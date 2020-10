Björn af Kleen: Trump och Vita huset bröt mot flera restriktioner

När presidenten flögs till militärsjukhuset Walter Reed på fredagskvällen med vad som beskrevs som feber, andningsbesvär och utmattningssymptom av flera källor till Washington Post började amerikanska medier omedelbart kartlägga hans framfart under veckan som gått.

Journalister riktar bland annat sökarljuset mot ett evenemang i Vita husets rosenträdgård förra lördagen, där gräddan av Washingtons konservativa etablissemang firade Trumps nominering till Högsta domstolen, domare Amy Coney Barrett.

Inför påslagna tv-kameror bröt många av de 150 gästerna mot de riktlinjer som amerikanska myndigheter förordar. Höjdare minglade utan mask och kramades. Där var förstås värdparet Donald och Melania Trump. Men också justitieministern William Barr, senatorn Mike Lee och universitetsrektorn John Jenkins från University of Notre Dame där domare Barrett tagit sin examen och undervisat.

Nu har inte bara presidenten och landets första dam testat positivt, även senator Lee och Jenkins. Det senare har utlöst en liten proteststorm vid Notre Dame, där elever protesterat mot Jenkins. Han minglade utan munskydd i Vita huset trots att han så sent som förra månaden tvingade studenter att återgå till onlineundervisning efter ett utbrott på lärosätet. Även tre journalister som bevakat evenemang i Vita huset under veckan har testat positivt.

Coronaviruset är svårstoppat. Men Vita huset är en av USA:s mest övervakade fastigheter. En försluten borg som vaktas av världens mest resursstarka militärmakt. Om viruset spreds därinne förra helgen kan det inte uteslutas att Trumps lättsinniga förhållningssätt till den egna statsapparatens restriktioner spelade in. Västra flygeln har lättare restriktioner än många klädbutiker och gym i USA just nu.

Även tisdagens presidentvalsdebatt i Cleveland granskas. Enligt moderatorn Chris Wallace anlände Trump så sent till debatten att han inte hann testas, ett brott mot de regler som de respektive kampanjerna kommit överens om. Donald Trumps barn och hustru var iförda masker när de vandrade in i aulan där debatten hölls men tog sedan av sig skydden så fort de satt sig ned.

Trumps nära rådgivare Hope Hicks uppvisade symptom på väg hem från ett kampanjevenemang i Minnesota på onsdagskvällen. Hon var ombord på Air Force One, presidentens flygplan. Under torsdagen testade hon positivt. Det hindrade inte att Trump samma dag flögs till Bedminster, hans golfklubb i New Jersey, för att möta republikanska finansiärer. Ett brott mot den regel som säger att man ska isolera sig i 48 timmar om man haft kontakt med en smittad.

