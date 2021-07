Bolsonaro inlagd på sjukhus med buksmärtor

Kirurgen som opererade Bolsonaro efter knivattacken 2018 har kallats till huvudstaden Brasília för att undersöka landets president som tidigt på onsdagsmorgonen lades in på arméns militärsjukhus. De senaste tio dagarna har Bolsonaro klagat på en ihållande hicka och på smärtor i buken. När han i lördags var med i en direktsändning i radio hördes det att presidenten inte mådde bra.

– Jag ber alla som lyssnar om ursäkt. Jag har hickat i fem dagar nu. Kanske har det att göra med medicinerna jag tar. Jag hickar 24 timmar om dygnet, sa han och förklarade att det började efter att han fått ett tandimplantat inopererat.

I tisdags när han mötte anhängare utanför presidentens residens bad han om ursäkt för att han inte kunde prata med dem.

– Om jag börjar prata för mycket kommer hickan tillbaka, sa Bolsonaro och började hicka.

För tre år sedan höggs Jair Bolsonaro i magen med en kökskniv under ett valmöte i staden Juiz de Fora av en förvirrad person. Kniven gick djupt in i buken och Bolsonaro förlorade så mycket blod att han hade kunnat dö om det inte varit för att han snabbt fick hjälp till sjukhuset. Under sin mandatperiod har han blivit inlagd vid flera tillfällen för att genomföra ytterligare operationer i magen på grund av komplikationer. Bland annat har han drabbats av magbråck.

Den brasilianske mag- och tarmspecialisten Ricardo Barbutti tror att hickan beror på något annat.

– Människor tror alltid att problemet ligger i magen. Så är det inte. Det kan vara hjärtproblem eller neurologiska problem. Allt kan leda till hicka, säger han till Folha de S. Paulo.

Dåvarande presidentkandidaten Jair Bolsonaro knivskadades svårt av en förvirrad person under ett valmöte i staden Juiz de Fora 2018. Foto: Fernando Goncalves/AP

En av Bolsonaros tidigare anhängare, den välkände affärsmannen Paulo Marinho, tror snarare att problemet med hickan beror på stress.

– Jag känner honom väl. Jag tror att Bolsonaro är på gränsen till ett nervsammanbrott, säger han till Folha de S. Paulo.

Paulo Marinho, som upplät sin exklusiva villa till Bolsonaros valkampanj 2018, tror att avslöjandena om att hans regering är involverad i en korruptionsskandal vid inköp av ett indiskt covidvaccin stressat presidenten.

– Bolsonaro kommer att ställas inför rätta. Han kan fängslas för brott han redan begått eller för de som han lär begå innan hans mandatperiod är över, säger affärsmannen.

Militärsjukhuset i Brasília meddelar att presidenten kommer att ligga kvar på sjukhuset för observation i 48 timmar.