Björn af Kleen: Republikanernas ledarskikt tar sin hand från Trump

I representanthuset, där Demokraterna har majoritet, lär Trump sannolikt åtalas – bli ”impeached” – när ledamöterna väntas rösta under onsdagskvällen om partiets åtalspunkter.

Demokraterna anklagar Trump för ”anstiftan till uppror mot USA:s regering”. De pekar på Trumps falska påståenden om att han förlorade valet på grund av fusk, hans påtryckningar mot republikanska valansvariga i Georgia och mer specifikt talet han höll på förmiddagen innan stormningen av Kapitolium den 6 januari, där presidenten uppmuntrade sina anhängare att ”slåss som fan” för hans sak. Trumpmeningen som Demokraterna citerar i åtalet lyder: ”If you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.”

Exakt hur många republikaner som tänker rösta mot Trump i representanthuset spelar sannolikt inte så stor roll för utgången. Trump lär bli åtalad och därmed den första president i amerikansk historia som ställs inför riksrätt två gånger.

Men utfallet ikväll i representanthuset ger en fingervisning om hur det republikanska partiet tänker ställa sig i senaten. Det krävs att två tredjedelar av senatens 100 ledamöter röstar mot Trump för att fälla honom. Men fälls Trump i senaten kan den kammaren sedan rösta igenom en klausul som förbjuder honom från att kandidera till Vita huset för all framtid. Det krävs bara en enkel majoritet i senaten för att porta Trump i all evighet om han blir fälld i riksrättegången.

En rättegång i senaten skulle tidigast kunna inledas den 19 januari, då senatorerna återvänder till Washington efter sin ferie. Dagen efter svärs Joe Biden in som president och Demokraterna får majoritet i senaten. Då kommer den demokratiska vicepresidenten Kamala Harris att ha den utslagsgivande rösten i senaten, och säkert gärna rösta bort Trump för all framtid från Vita huset.

Liz Cheney. Foto: Mandel Ngan/AFP

Kommentarerna om Trump från det republikanska ledarskiktet har inte varit nådiga under senaste dygnet. Inflytelserika republikanen Liz Cheney, tredje i rang i representanthuset och dotter till den tidigare vicepresidenten Dick Cheney, sade under tisdagskvällen att hon tänker fälla Trump i representanthuset. ”Aldrig någonsin tidigare har en president svikit sitt ämbete på det här sättet”, sade Cheney om Trump.

Ett uttalande som sätter stark press på hennes partikollegor. Om de inte röstar mot Trump i rättegången, för riksrätt, gör de sig medskyldiga till presidentens historiska svek mot det amerikanska folket. Inte konstigt att Kevin McCarthy, som leder Republikanerna i representanthuset, uppges ha ringt runt till sina ledamöter under tisdagen och frågat dem huruvida han och partiet borde be Trump att avgå i förtid.

McCarthy var fram till i onsdags en av presidentens bundsförvanter, som i in det sista försvarade hans konspirationsteorier om valfusk.

Kevin McCarthy. Foto: Win McNamee/AFP

Hur McCarthy gör är viktigt. Men än viktigare är Mitch McConnells inställning till riksrättegången. Han leder Republikanerna i senaten. McConell lät meddela New York Times att han ”välkomnar” en riksrättegång. En underrättelse som bara kan tolkas som att McConnell tänker rösta för att fälla Trump.

Det är inte säkert att tillräckligt många republikanska senatorer i slutändan skulle följa ledarens exempel. Men det är tydligt att Republikanernas etablissemang nu bestämt sig för att kapa bandet till Trump, att de rent av gläder sig åt möjligheten att för evigt porta Trump från amerikanska presidentsammanhang.

Trump utsatte det egna partiets ledamöter för livsfara när han bussade sina anhängare på kongressen i onsdags. Men Trump är också politiskt radioaktiv.

Det visade senatsvalet i Georgia som hölls dagen innan stormningen, där Republikanerna förlorade båda sina platser, delvis tack vare Trump som stjälpte snarare än hjälpte partiet i valrörelsen där.

För Mitch McConnell är därmed Trump förbrukad som politiskt verktyg. Han vill ha bort honom från Washington.

