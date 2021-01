Björn af Kleen: Bidens chans att få igenom sin politik avgörs i Georgia

USA-valet 2020

”Gud och historien har kallat oss till detta ögonblick och detta uppdrag”.

Det sade Joe Biden den 27 oktober. Den blivande presidenten befann sig i Georgia, sydstaten som går till senatsval på tisdagen.

Ett val som avgör vilket parti som får makten i USA:s senat, kongressens mäktiga överhus i Washington DC som driver igenom lagar, godkänner presidentens utnämningar av ministrar och domare och dömer i riksrättegångar.

Valet i Georgia är en ödesstund för den amerikanska demokratin.

Stora delar av det republikanska partiet står fortfarande bakom Trump, trots att den avgående presidenten just nu beter sig som en diktator.

I helgen, över telefon, hotade Trump Georgias republikanska ledarskikt. Han manade delstatens statssekreterare Brad Raffensperger att upphäva valresultatet från det allmänna presidentvalet i november, som Republikanerna förlorade.

Georgias statssekreterare Brad Raffensperger under en pressträff i Atlanta, 2 december 2020. Foto: Alyssa Pointer/TT

Georgia har redan räknat om valsedlarna tre gånger. Demokraterna har vunnit varje gång. Men Trump vill att Raffensperger, administrativt ansvarig för valresultatet i Georgia, nu i efterhand ska ”hitta” 11.780 republikanska valsedlar, antalet som behövs för att kora Trump till vinnare.

Telefonsamtalet ägde rum i lördags, tre dagar före tisdagens senatsval. Trumps förhoppning är möjligen att hans ifrågasättanden av det allmänna valresultatet ska motivera förbittrade republikaner att rösta i Georgias senatsval.

Men hans påtryckningar mot Raffensperger, som sannolikt bryter mot delstatliga och federala kampanjlagar, kan lika gärna få motsatt effekt – alienera republikaner från senatsvalet och splittra partiet i ett viktigt ögonblick.

Valet i Georgia påverkar den auktoritära Trumpismens fortsatta inflytande i Washington.

De republikanska senatskandidaterna i Georgia, Kelly Loeffler och David Perdue, har ännu inte tagit tydlig ställning i efterspelet av allmänna presidentvalet. Loeffler har försvarat Trumps mjuka statskupp och sagt att presidenten har varje rätt att pröva resultatet på juridisk väg. Om republikanerna vinner kan den Trumplojala falangen av partiet stärkas. Både Perdue och Loeffler har röstat med Trump i senaten och inspirerats av hans retorik.

Raphael Warnock. Foto: Michael M. Santiago/Getty

Men vinner Demokraterna i Georgia, Jon Ossoff och Raphael Warnock, blir Republikanerna av med majoritetsmakten i senaten. Demokraterna skulle då styra såväl representanthuset, senaten som Vita huset. Ett avgörande slag mot det republikanska partiets maktställning.

Utgången har direkt påverkan på Joe Bidens presidentskap, som inleds den 20 januari. Hur?

Den 27 oktober talade Joe Biden i Warm Springs, en kurort i västra Georgia med en politisk historia.

Det var till Warm Springs som den demokratiska presidenten Franklin D Roosevelt, FDR, reste för att bota sin polio under 1920-talet. FDR fann politisk dådkraft i Warm Springs heta källor – inspiration till den nydanande välfärdspolitik som förändrade USA efter den ekonomiska depressionen. Kan Georgia förvandla Biden till en ny FDR?

Få tänker på Biden som en ledare av FDR:s kaliber – han uppfattas snarare som en mittenpolitiker som skyndar långsamt genom partiöverskridande kompromisser, en ”övergångspresident”. Under valrörelsen sade Biden till förmögna finansiärer i New York att inget skulle förändras i grunden.

Men den 27 oktober, i Warm Springs i Georgia, talade Biden om Roosevelt som en förebild för sitt eget presidentskap. Likt Roosevelt står Biden inför politiska kriser som kräver omedelbara och omfattande åtgärder, en ”ny giv” för 2000-talet. Demokratin är hotad. Trumps telefonsamtal i lördags bekräftar detta.

Supportrar till Jon Ossoff i Georgia, 2 januari 2021. Foto: Alex Wong/Getty

Pandemin har skördat 350.000 människoliv i USA, utlöst massarbetslöshet, blottat akut fattigdom och hunger. Revorna i landets sociala skyddsnät har lagts i öppen dager. Den afroamerikanska minoriteten har drabbats värre än den vita majoritetsbefolkningen. De historiska orättvisorna ledde till landsomfattande demonstrationer förra sommaren.

Nästan hälften av landets befolkning, den avgående presidentens republikanska kärnväljare, ifrågasätter samtidigt valets legitimitet. Hundratals republikanska kongressledamöter och ett antal senatorer sluter upp bakom Trump, även när han öppet hotar demokratin.

Joe Bidens möjligheter att reformera USA, att bli en Roosevelt för sin tid, avgörs på sätt och vis i Georgia. Det är därför dagens senatsval är så dramatiskt: Demokraternas förmåga att faktiskt driva igenom partiets politik står på spel.

Vinner Demokraterna i Georgia förlorar Republikanerna sin majoritet över senaten efter sex år i maktställning. Republikanernas majoritetsledare, senatorn Mitch McConnell från Kentucky, reduceras då till oppositionsledare.

Under Trumps år vid makten har McConnell varit den mest inflytelserika republikanen efter presidenten själv: McConnell har drivit igenom skattesänkningar och avregleringar, tillsatt ett pärlband av konservativa domare och hållit ihop partiet trots att presidenten nästan dagligen utmanat partiets konservativa ideologi.

Förlorar McConnell makten över senaten står Trumpismen utan given ledare i Washington. Ett fullskaligt inbördeskrig riskerar då att bryta ut i partiet. Demokraternas makt över senaten kan bli långvarig. Republikanerna befarar att Demokraterna kommer försöka rösta igenom en reform som skulle ge liberala områden som District of Columbia och Puerto Rico representation i kongressen; makten skulle då kunna tippa över till Demokraternas fördel under överskådlig framtid.

Mitch McConnell. Foto: Kevin Dietsch/TT

Vinner Demokraterna i Georgia skulle Bidens regering kunna reformera sjukvården och arbetsmarknaden, driva igenom en omfattande ny miljöpolitik och utan större motstånd i kongressen tillsätta ministrar ur partiets vänsterfalang, som Bernie Sanders eller Elizabeth Warren. Demokraterna skulle kunna klubba igenom kraftfulla stödpaket för småföretagare och individer som lider under pandemin, i stil med FDR:s statliga injektioner under 1930-talet.

Den tillträdande vicepresidenten Kamala Harris blir senatens ordförande och i praktiken den utslagsgivande rösten i kammaren om Demokraterna vinner i Georgia – hon får en egen tron, betydelsefullt inför nästa val 2024, då Harris väntas ställa upp som Demokraternas presidentkandidat.

Valet i Georgia är ovanligt dramatiskt. Att extravalet över huvudtaget äger rum så nära inpå Bidens installation beror på en lag i Georgia som säger att en kandidat till senaten måste vinna minst 50 procent av rösterna i delstaten för att ta hem valet.

David Perdue, den 71-årige republikan som redan suttit sex år i senaten i Washington, föll på målsnöret i det ordinarie valet i november: han fick 49,7 procent av rösterna. En vinst med 88.000 röster över den 33-årige politiska novisen Jon Ossoff, som till vardags producerar undersökande dokumentärfilmer. Men marginalen var alltså för liten: Perdue skulle behövt 0,3 procent ytterligare för att sitta kvar i Washington.

Jon Ossoff. Foto: Michael M. Santiago/Getty

Sedan det allmänna valet i november har demokratiska sympatisörer från hela landet öst in pengar i Georgias valkampanj. Jon Ossoff och baptistpastorn Raphael Warnock har totalt mottagit kampanjbidrag på över 100 miljoner dollar vardera. Nu är det så jämnt i mätningarna att politiska analytiker följer utvecklingen i Georgia som det gällde utgången i ett presidentval. Delstatens 10 miljoner invånare tycks bära supermaktens framtid i sina händer.

Till vardags predikar den demokratiska kandidaten Raphael Warnock i Ebenezer Baptist Church, en församling i Atlanta som under 1960-talet leddes av ingen mindre än Martin Luther King. Om Warnock vinner mot den republikanske motståndaren Kelly Loeffler, en stenrik blond trumpist, skrivs ett nytt kapitel i medborgarrättsrörelsens historia – Warnock blir Georgias första afroamerikanska senator någonsin (den elfte afroamerikanen i senatens historia).

Kelly Loeffler. Foto: Alex Wong/Getty

Loeffler har försökt framställa Raphael Warnock som en farlig vänsterradikal och bland annat beskyllt honom för att ha bjudit in Kubas kommunistiske diktator Fidel Castro sin ”sin kyrka”. Castro talade visserligen på Abyssinian Baptist Church i Harlem i New York 1995. Där Warnock arbetade som en 26-årig ungdomspastor, knappast den församlingsledare som Loeffler framställt honom som.

Även Jon Ossoff, som är vit och utbildad vid London School of Economics och Georgetown University i Washington, har meriter från medborgarrättsrörelsen.

Under universitetsåren gjorde han praktik hos John Lewis, den afroamerikanske kongressledamoten från Georgia som under decennier kämpade för svartas rösträtt. En vinst för Ossoff och Warnock skulle vara en triumf för den gräsrotsrörelse som med alla medel försöka locka desillusionerade afroamerikaner till väljarbåsen i Georgia. Ett potentiellt genombrott för Demokraterna över hela amerikanska Södern.