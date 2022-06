Bojkott hotar panamerikanskt möte när flera länder portas

En av kärnfrågorna under Summit of Americas, som vart tredje år samlar de 35 länderna i Amerika och Karibien, är migration. Aldrig förr har fler migranter samlats i Mexiko för att försöka ta sig in i USA. Enbart under mars stoppade amerikanska gränspoliser mer än 221 000 migranter. Många av dem kom från de auktoritära regimerna i Venezuela, Nicaragua och Kuba. Andra härstammade från Honduras, El Salvador och Guatemala.

I och med att problemet växer vid Mexikos gräns behöver regionens presidenter träffas för att hitta en lösning. I stället verkar många av ländernas presidenter lysa med sin frånvaro. En av de statsledare som tackat nej är Mexikos president Andrés Manuel López Obrador.

Mexikos president Andrés Manuel López Obrador tänker inte åka till det panamerikanska toppmötet i Los Angeles. Foto: Johan Ordonez/AFP

– Vi har haft mycket respektfulla samtal med Mexiko. Den mexikanske presidenten begär att Kuba ska få delta i toppmötet, säger Juan González, Bidenadministrationens främste rådgivare för Latinamerika och Karibien.

På grund av att Kuba inte är en demokrati och inte respekterar mänskliga rättigheter får inte landet vara med i Organizations of American States, OAS, som ligger till grund för mötet. För att Kuba inte ska isoleras har man under de två senaste toppmötena i Panama, 2015, och Peru, 2018, gjort undantag och bjudit in Kuba.

Kubas president är inte välkommen till det panamerikanska toppmötet i Los Angeles, enligt beslut av USA. Foto: Yamil Lage/AFP

Något sådant undantag tänker inte Biden göra. I stället förbjuder han även Venezuela och Nicaragua att komma eftersom länderna inte längre håller fria val.

– Sammankomsten i Los Angeles kommer inte att bli ett genuint panamerikanskt toppmöte utan ett möte mellan USA:s allierade, säger John Kirk, professor i latinamerikanska studier vid Dalhousie University, Kanada, till Al-Jazeera.

Förutom Mexiko kommer inte Bolivia och Honduras att sända sina presidenter. Det var också länge osäkert om Argentinas president Alberto Fernández skulle åka, men han har nu bekräftat att han deltar. Till media har han sagt att han tänker representera Venezuelas auktoritäre ledare Nicolás Maduro vid mötet. Det var också ovisst om Brasiliens president Jair Bolsonaro skulle dyka upp på mötet. Bolsonaro är Donald Trumps bäste vän i regionen och gratulerade inte Joe Biden till valvinsten.

När Joe Biden och Bolsonaro träffades på G20-mötet i Rom förra året uppstod ingen bra personkemi.

– Han gick förbi mig som om jag inte existerade. Så behandlade han alla. Det måste ha något att göra med åldern, sa Bolsonaro då om USA:s 79-årige president.

Trots den dåliga kemin mellan ledarna för Amerikas två största länder har Bolsonaro bekräftat att han tänker komma till mötet. Även Chiles vänsterpresident, Gabriel Boric, medverkar.

Förutom bojkotten lär det panamerikanska toppmötet, som pågår till på fredag, att präglas av att en rekordstor migrantkaravan håller på att samlas i södra Mexiko. Tanken är att under tiden mötet pågår i Los Angeles ska karavanen, med upp till 15 000 migranter, inleda sin vandring upp mot gränsen till USA.

– Detta är den största karavanen jag sett på 10 år, säger Luís Villagrán, ordförande för hjälporganisationen Center for Human Dignification, till the Guardian.