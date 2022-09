Blandade reaktioner på drottning Elizabeths död vittnar om kolonialismens plågsamma arv

Hyllningarna kom omedelbart från det forna imperiets alla hörn. Sydafrikas president Cyril Ramaphosa säger i ett uttalande att drottningens ”liv och arv kommer att minnas med glädje av många” och att hennes engagemang ”förblir ett ädelt och dygdigt exempel för hela världen”. Kenyas tillträdande president William Ruto skriver på Twitter att kenyanerna ”kommer att sakna de hjärtliga band hon hade till Kenya”.

Det var i Kenya, då ännu en brittisk koloni, som hon befann sig när hon en februaridag 1952 fick budet om sin far George VI:s död. Hotellet Treetops (där DN för tio år sedan träffade Muriithi Nyaga, som bar hennes väskor under vistelsen) brukade skryta om att hon checkade in som prinsessa och checkade ut som drottning.

Drottning Elizabeth II fick beskedet om sin far George VI:s död vid detta vattenhål i bergskedjan Aberdare i Kenya Foto: Erik Esbjörnsson

BBC:s Afrikaredaktion har på Instagram gjort en tillbakablick över drottningens ”långvariga relation till Afrika”. En sydafrikansk vän kommenterar:

– Reducerar BBC verkligen ”kolonisationen” till en ”långvarig relation”? Det har inte ens gått 24 timmar och raderandet av historien har börjat.

Om Afrikas statschefer är unisona i sina hyllningar, är reaktionerna mer blandade i de breda folklagren.

Drottning Elizabeths sju decennier på tronen fungerar för många britter som en historisk brygga till en tid då stormakten upplevde sina sista glansdagar. För de som levde i andra delar av imperiet var hon en konstant påminnelse om ett förflutet de inte ser tillbaka på med lika blida ögon.

Just BBC har förvisso mer än många andra brittiska institutioner försökt anpassa sig till denna komplexa relation. Bolaget förkunnade 1952 via kortvågsradio nyheten om kung George VI:s död, på vad som skulle bli känt som ”Queen’s English”.

På torsdagen kunde många nigerianer ta del av nyheten om att drottningen ”don die” via sajten BBC Pidgin, som sysselsätter över 100 BBC-journalister i Nigerias ekonomiska nav Lagos. Kung Charles III:s citat var direktöversatta till landets hybridengelska:

”I know her loss go dey deeply felt throughout di country (…) and by countless pipo around di world.”

Nigerias president Muhammadu Buhari skriver på Twitter att ”Nigerias moderna historia kommer aldrig att vara komplett utan ett kapitel om Drottning Elizabeth II, en mäktig global personlighet och en enastående ledare”.

Under natten till fredagen stängdes möjligheten att kommentera ned efter alltför negativ respons.

Uppslutningen är just nu massiv bakom den Nigeriafödda lingvistikprofessorn Uju Anya, vars arbetsgivare Carnegie Mellon-universitetet tagit avstånd från hennes önskan om att drottningen skulle få en ”plågsam död”.

Hon har utvecklat sitt resonemang och förklarat att hon ”aldrig kommer att visa annat än avsky för monarken som översåg en regering som sponsrade ett folkmord där halva min familj massakrerades och förflyttades”.

Sydafrikas vänsterradikala parti EFF listar en rad oförrätter som gjorts i imperiets namn och anklagar Elizabeth II för att aldrig ha erkänt dessa brott.

– Hon gynnades gärna av rikedomen som byggts upp av exploatering och mord, skriver de.

Drottning Elizabeth II var fram till 2018 överhuvud för Samväldet, det brittiska imperiets postkoloniala reinkarnation, som av landets politiker lyfts fram som en möjlig arena för internationell samverkan i spåren av brexit. Kung Charles III är nu organisationens överhuvud.

Det faller på hans lott att hantera kolonialismens komplexa arv. När de 54 länderna möttes i juni var han tydlig med att det är ett ämne han inte tänker ignorera.

– Jag vill erkänna att rötterna till vår samtida förening sträcker sig djupt ner i den mest smärtsamma perioden av vår historia. Jag kan inte uttrycka djupet av min personliga sorg över så mångas lidande när jag fortsätter att fördjupa min egen förståelse av slaveriets bestående påverkan.

Han tillade:

– Det är, helt enkelt, en konversation som tiden är mogen för.