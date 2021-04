Black Lives Matter-aktivister: ”Domen visar att våra protester hade betydelse”

Det dröjde inte mer än ett par sekunder efter domen mot Derek Chauvin förrän bilarna började tuta på gatorna i New York. Från fönsterrutor, öppna i vårsolen, viftades det med Black Lives Matter-flaggor.

Men även om många jublade över domen var det ingen feststämning som präglade folksamlingarna och demonstrationerna som bildades för att hedra George Floyd.

Karin Eriksson: Den historiska domen blir en upprättelse

De politiska talen på två stora demonstrationer i Brooklyn präglades av sammanbitna budskap.

– Vi är inte här för att fira. Vi är här för att kräva att poliser som begår brott fortsätter att ställas till svars, sade Jumanee Williams, demokrat och ombudsman i New Yorks stadshus, på en demonstration för Black Lives Matter i Brooklyn.

Borgmästarkandidaten Maya Wiley i New York. Foto: Martin Gelin

– Vi fick äntligen en liten, liten bit av rättvisa. Men vi har inte fått lugn och ro. Vi kan inte luta oss tillbaka nu. Det är mycket arbete som återstår, inte minst här i New York. I stället för en miljard dollar i polisbudget behöver vi flytta pengarna till folk som faktiskt kan hjälpa invånarna, i stället för att skjuta invånarna, säger Maya Wiley, kandidat i borgmästarvalet i New York, till DN under demonstrationen.

Den oscarsbelönade filmregissören Spike Lee, som varit aktiv i kampen mot rasism och polisvåld i snart fyra decennier, dök också upp på demonstrationen i Brooklyn, med sin karaktäristiska New York Knicks-keps gömd under cykelhjälmen. När DN frågar om han blev överraskad av domen mot Chauvin skakar han på huvudet, inte för att säga nej utan för att poängtera just hur ofattbart det var att polisen dömdes. Till slut säger han:

– Det är toppen. Det är allt jag kan säga.

Filmregissören Spike Lee cyklade förbi en hedersstund för George Floyd i Brooklyn. Foto: Martin Gelin

En bit bort står Anthony Williams, som varit aktiv i Black Lives Matter-rörelsen länge.

– Det är en oerhörd lättnad. Skulle Chauvin friats för det här så skulle ingen av oss ha gått säker i USA, säger han.

När DN frågar om han själv har erfarenhet av diskriminering och trakasserier från polisen skakar han först på huvudet.

– Inget särskilt allvarligt, säger han.

Skulle Chauvin friats för det här så skulle ingen av oss ha gått säker i USA

Men sedan börjar han räkna upp händelse efter händelse där polisen i New York behandlat honom brutalt.

– En gång när jag kom upp från tunnelbanan, F-linjen här, så brottade två poliser ner mig på marken. De sade att jag såg ut som en annan misstänkt kille. En annan gång, här runt hörnet faktiskt, tryckte några poliser upp mig och en kompis mot väggen, för att de trodde att vi hade droger på oss, säger han.

Jerry, pensionär, har demonstrerat för Black Lives Matter-rörelsen sedan förra sommaren. Foto: Martin Gelin

Jerry, en pensionär från Brooklyn, har tagit med sig en Black Lives Matter-skylt som han gjorde under de stora demonstrationerna efter George Floyds död i maj förra året. Mer än hundra tusen deltog i protesterna i New York. Över hela USA var det 26 miljoner som deltog i demonstrationerna.

Jag tror att det var poliserna som vittnade mot Chauvin som avgjorde. Det är sällsynt att de vänder sig mot sina egna kollegor

– Jag har demonstrerat sedan förra sommaren. Domen mot Chauvin är en oerhörd lättnad. Den visar att protesterna hade betydelse, säger han.

Är du överraskad?

– Jag tror att det var poliserna som vittnade mot Chauvin som avgjorde. Det är sällsynt att de vänder sig mot sina egna kollegor. De krossade den ”blå väggen” som i vanliga fall gör att poliser slipper konsekvenser när de bryter mot lagen. Så tacka gudarna för 17-åringen som filmade videon. Annars skulle det aldrig ha blivit en fällande dom.