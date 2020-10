Björn af Kleen: Därför är frågan om poströstning omstridd i USA

USA-valet 2020

1 Varför tror man att utbredd poströstning kan fördröja valresultatet?

Därför att ett stort antal delstater tillåter extra tid för poströstsedlarna att nå fram, vilket innebär att det slutgiltiga resultatet riskerar att bli försenat.

I 26 delstater räknar man bara röstsedlar som anländer innan eller under den 3 november, själva valdagen.

I de återstående 24 delstaterna, plus District of Columbia, räknar man även försenade poströster så länge som dessa är poststämplade den 3 november eller tidigare.

Delstater som räknar röstsedlar som kommer fram efter valdagen står tillsammans för 344 av 539 elektorer – 64 procent av elektorerna. Det är därför det kan dröja innan valresultatet kan slås fast.

I många delstater rör det sig om en veckas extra tid för poströsterna att nå fram. Delstaten Washington på nordvästkusten tillåter en försening på tre veckor, till den 23 november. (Även om röstsedeln alltså måste vara poststämplad senaste den 3 november).

Om många röstsedlar anländer sent skulle det preliminära valresultatet senare kunna visa sig felaktigt och vinnaren bli en annan än den först korade. Därför kommer medier och andra bedömare att vara mer försiktiga med att utpeka en vinnare i år än vid tidigare val – i alla fall om det preliminära valresultatet visar sig mycket jämnt.

President Donald Trump talar i Lititz, Pennsylvania, på måndagen. Foto: Lev Radin/TT

2 Varför säger Donald Trump att poströstning är lika med valfusk?

Enligt åtskilliga experter finns det ingen saklig grund för Trumps uttalanden, som främst verka syfta till att underminera en möjlig valförlust för honom. Flera delstater uppmuntrar aktivt sina medborgare att rösta per post. Federal Election Commission slår fast: ”Det finns ingen grund för konspirationsteorin att röstning per post skulle leda till bedrägeri”.

Trump har uppmanat väljare att först rösta per post och sedan gå till en vallokal och rösta en gång till – en insinuation om att systemet skulle vara korrupt. Andra republikanska profiler, som den tidigare guvernören Mike Huckabee, har gjort liknande utspel. Men om systemet fungerar ska det förstås vara omöjligt att rösta dubbelt.

Enligt en studie från The Brennan Center for Justice från 2017 är graden av röstfusk i USA mellan 0.00004 och 0.0009 procent. Det finns enskilda exempel på försök till fusk, som dock uppdagats. I samband med North Carolinas primärval 2018 försökte en konsult för en republikansk kandidat att manipulera röstsedlar.

Delstaten Oregon har hållit val med hjälp av poströster sedan år 2000 och sammantaget upptäckt försök att manipulera 14 stycken poströster under den tiden. Däremot är det vanligt att brevröster diskvalificeras för att de kommit för sent eller därför att det saknas en signatur. Det är just därför som 24 delstater kommer räkna poströster som anländer efter valdagen.

3 Är det svårt att rösta per post?

Det skiljer sig över landet. Nio delstater, plus District of Columbia, skickar automatiskt ut poströstsedlar till registrerade väljare. Där ingår Kalifornien, USA:s mest folkrika delstat.

36 delstater skickar till registrerade väljare som specifikt efterfrågat en poströstsedel.

I ett antal delstater måste man ha en anledning för att få rösta per post. Dit hör Indiana, Louisiana, Mississippi, Tennessee och Texas.

4 Hur gör man rent praktiskt för att få en poströstsedel?

I delstaten Georgia, för att ta ett exempel, går man in på en hemsida och beställer hem en poströstsedel. Även enskilda organisationer som uppmuntrar till röstande skickar ut dokument som man kan returnera för att få sin röstsedel skickad hem per post från valmyndigheten. I Georgia började myndigheter att skicka ut poströstsedlar den 15 september.

En röstbrevlåda i Monterey Park, Kalifornien. Foto: Newscom

5 Hur gör delstater för att underlätta för posten?

I Georgia har myndigheter satt upp speciella behållare där man kan lämna sin poströstsedel istället för att skicka den via postverket, som många betraktar som föråldrat.

6 Hur många amerikaner kommer att rösta per post?

Under primärvalet i våras röstade mer än hälften av väljarna per post, enligt statistik från 37 delstater. Det var nästan dubbelt så många poströster i dessa delstater jämfört med 2016 års presidentval. Den stora ökningen tillskrivs covid-19, även om det också är en långsiktig trend att poströstningen ökar i USA.

I det allmänna presidentvalet 2016 utgjorde poströsterna 24,9 procent av det årets 96,8 miljoner röster.

I vissa delstater, som Nevada, var ökningen markant under primärvalet i våras. I Nevada var 98,4 procent av de totalt 491,600 röster poströster – att jämföra med mellanårsvalet 2018 i Nevada där färre än 9 procent var poströster.

Foto: Andrew Harnik

7 Vad tycker amerikanerna om att rösta per post?

En majoritet av amerikanerna, 65 procent, säger att möjligheten att rösta per post ska erbjudas alla väljare och att man inte ska behöva ha särskild anledning för att få poströsta.

Men demokrater och oberoende väljare är mycket mer positivt inställda till poströstning än republikaner, delvis ett resultat av Trumps ihärdiga svartmålning av poströstningsprocessen.

58 procent av Joe Bidens väljare säger att de föredrar poströstning jämfört med 17 procent av Trumps väljare. Detta präglade primärvalet i våras, där demokrater röstade per post i mycket högre utsträckning än republikaner.

Demokrater och oberoende väljare är mycket mer positivt inställda till poströstning än republikaner

I delstaten New Hampshire, för att ta ett exempel, kom 42,2 procent av demokratiska röstsedlar per post medan endast 16 procent av republikanska röstsedlar kom med post.

8 Hur många har poströstat i årets val?

I tisdags morse hade 43 miljoner poströster skickats in. (Drygt 20 miljoner människor hade besökt en förtidsöppen vallokal.) Totalt har drygt 64 miljoner amerikaner förtidsröstat i årets val, ett rekord.

