Boende i New Orleans om orkanen Ida: ”Ohämmat kaos och ren panik”

35-åriga Amanda Nadeu är kvar i sitt hus i New Orleans, trots att orkanen Ida på söndagseftermiddagen svensk tid slog till mot delstaten Louisiana.

Innan stormen blåste in över land uppmanade myndigheterna boende i området att lämna sina hem men Amanda Nadeu och hennes pojkvän har ändå valt att stanna kvar. Hon säger att hon som student inte skulle ha råd att ta in på hotell under en längre tid, och att hon inte litar på sin bil tillräckligt för en längre resa i storm.

Amanda Nadeu. Foto: Privat

I New Orleans slogs elektriciteten ut på söndagen. När DN når Amanda Nadeu vid halv sex på söndagskvällen lokal tid har paret inte haft elektricitet på flera timmar – och de förväntar sig att vara utan el i flera dagar. Över 700 000 personer i delstaten uppges vara utan el – ett antal som ökat under kvällen – och det finns inga uppgifter om när strömmen kan vara tillbaka.

En granne har låtit Amanda Nadeu koppla upp sig mot deras generator, så att de i alla fall har tillgång till kylskåp. Paret har föreberett sig genom att laga storkok och fylla upp vartenda kärl i hemmet med vatten.

– De har sagt att man ska vara förberedd för att klara sig i 72 timmar minst. Men jag tror vi har tillräckligt med mat för att klara oss i en månad, även om vi inte vill det, säger Amanda Nadeu.

När hon tittar ut genom sitt fönster ser hon hur takpannor faller från grannens tak. Marken är full av bråte, grenar och löv som flyger omkring. Amanda Nadeu, som bott i New Orleans i sex år, säger att hon sett en hel del stormar.

– Men det här är helt klart någonting annat. Det är första gången man rekommenderat människor att evakuera, säger hon.

De franska kvarteren i New Orleans på söndagen. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

En annan Amanda, Amanda Wells, är kvar i sitt hem i Houma, en stad sydväst om New Orleans, som befunnit sig mitt i orkanens öga. Hon valde att stanna i sitt hem med sin man – eftersom de bor med hans åldrande mamma. Amanda Wells säger att invånarna i området är så vana vid orkanhot att de blivit härdade.

– Det är därför folk inte lämnar sina hem trots att myndigheterna varnar dem.

Men på söndagskvällen lokal tid säger hon att hon skulle ha evakuerat om hon vetat hur allvarlig orkanen skulle bli.

– Det fanns ingen tid. Så frågan blev om vad som är värst: att fastna på motorvägen eller i vårt hem, säger Amanda Wells.

Amanda Wells. Foto: Privat

Även hos Amanda Wells är strömmen borta, och hon ber om ursäkt för den dåliga täckningen. Än så länge har hennes hus klarat sig, men delar av staden har översvämmats, och träd har fallit över två av hennes närmsta grannars hus.

– Taken har rasat in, och man ser rakt in i deras hem. Men som tur var hade de lämnat området, säger Amanda Wells.

Under orkanen Katrina som 2005 ödelade stora delar av New Orleans förstördes över 50 skyddsvallar och 80 procent av staden översvämmades.

Sexton år senare säger Amanda Nadeu att hon är rädd för att vallarna runt staden åter ska brista och att hon måste ta sig upp på taket till sitt hus.

För Amanda Nadeu gäller det att vänta och se, även om hon säger att vallarna i hennes delar av staden klarat sig vid tidigare stormvindar.

– Vi förbereder för det värsta men hoppas på det bästa. Jag är inte typen som blir panikslagen, men jag måste tänka på att skydda mig själv och inte fatta dumma beslut, säger Amanda Nadeu.

Men om Amanda är relativt lugn så har förberedelserna inför orkanen präglats av kaos, berättar hon. Hennes chef som flydde från New Orleans till Houston har berättat om hur resan som vanligtvis tar fem timmar nu tog 14 timmar på grund av bilköerna.

Amanda Nadeu har sett hur affärer tömts på varor, och hur människor flockats till bensinstationerna i staden för att försöka fylla sina bilar om de skulle behöva lämna sina hem.

– Det har varit ohämmat kaos. Ren panik och förödelse, säger Amanda.

Hos Amanda Wells i Houma har vindarna under kvällen mojnat något från toppnoteringarna – även om det fortfarande blåser i orkanstyrka. Hon ska tillbringa natten på en madrass i hallen – den plats i huset som hon tror är säkrast.

– Förhoppningsvis har vi det värsta bakom oss. Men problemet är att vindarna kan komma tillbaka och skapa ännu mer förödelse. Jag hoppas att vi klarar oss, säger Amanda Wells.

