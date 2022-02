Bolsonaro provocerar USA genom att resa till Moskva

In i det sista har USA försökt få Brasiliens president att ställa in sitt statsbesök i Ryssland. Bolsonaro har vägrat. Han menar att resan är inplanerad sedan tidigare och ser ingen anledning att skjuta upp mötet. För Ryssland är det en fjäder i hatten att Brasilien, som är världens femte största land och i år sitter med i FN:s säkerhetsråd, väljer att besöka landet just nu.

– Detta möte är precis vad Putin vill. Han vill visa att han inte är isolerad utan en världsledare som knyter allianser med andra stora länder, säger Mauricio Santoro, lektor i internationella relationer vid universitetet UERJ i Brasilien.

Bolsonaro kritiseras hårt i Brasilien för att han inte skjuter upp statsbesöket.

– Bolsonaros rådgivare har bett honom att inte åka, men problemet är att han inte lyssnar. Bolsonaro litar inte på någon utan går sin egen väg, säger Mauricio Santoro.

Mauricio Santoro, lektor i internationella relationer vid universitetet UERJ i Brasilien. Foto: Privat

Brasiliens president försvarar sin resa med att han inte tänker diskutera Ukrainakonflikten utan menar att statsbesöket handlar om att utveckla handeln mellan länderna. Vad som stärker Bolsonaros övertygelse är att Argentinas president Alberto Fernández genomförde ett statsbesök i Ryssland för två veckor sedan utan att det skapade kritik. För Brasilien, som förra året vann status som underställd medlem av Nato, står mer på spel

– Jag ser besöket som mycket riskfullt för Brasiliens del. Bolsonaro är oförutsägbar och kan mycket väl komma med en kommentar som ställer till det, säger Mauricio Santoro, som är en av Brasiliens främsta statsvetare.

På onsdag ska Bolsonaro äta lunch med Putin och efter det kommer Brasiliens president att ha ett möte med talmannen i duman, samt träffa ryska företagsledare inom energi- och jordbrukssektorn. Dagen efter mötet reser Bolsonaro vidare till Ungern för att träffa president Viktor Orbán, en av Bolsonaros få allierade i Europa. Bedömare i Brasilien ser statsbesöket som ett sätt för Bolsonaro att stärka sina positioner inför det brasilianska presidentvalet i oktober.

– Sedan Trumps valförlust har Bolsonaro varit isolerad på den internationella arenan. Att åka till Ryssland kan ses som ett sätt att närmar konservativa ledare, säger Larlecianne Piccolli, forskningschef vid Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia till nyhetssajten G1.

Under tiden som Donald Trump var USA:s president besökte Bolsonaro honom fem gånger och stärkte banden mellan Amerikas två största demokratier. När Trump förlorade presidentvalet 2020 var Bolsonaro en av de få statsledare som hävdade att det förekommit valfusk. Bolsonaro gratulerade aldrig Joe Biden till valsegern och sedan dess är relationerna mellan Brasilien och USA frostiga. Att Bolsonaro nu åker till Moskva för att träffa Putin kan inte annat än ses som en provokation mot USA, menar bedömare.