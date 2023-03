Bolsonaro har återvänt till Brasilien efter exilen i USA

Hundratals högernationalister samlades på flygplatsen i huvudstaden Brasília på torsdagen för att ta emot sin ledare. De hade klätt sig i den brasilianska flaggan och propagerade för friare vapenlagar. Men deras idol kom inte ut. För att undvika att Bolsonaro förvandlade sin ankomst till en politisk triumf tvingade rikspolisen honom att gå ut bakvägen. Bolsonaro kördes sedan till ett hotell för att träffa sina allierade.

– Det är symboliskt att han kommer tillbaka till Brasilien. Hans stöd är fortfarande väldigt starkt, sa Bolsonaros son, kongressledamoten Eduardo Bolsonaro, till Guardian.

Eduardo Bolsonaro, som är allierad med den amerikanske högerstrategen Steve Bannon, menar att hans pappa kommer att leda oppositionen mot vänsterpresidenten Lula da Silva som snart suttit hundra dagar vid makten.

– Han är en naturlig ledare, sa sonen.

Michelle Bolsonaro vid partihögkvarteret i Brasilía. Foto: Evaristo Juliano de Sa, Evaristo Sa/AFP

Vad som kan ställa till det för hans pappa är att han just nu utreds för sin roll i stormningen av kongressen, Högsta domstolen och presidentpalatset den 6 januari i år. Det finns misstankar om att han uppviglade sina anhängare till att försöka störta president Lula da Silva. Om han anses skyldig kommer han att förlora sina politiska rättigheter och får inte ställa upp i nästa presidentval 2026.

Bolsonaro förekommer också i en utredning där han misstänks ha medvetet försenat inköpen av vaccin under pandemin, vilket ledde till att Brasilien fick fler dödsfall.

Efter att Bolsonaros mandat upphörde den 31 december förra året har det också avslöjats att han under sin tid som president smugglat in diamantsmycken värt 32 miljoner kronor i Brasilien. Juvelerna var en gåva från Saudiarabien till Bolsonaros yngre fru Michelle Bolsonaro. Smyckena har nu lämnats in till förvaltningsdomstolen och uppges ha smugglats in i landet av Bolsonaros före detta energiminister. När Bolsonaro landade i Brasília erkände han att han tagit emot gåvorna.

– Visst, det rör sig om dyra smycken. Väldigt dyra, men det beror på den vänskapen jag hade med arabvärlden, sa Bolsonaro till radiokanalen Jovem Pan.

Bolsonaroanhängare samlades på torsdagen på Brasílias flygplats för att välkomna expresidenten. Foto: Sergio Lima/AFP

Bolsonaro lämnade Brasilien två dagar innan Lula da Silva skulle sväras in som president under nyårsdagen. Det gjorde att för första gången i Brasiliens demokratiska historia lämnades inte presidentbanden över av den avgående presidenten till den som tillträdde. Bolsonaro valde att flyga till Orlando i Florida där han fick låna en villa i staden Kissimmee, som ligger i närheten av Disney i Florida. Han fick låna villan av den brasilianska MMA-boxaren José Aldo.

När Bolsonaro steg på planet för att flyga hem till Brasilien i går applåderade många av de brasilianska passagerarna som besökt Disney under sin semester. De tog bilder med Bolsonaro och hyllade honom. En passagerare gick mot strömmen. Han ställde sig upp i gången och vrålade: fängelse!