Blir Trump vinnaren när våldet kulminerar i Portland?

USA-valet 2020

”Vila i frid Jay”, skrev presidenten.

Orden var riktade till Aaron ”Jay” Danielson, en 39-årig aktivist som sköts till döds i Portland i Oregon i lördags kväll.

Donald Trump är selektiv med vilka han sörjer offentligt.

Aaron Danielson var ett kontroversiellt val.

När Danielson dödades i Portland i lördags kväll bar han keps med trycket ”Patriot Prayer”.

Patriot Prayer är en högerextrem sammanslutning grundad i Oregon, en delstat i USA:s nordvästra hörn med en lång och våldsam historia av rasism. Deras evenemang lockar till sig vitmaktanhängare. Våldsamma bråk uppstår ofta i mötet med vänsteraktivister.

En stor karavan rullade genom Oregon förra helgen till stöd för Donald Trump – som hyllade deltagarna som ”stora patrioter”. Foto: Mark Graves/The Oregonian/AP

Konfrontationerna uppstår inte av en slump. Gatubråk är Patriot Prayers själva affärsidé. Gruppen tog form 2016 med syftet att manifestera stöd för Donald Trump i liberala städer längs den progressiva nordvästkusten och ”befria konservativa” där.

Bilkaravanen i Portland som medlemmar ur Patriot Prayer deltog i under förra lördagskvällen var en sådan befrielseoperation. Uppskattningsvis 600 fordon rullade mot Portlands stadskärna, där demonstrationer mot polisvåld pågått dagligen sedan maj. Trumpflaggor vajade från bilarnas flak.

Medlemmar av Patriot Prayer, eller människor som synts på gruppens evenemang, har tidigare dömts för grova brott.

Den 29 april 2017 arrangerade Patriot Prayer en ”marsch för yttrandefrihet” i Portland. En av deltagarna var Jeremy Joseph Christian. Han dömdes tidigare i år till livstids fängelse för att ha dödat två män på ett tåg i Portland. Männen gick emellan när Christian trakasserade två svarta tonårsflickor med rasistiska harranger.

Förra helgen, när bilkaravanen rullade in i Portland, kallade Donald Trump anhängarna för ”great patriots”.

Jeremy Joseph Christian dödade två män som försökte avbryta Christians rasistiska påhopp på två tonåringar. Foto: Beth Nakamura/AP

Presidentens ställningstagande för högerextrema våldsverkare i Portland går i linje med hans uttalanden om Kyle Rittenhouse – den 17-åring som den 25 augusti sköt ihjäl två personer i staden Kenosha i Wisconsin. Det var under en demonstration mot polisvåld, som uppstod efter att polis skjutit en svart man i ryggen med sju skott.

”Det var en intressant situation”, sade Trump om fallet Kyle Rittenhouse. ”Jag antar att han befann sig i en svår sits. Han skulle förmodligen ha dödats, men det är under utredning”. Presidenten menar att Rittenhouse agerade i självförsvar.

Att inifrån Vita huset legitimera grovt gatuvåld är att överträda en gräns, sade flera amerikanska statsvetare i veckan. De betraktar Trumps ställningstaganden som beståndsdelar i en återvalskampanj som har fascistiska drag. Presidenten hoppas att våldet ska gynna honom politiskt.

Statsvetaren Steven Levitsky, professor vid Harvarduniversitetet och medförfattare till boken ”How democracies die”, säger i en tidskriftsintervju att ”detta slags uppmuntran till våld med politiskt syfte är oroande nära vad fasciströrelsen ägnade sig åt i Europa” under 1920- och 30-talet.

President Trum besökte i tisdags staden Kenosha, Wisconsin, där en 17-åring i augusti sköt ihjäl två personer under en demonstration mot polisvåld. Foto: Evan Vucci/AP

Levitsky får medhåll av historikern Ruth Ben-Ghiat, professor vid New York University och författare till boken ”Strongmen: Mussolini to the Present”. För Ben-Ghiat påminner Trumps utspel i veckan om fascisten Benito Mussolinis ageranden innan han grep makten i Italien i oktober 1922.

Mussolini uppmuntrade gatubråk mellan beväpnade anhängare, svartskjortor, och vänsterdemonstranter. ”Han använde våldet för att destabilisera det italienska samhället för att kunna positionera sig själv som personen som skulle kunna stoppa våldet. Det är vad Trump gör nu”, säger Ruth Ben-Ghiat.

En av Trumps rådgivare i Vita huset, Kellyanne Conway, bekräftar att våldet är ”bra” för presidenten. I en intervju med Fox News säger Conway: ”Ju mer kaos och anarki och vandalism och våld får styra, desto bättre är det för det väldigt tydliga valet mellan vem som är bäst på allmän säkerhet och lag och ordning”. (Underförstått Donald Trump).

Dödskjutningen i Portland på lördagskvällen och i Wisconsin veckan dessförinnan innebär att den amerikanska valrörelsen nu har gått in i fas av ”extrem polarisering”, säger Marc Rodriguez, professor i historia vid Portland State University.

Bild 1 av 6 Kenosha, Wisconsin. Foto: Ben Hendren/TT Bild 2 av 6 Kenosha, Wisconsin. Foto: Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel/TT Bild 3 av 6 Aaron “Jay” Danielson sköts i bröstet under protester i Portland. Foto: Privat/AP Bild 4 av 6 Joe Prude och hans son Armin visar en bild av Joes bror Daniel Prude, som kvävdes till döds av polis i Rochester, New York. Foto: Ted Shaffrey/AP Bild 5 av 6 Demonstranter samlas vid en minnesplats för Daniel Prude. Foto: Ted Shaffrey/AP Bild 6 av 6 Medlemmar i högerextrema Patriot Prayer vid en demonstration i Portland. Foto: John Rudoff/TT Bildspel

Portland är en stad med en halv miljon invånare belägen i USA:s nordvästra hörn. En geografiskt perifer plats. Samtidigt ett slags politiskt centrum. Det säger något om valrörelsen.

Oregons historia är starkt präglad av rasism. I mitten av 1800-talet antog delstaten ”undantagslagar” som syftade till att hålla minoriteter borta. En lag som antogs 1844 statuerade att varje svart människa som dyker upp i Oregon ”piskas två gånger om året tills han eller hon skall lämna territoriet”.

Under 1920-talet dominerades Oregons lagstiftande församling av Ku Klux Klan, som bland annat drev fram lagstiftning som förhindrade japanska invandrare från att äga eller arrendera mark.

Under 1970-talet sökte sig sammanslutningar som Aryan Nations – Arisk Nation - till Oregon, ditlockade av föreställningar om en bevarad etnisk homogenitet.

Federala styrkor möter demonstranter med tårgas i Portland i slutet av juli. Foto: Alisha Jucevic/AFP

Än i dag bor få svarta i Oregon. Av USA:s 35 största städer är Portland den vitaste. 71 procent av befolkningen är vit i Portland, att jämföra med grannstaten Kalifornien där den vita befolkningen utgör 37 procent. Under sommarens protester har det sagts att det finns fler skyltar med budskapet Black Lives Matter i Portland än det faktiskt finns svarta människor.

Det är bland annat därför som Black Lives Matter och andra aktivistgrupper vägrar ge sig av. Liza Lopetrone, en veterinär, involverade sig själv i gruppen Wall of Moms i somras. Det var en ”mur av mammor” som protesterade mot de federala militära poliser som Trump skickade till Portland. Lopetrone motiverades just av Oregons ”extremt rasistiska” historia. ”Jag är inte härifrån men jag tar ansvar för den nu”, sade hon i en intervju.

Trumps legitimering av det politiska våldet gör att valrörelsen ändrar karaktär. Våldet hamnar i centrum. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden uppmanas att markera mot vänsteraktivister som tillgriper vapen och ägnar sig åt materiell förstörelse, en svans till de fredliga protesterna.

Ingen har ännu gripits för dödskjutningen av Aaron Danielson i Portland, men polisen utreder en 48-årig man. Han beskrivs som en Antifasupporter som fullständigt gått upp i sommarens antipolisdemonstrationer. Mannen har betraktat sammandrabbningarna i Portland som en ”slutgiltig strid” som ”kan förändra allt”, enligt ett Instagramkonto som bär hans namn.

Om han döms är dådet den första dödliga attack som kan tillskrivas Antifa på 25 år, enligt den antirasistiska organisationen Anti-Defamation League.

I torsdags natt skrev Trump på Twitter: ”Varför GRIPER inte polisen Aaron ”Jay” Danielsons kallblodiga mördare. Alla vet vem den skurken är. No wonder Portland is going to hell!”

Han blev snart hörsammad. Under gripandet sköts Reinoehl till döds av polis.

En ”mur av mammor” under en Black lives matter-demonstration i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Politiska bedömare som tror att Trump kommer tjäna på våldet pekar på ett slags ”inneboende logik”. Äldre mittenväljare som känner sig främmande inför Black Lives Matter skulle kunna lockas till Trump när protesterna slår över i våld. Men än så länge finns få siffror som stödjer teorin.

Det skulle kunna formas ”ett block av väljare som stödjer protesterna men som skiftar till Trump på grund av upploppen”, säger Perry Bacon på mätningssajten FiveThirtyEight. ”Men avgörande är att den gruppen inte har formats än, trots massor av möjligheter”.

En majoritet amerikaner, 65 procent, står bakom protesterna mot polisvåld. Även om glappet är stort mellan väljare som identifierar sig som demokrater respektive republikaner. En majoritet, 58 procent, instämmer i att polisen behöver reformeras.

En demonstrant ställer sig framför Trumpanhängare under en demonstration i Kenosha, Wisconsin. Foto: Kerem Yucel/AFP

I veckan uppmärksammades ännu ett fall av polisvåld. Anhöriga till 41-årige Daniel Prude lät i onsdags publicera en film för att leda i bevis att Prude, en svart man, dog i sviterna av kvävning från polisen. Sju poliser som var inblandande i ingripandet har nu stängts av medan New Yorks delstatsåklagare utreder fallet.

Efter presskonferensen i onsdags samlades hundratals demonstranter utanför polisstation i Rochester där Daniel Prude omhändertogs den 23 mars. Polisen svarade med pepparspray och tårgas.