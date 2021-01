Björn af Kleen: Signaler om att Trumps politiska ambitioner inte är över

Det kommer vara uppskattningsvis 23 grader varmt när Donald Trump landar klockan elva på onsdagsförmiddagen på Palm Beach International Airport i sydöstra Florida.

Vid den tiden har Trump en timme kvar som president. Den svarta väskan med kärnvapenkoderna befinner sig fortfarande i hans närhet. Men exakt klockan 12 avaktiveras koderna och militären som eskorterar ”världens viktigaste portfölj” återvänder till huvudstaden.

En nära krets medarbetare brukar flyga med presidenten under hans sista skälvande timmar, för att göra resan mindre ensam. Det gjorde Obamas stab på rekommendation från George W Bush personal.

Trumps resesällskap blir förmodligen litet. Efter stormningen av Kapitolium har många nära medarbetare distanserat sig. ”Jag är väldigt besviken på presidenten”, sade den ekonomiska rådgivaren Larry Kudlow häromdagen när han förberedde sig på att lämna Vita huset.

Men barnen och barnbarnen kommer förmodligen att flyga med Trump. Liksom presidentens tidigare golfcaddie Dan Scavino, som arbetat som Trumps twitteransvarige i Vita huset innan kontot raderades för gott efter statskuppförsöket.

Liksom Stephen Miller, arkitekten bakom Trumps hårdföra invandringspolitik, som sannolikt ska fortsätta arbeta för Trump, en signal om att hans politiska ambitioner inte är över.

Foto: Patrick Semansky

Presidenten och hans lilla entourage avreser från Andrews militäranläggning i Maryland strax sydväst om Washingtons stadskärna på onsdagens morgon.

Huvudstaden som Trump lämnar bakom sig är kusligt öde – en militariserad zon. Höga kravallstaket med taggtråd omringar det grönområde som kallas the Mall, en underskön park med vita monument över triumfer i den amerikanska historien.

Trump gillar militär pompa och ståt. Han lät förvandla nationaldagen till en uppvisning av amerikanska stridsflygplan som flög i formation över Vita huset och Lincolnmonumentet i juliskymningen. Amerikaner älskar sina krigare.

Men stämningen i Trumps Washington är inte festlig. Unga män ur nationalgardet i bylsiga kamouflageuniformer vaktar varje gatukorsning. Det är bistert och sammanbitet som på en efterfest som spårat ut, där alla blänger misstänksamt på varandra från varsitt hörn.

Vad rör sig i Trumps huvud när Air Force One fäller ned hjulen och Floridas platta sydvästkust avtecknar sig genom den lätta molnigheten? Han brukade känna glädje över golfbanorna, som ligger så tätt här. Men nu är även golfen en källa till vrede.

Efter stormningen av Kapilotium lät PGA-tourens ledning meddela att den ställer in den planerade majortävlingen vid presidentens golfklubb i New Jersey. Och det är ingen tröst att resa till Turnberry heller, Trumps klubb i sydvästra Skottland. British Open har meddelat att man ställer in en tävling där också. Av allt som hänt under senaste två veckorna är bakslagen i golfen bland det värsta för Trump, säger de som känner honom.

Foto: USA TODAY Network

Från Palm Beach International Airport till Trumps rosa slott Mar-a-Lago vid havsbrynet är det nära. Tio minuter i limousin. Vid bron över till ön från fastlandet kommer det säkert stå anhängare och sträcka fram sina händer mot bilrutan, en bitterljuv påminnelse om presidentskapets fördelar.

Innan valet i höstas, när en vän satt bredvid presidenten i hans limousin, sade Trump att han aldrig skulle kunna återvända till sitt gamla liv som byggherre av hotell och lägenhetskomplex. ”Efter det här”, sade Trump och tittade ut mot jublande väljare, ”kan jag aldrig återvända till att beställa fönster”.

Risken finns att Trump inte kommer att ha råd att beställa ens några nya fönster. Redan innan kuppförsöket den 6 januari befann sig Trump i ekonomiskt trångmål. Nu har situationen förvärrats ytterligare.

Deutsche Bank, Trumps finansiella räddare i nöden, säger att man inte tänker finansiera Trumpprojekt i framtiden. Trump är redan skyldig Deutsche Bank närmare tre miljarder kronor, pengar som måste vara återbetalda inom tre år.

Cushman & Wakefield, ett av världens största mäklarföretag som tidigare hyrt ut och leasat kontorsutrymmen i Trumps fastigheter, har efter stormningen meddelat att man inte längre befattar sig med Trumps företag.

Vid 12 på onsdagen, lokal tid, börjar ett liv dominerat av advokater, de som fortfarande vill befatta sig med Trumps affärer.

Trump måste sannolikt försvara sig i flera instanser samtidigt: i senaten, där en riksrättegång snart tar sin början, och kanske på sikt i domstolar i New York där åklagare granskar Trumps företagshistoria.

Det är inte säkert att Joe Biden, när han kliver in i Ovala rummet efter installationsceremonin, kommer att hitta ett brev från Trump i skrivbordslådan, en sådan lyckoönskning som presidenter brukar skriva till sin efterträdare sista natten i Vita huset.

Det kan hända att Trump ringer Joe Biden från Mar-a-Lago på onsdagseftermiddagen. Men det är också möjligt att han låter bli.

