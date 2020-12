Björn af Kleen: Osannolikt att elektorer byter parti i sista stund

Under måndagen samlas elektorer i 50 delstatshuvudstäder för att formellt välja USA:s näste president.

När processen är över på tisdagsmorgonen svensk tid kommer Joe Biden med största sannolikhet att ha fått 306 elektorsröster och Donald Trump 232.

Den 6 januari samlas kongressens båda kamrar i Washington för att kontrollräkna elektorsrösterna och formellt utse vinnaren av årets presidentval. Det finns inte mycket som Republikanerna kan göra för att hindra demokraten Joe Biden från att sväras in som USA:s 46:e president den 20 januari.

Trump har försökt påverka republikaner på delstatsnivå att utse ytterligare elektorer och därmed justera valresultatet från november. Men där har han gått bet. Presidentens försök till ”mjuk statskupp” via domstolarna har varit lika verkningslös.

Det mesta tyder på att elektorerna kommer rösta som planerat under måndagen.

I 33 delstater plus District of Columbia tvingar lagen elektorerna att rösta enligt folkets utslag. I 17 delstater är elektorerna mindre bundna. Men det är osannolikt att många elektorer – en mix av politiska aktivister, finansiärer och tjänstemän – byter parti i sista sekund. Det är ”noll chans” att Trump plötsligt koras till vinnare i morgon bitti, bedömer New York Times.

Men Trump fortsätter att bestrida valresultatet.

I söndags sade han i en intervju med Fox news att valet är långt ifrån över. Han hävdar, utan att presentera några bevis, att han egentligen segrade i Pennsylvania, Michigan och Georgia (delstater som Joe Biden vann). 75 procent av republikanska väljare uppger att Trump har rätt: valet är inte avgjort, resultatet bör prövas, enligt en ny undersökning från tv-kanalen CBS. Bara 18 procent av Trumpväljare erkänner att Joe Biden vunnit.

Tidigt på tisdagsmorgonen ska Joe Biden hålla ytterligare ett segertal där han väntas hylla motståndskraften i den amerikanska demokratin. Valprocessen har sin obevekliga gång. Men frågan är vad Joe Biden säger till de miljoner amerikaner som fortfarande betraktar Donald Trump som sin ledare.