistånd i Afghanistan utan att gå via regeringens företrädare, säger Olsson Fridh.

Han pekar på att Svenska Afghanistankommittén, som i år får cirka 200 miljoner av Sveriges biståndsbudget, under lång tid kunnat göra nytta för civilbefolkningen framför allt på landsbygden. Både under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan på 1980-talet och under talibanernas tidigare maktinnehav i slutet av 1990-talet.

I förhållande till sin storlek är Sverige ett av de länder i världen som ger mest bistånd till Afghanistan. Totalt slussas en dryg miljard per år av våra skattepengar till Afghanistan.

– Jag faktiskt tror att vi har en del att lära Qatar, som också är en stor biståndsaktör i Afghanistan men som inte driver så många egna program, säger Per Olsson Fridh.

Men Qatar är samtidigt ett land som själva åsidosätter mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors rättigheter? Bland annat har de gjort sig ökända för att tysta regimkritiker, och de tillämpar det så kallade förmyndarsystemet, som gör att kvinnor är fullständigt underordnade män.

– Vi är medvetna om bristerna i demokrati och det har varit en del av mina samtal här, att tydliggöra vad vi har för förväntningar på dem (Qatar) som land, säger Per Olsson Fridh.

– I våra samtal var de förhållandevis öppna och ärliga med att de har en bra bit kvar vad gäller mänskliga rättigheter.

https://www.dn.se/sverige/hur-ska-svenskt-bistand-na-flickorna-utan-en-spann-till-talibanerna/