Blodbad mot demonstranter i Myanmar – nära 40 döda

Säkerhetspolis som utan förvarning skjuter in i en folkmassa, en skjuten 19-årig kvinna klädd i en t-tröja med texten ”everything will be OK” och ambulanspersonal som tvingas ut ur sina bilar för att därefter bli attackerade av polisen med batonger.

Bilderna som visas från onsdagens protester i Myanmar är brutala. Dagen blev den blodigaste hittills sedan protesterna mot militärkuppen 1 februari inleddes. Enligt FN dog minst 38 personer och ännu fler skadades.

Och något slut på våldet syns inte i sikte. Demonstranterna är desperata och vägrar acceptera att militären återigen sitter vid makten i Myanmar. Det har de gjort i ett halvt sekel och folket är trötta på deras styre som innebär strypta friheter och fängslande av oliktänkande.

– Vi vet att vi kan skjutas och dödas men det är ingen mening att leva under juntan så vi väljer den här farliga vägen, säger aktivisten Maung Saungkha, till Reuters.

Juntan å sin sida verkar inte bry sig om en alltmer upprörd omvärld. När FN:s speciella sändebud i Myanmar, Christine Schraner Burgener, varnade generalerna för att FN kan vidta ytterligare åtgärder för att straffa och isolera Myanmar fick hon svaret.

– Vi är vana sanktioner och har överlevt. Vi får lära oss leva med ett fåtal vänner.

På fredag ska Myanmar diskuteras i FN:s säkerhetsråd. Men hittills har medlemmarna i säkerhetsrådet haft svårt att enas i ett fördömande av kuppen. Ryssland och Kina blockerar med motiveringen att det handlar om ”interna affärer”. I kinesisk media har kuppen beskrivits som en stor regeringsombildning.

Totalt har nu minst 50 personer dödats i protesterna sedan juntan tog makten i Myanmar. Under onsdagen återfanns fyra barn bland de döda, enligt biståndsorganisationer.

Militären motiverar sitt maktövertagande med att valet som genomfördes i november inte var rättvist, men har inte kunnat lägga fram några bevis. I valet vann Aung San Suu Kyis parti NLD stort. Aung San Suu Kyi är nu frihetsberövad och anklagad för bland annat olaglig import av radiokommunikation. Förmodligen vill militären se henne fängslad och på så sätt försäkra att hon inte kan ställa upp i framtida val. Demonstranterna kräver att hon släpps fri och att valresultatet i november respekteras.

Läs mer: Marianne Björklund: med upptrappat våld vill militären skrämma demonstranterna till tystnad.