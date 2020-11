Björn af Kleen: Man kan se Trump framför sig på evigt kampanjstråk

USA-valet 2020

Det slog mig för två veckor sedan när jag satt på en läktare i North Carolina och lyssnade till Donald Trump: den 45:e presidenten kommer inte att försvinna från offentligheten om han förlorar valet.

Mer konventionella presidenter drar sig tillbaka på en släktgård eller grundar en stiftelse lite i skymundan av offentligheten. Partiet man ledde måste få odla nästa generation ledare utan att expresidenten står i vägen med sin lyskraft från Vita huset.

Sådan hänsyn är svårt att se att Donald Trump skulle ta. Trump har som president aldrig visat någon djupare lojalitet med det republikanska partiet, så varför skulle han vara lojal som expresident?

Man kan tvärtom se Trump framför sig på evigt kampanjstråt, en republikansk martyrfigur som fortsätter älta påstått valfusk, gå på om ”borttappade” valsedlar och andra kreativa ”förklaringar” till valförlusten mot Joe Biden.

Trump har älskat själva turnerandet, publikkontakten och bekräftelsen från folkhavet nedanför scenen. För hans väljare har besöken i deras avkrok av landet fungerat som intäkt för att han bryr sig om dem på riktigt. I North Carolina hamnade jag i samspråk med Tom, en snickare som väntade på Trumps ankomst.

Donald Trump på kampanjmöte i Pennsylvania i oktober. Foto: Gene J. Puskar/AP

– Trump älskar Amerika, sade Tom. Trump kommer ut och besöker oss, hur många demokrater kommer till en plats som den här? Det är fantastiskt. Detta är vad Amerika handlar om.

Trumps publik, alla Tom därute, kommer inte försvinna över en natt. Valresultatet bekräftar Trumps enormt starka band till nästan 48 procent av väljarkåren. Steve Bannon, Trumps tidigare chefsstrateg, är övertygad om att presidenten kommer kandidera på nytt för valet 2024. Skulle han inte förmå det av någon anledning – han skulle vara 78 år – står sonen Donald Trump jr eller dottern Ivanka Trump redo i manegen. Barnen har stått bakom sin far under de senaste dygnens farliga attacker på valprocessen. Don, Eric och Ivanka verkar inte beredda att lämna över makten slutgiltigt. Deras politiska resa har kanske just börjat.

Om Republikanerna behåller majoritet i senaten kan Trumpismen fortsätta utöva ett starkt inflytande i Washington, som en hämsko på Joe Biden och Demokraternas dagordning. ”Trumpdoktrinen – främlingsfientlighet, motstånd mot invandring… och hat mot allting liberalt – kommer med bestämdhet att fortsatta vara den mäktigaste kraften i det republikanska partiet”, skriver kolumnisten Thomas Edsall i New York Times.

Donald Trump på kampanjmöte inför valet 2016. Foto: Gerry Broome/AP

Det finns en återväxt av unga radikalkonservativa kongressledamöter i Matt Gaetz och Josh Hawley, män vars tilltal formats av Trump, hans aggressivitet, råa populism och avsky mot eliter. Det är svårare att skönja en ny moderatkonservativ flank som erbjuder ett alternativ till Trump, nästa John McCain eller Mitt Romney.

Den republikanska partieliten verkar visserligen för tillfället mån om att inte bekräfta Trumpfamiljens utspel om röstfusk. Men det är inte samma sak som att partiet slutgiltigt tar avstånd från Trump. De har hållit tyst när det blåst kring Trump tidigare och sedan ställt sig bakom honom på nytt. I höstens val har Trump visat att Republikanerna kan bredda partiets gräsrötter, bland annat till hörn av landet dominerade av latinamerikaner. Att diversifiera partiets väljarbas är livsnödvändigt i den demografiska förändring som pågår. Trump tycks ha lockat fler icke-vita väljare än någon tidigare republikansk president sedan 1960. Han kan vara för framgångsrik för att offra.

Det pågår flera brottsutredningar mot Trump, som skulle kunna leda till åtal efter hans tid i Vita huset. Men det är inte omöjligt att han försöker benåda sig själv under de kommande två månaderna. Skulle han ändå bli omöjlig som presidentkandidat i framtiden kan man tänka sig honom som en tv-personlighet, kanske i en nystartad Trumpkanal som slår mynt av hans popularitet, politiskt såväl som kommersiellt.

Donald Trump i en keps med hans kända slogan ”Make America great again”. Foto: Brendan Smialowski/TT

Granskningen av presidentens ekonomi i New York Times visar att Trumps största kommersiella tillgång är hans namn, varumärket ”Trump”. Trumporganisationens fasta tillgångar, hotellen och golfklubbarna, blöder pengar. Men själva sloganen ”Trump” är lukrativ.

Det kan tala för en framtid i medieindustrin. Under valrörelsen har Trump mer eller mindre öppet flirtat med tanken. Han har attackerat Fox News för att inte vara tillräckligt lojalt. ”Folket som tittar på @foxnews är arga”, twittrade Trump i maj. ”De vill ha ett alternativ nu. Det vill jag också”.

Under valrörelsen, som sammanfallit med en pandemins andra våg, har Trump agerat mer skådespelare än politiker. När han själv insjuknade i covid-19 använde Trump statsmaktens rekvisita för att iscensätta en storslagen vistelse på militärsjukhuset på Walter Reed.

Många hånade presidentens fåfänga. Själv övervägde Trump att gå ännu längre in i serietidningsestetiken och bära en Stålmannen-T-shirt när han överlevde sjukdomen. Han spelade rollen som folkhjälte efter att 230.000 landsmän dött. Det var så världsfrånvänt att folk tappade andan.

Just nu, under valdramats upplösning, är Trump otvetydigt en förlorare. På lördagskvällen, när Joe Biden till sist utpekades som vinnare, befann sig Trump på golfbanan. Framför tv:n i residenset är han en fara för sig själv. Hans bitterhet är bottenlös. På något sätt måste han försöka få revansch.