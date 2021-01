Björn af Kleen: Pence inbillade sig att han kunde rida på Trumpvågen

Mobben var på jakt efter Mike Pence.

Anhängare till Donald Trump hördes vråla ”Var är Pence?!” när de stormade Kapitolium i onsdags.

Minst tre anhängare ville ha fatt i vicepresidenten för att hänga honom från ett träd i kongressens trädgård.

”Det var en vanlig mening som upprepades”, skriver Jim Bourg på Twitter, en nyhetsfotograf från Reuters som var på plats. ”Flera talade om att vicepresidenten borde avrättas”.

Dagen innan hade Pence som vanligt ätit lunch med Donald Trump i hans privata matsal i Vita huset, en ritual som upprepats varje vecka.

Pence hade gjort Trump besviken under måltiden. Vicepresidenten meddelade att han inte skulle förmå stoppa kongressen från att bekräfta valresultatet och kora Joe Biden till ny president.

Mike Pence skulle leda kongressens möte dagen därpå, det som mobben lyckades avbryta. Men vicepresidentens funktion på mötet är rent ceremoniell. Han saknar befogenheter att köra över folkets röst.

Trump bryr sig inte om sådana formaliteter. Han räknade med att Pence skulle ställa till en scen från sitt podium och underkänna elektorskollegiets dom i stater där Trump och Pence till en början såg ut att vinna.

När Pence avböjde förvandlades han i Trumps ögon till en ”RINO”, en Republican In Name Only, en demokrat kamouflerad till republikan, en inre fiende.

Trumpanhängare hatar femtekolonnare. Proffspolitiker. Folkförrädare. Sådana typer som Trump skulle rota ut från regeringen när han lovade att ”dränera träsket”. Nu, när det verkligen gällde, visade sig hans närmaste man, den ständigt lika lojala Mike Pence, vara en mullvad.

Trump hade eldat på bitterheten mot Pence under hela onsdagen. Först höll presidenten ett möte utanför Vita huset där han kallade Pence beslut att bekräfta valresultatet för ett grundlagsbrott. ”… en ledsam dag för vårt land”, sade Trump om Pence.

Trump eggade sina anhängare att bege sig till Kapitolium för att ta saken i egna händer. När de följt hans order och befann sig nedanför den gräddvita märkesbyggnaden twittrade Trump: ”Mike Pence hade inte mod nog att göra vad som skulle ha gjorts för att skydda vårt land och vår konstitution”.

Nu skulle landsförrädaren straffas. Helst genom lynchning.

Mike Pence fyra år i Washington är en tragedi.

Få politiker har varit lika obrottsligt lojala med Donald Trump. Pence har varit mer än en politisk bundsförvant till Trump. Han har aktivt spelat rollen som presidentens devota beundrare, en hundvalp som ömt och hängivet betraktat Trump från sidan av scenen.

Den undersökande reportern Jane Mayer har i tidskriften New Yorker jämfört Pence blick med Nancy Reagans, skådespelarhustrun som inte kunde ta händerna från sin man under åren i Vita huset och sedan lojalt vårdade om honom när han försvann in i Alzheimers.

Under Trumps presidentskap har Pence ofta stått för grovgörat. Under utlandsresor, där Trump regelbundet provocerade värdlandet och utmanade USA:s allianser, gick Pence efter med kvasten och försökte städa upp: ”Vad presidenten egentligen menade var...”

När pandemin tog fart utnämndes Pence till ledare för Vita husets specialstyrka mot det nya coronaviruset. Trump förringade virusets dödlighet, ordinerade oprövade recept, som desinfektionsmedel, och undergrävde Vita husets egna medicinska experter. Pence stod stilla bredvid och låtsades som om Trump var en Nobelpristagare i medicin.

Varför så lojal? Pence politiska karriär gick på tomgång när Trump valde honom till sin vicepresident. Som guvernör av Indiana i den amerikanska Mellanvästern hade Pence inte varit särskilt framgångsrik. Han skulle sannolikt förlora omvalet när Trump räddade hans politiska karriär.

Ett resonemangsäktenskap slöts där Pence fick sina politiska ideal prövade i grunden. Pence är ingen medkännande konservativ i familjens Bush anda. Ingen kosmopolit som kan ställa sig bakom samkönade äktenskap i utbyte mot skattesänkningar. Han är närmast en kristen fundamentalist i livsstilsfrågor. Som kongressledamot och senare guvernör drev han Teapartyrörelsens dagordning.

Han ställde sig bakom lagar som skulle ha förbjudit abort även när fostret tillkommit som en följd av incest eller våldtäkt. Han drev på för ett tillägg till Barack Obamas allmänna sjukförsäkring som skulle ge sjukhus rätt att slippa utföra akuta aborter även i fall där kvinnan riskerade att dö utan den. (Lagen antogs aldrig.)

Trump var fascinerad av paret Pences fromhet. Trump och hans bohemiska kampanjrådgivare skvallrade gärna om Pence-regeln – vicepresidenten tackade nej till middagar där alkohol serverades om inte hans hustru Karen satt med i rummet. Pence påstods referera till sin hustru som Mother. Han gillade inte att befinna sig ensam på kontoret med kvinnliga rådgivare.

När Washington Post strax innan valdagen 2016 publicerade en filmsnutt där Trump skroderade om sina otrohetsaffärer var familjen Pence nära att hoppa av tåget. Men strategen Kellyanne Conway, som tidigare arbetat för Pence, hade redan innan övertygat honom om att det inte finns någon väg tillbaka: ”Du har korsat Rubicon”, sade hon.

Inledningsvis ska Pence ha uppskattat Trumps umgänge. Presidenten var nyfiken. ”Första gången vi sågs åt vi frukost och spelade en runda golf. Sedan åt vi lunch och middag tillsammans. Han måste ha ställt tusen frågor till mig”, sade Pence till journalisten Tim Alberta, författare till boken ”American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War and the Rise of President Trump”

Men nog grundade sig Pences lojalitet till Trump främst i en politisk kalkyl. På kampanjevenemang hade Pence märkt hur vilt publiken reagerade när Trump gjorde slarvsylta av republikanska trosatser, Pences gamla trosatser, som vikten av frihandel och arbetskraftsinvandring. Pence var en träbock jämfört Trump. Tidigare i sin yrkesbana, som konservativ radiovärd, kallade sig Pence för en ”Rush Limbaugh on decaf”, en mildare version av de extrema röster som nu dominerar den konservativa etern.

Pence inbillade sig att han kunde rida på Trumpvågen. Om han bara höll sig vän med Trumps väljare skulle han kunna kandidera som Trumps arvinge i ett kommande val. Det sägs att paret Pence under hösten letat villa i Washingtons förorter och att Pence överväger att skriva en bok, förberedelser inför valet 2024.

Men Trumps vägran att acceptera valresultatet, som kulminerade med onsdagens stormning, tycks tillfälligt ha ödelagt Pences politiska karriär, åtminstone som Trumparvinge. Trumps mest extrema anhängare vill nog inte rösta in Pence i Vita huset 2024, utan hänga honom i ett träd utanför kongressen.

Vicepresident Mike Pence och Demokraternas talman Nancy Pelosi. Foto: AFP

Under måndagen tycktes Pence stå inför ett viktigt vägval.

Skulle han hörsamma kraven från Demokraternas talman Nancy Pelosi och försöka avsätta sin chef genom författningens 25:e tillägg? En lag som vicepresidenten kan använda mot presidenten om en majoritet av ministrarna och rådgivarna i kabinettet finner presidenten oförmögen att styra landet. Det skulle gjort Pence till en historisk figur i amerikansk politik och kanske rentvå hans namn något efter kuppförsöket i onsdags.

Men republikanerna i representanthuset avslog Demokraternas begäran.

Det innebär att Pelosi driver processen vidare för att ställa Trump inför riksrätt, en process som även riskerar att skada Mike Pence. Han stod, fram till förra veckan, lojalt vid Trumps sida när presidenten försökte köra över valresultatet.

