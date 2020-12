Bolsonaro till attack mot coronavaccin

Brasilien befinner sig inte bara i krig mot coronaviruset som hittills dödat 180.000 personer och smittat nästan sju miljoner. Det råder också ett propagandakrig kring vaccinet. Bolsonaro anser att coronaviruset inte är farligare än vanlig snuva och använder sina sändningar på sociala medier till att häckla politiker som tycker att det borde vara obligatoriskt att vaccinera sig.

– Obligatoriskt vaccin har vi bara mot rabies för hundar, sa Bolsonaro i sin senaste sändning till miljontals anhängare.

Brasilien har med sina 212 miljoner invånare lång erfarenhet av att genomföra vaccinationskampanjer. Landets hälsodepartement har framgångsrikt vaccinerat befolkningen mot alltifrån influensa och livmoderhalscancer till gula febern och tuberkulos. I och med att mer än en tredjedel av landet består av regnskog, med byar som är svåra att nå, ses kampanjerna som några av världens mest omfattande. Den kunskap som byggts upp under åren håller nu Bolsonaro på att rasera.

– Det är uppenbart att regeringen missat chansen. Den borde ha gjort som alla andra länder och förhandlat direkt när de första rapporterna kom att lovande vacciner var på gång, säger Claúdio Maierovitch, tidigare chef för Brasiliens hälsomyndighet Anvisa, till dagstidningen Folha de S. Paulo.

I dag har Bolsonaros regering tagit över kontrollen av hälsomyndigheten Anvisa och presidenten gör vad han kan för att förhala myndighetens godkännande av ett vaccin som tillverkas i samarbete mellan det brasilianska forskningsinstitutet Butantan och det kinesiska läkemedelsbolaget Sinovac.

Den som varit pådrivande i framtagandet av vaccinet är högerpolitikern João Doria, guvernör i delstaten São Paulo med 47 miljoner invånare. Han var tidigare en av Bolsonaros allierade, men har nu blivit hans främsta fiende. João Doria har köpt in det kinesiskbrasilianska vaccinet, som kallas Coronavac, till hela delstatens befolkning. Tanken är att inleda vaccineringen den 25 januari när São Paulo fyller 467 år. De första testerna visar att Coronavac har en effektivitet på 98 procent efter att ha prövats på 13.000 personer, varav 3.000 i de slutliga fas-3-studierna som pågår.

João Doria är en möjlig motkandidat till Bolsonaro under presidentvalet 2022, och därför sprider Bolsonaro och hans anhängare lögner om vaccinet och kallar det för ”det kinesiska vaccinet”. Ett rykte har planterats att vaccinet framkallar cancer och att det förändrar människans genetiska kod. De fejkade nyheterna anses vara en av faktorerna till att 22 procent av Brasiliens befolkning inte vill ta vaccinet om de får chansen, visar en undersökning av Datafolha. I augusti var antalet vaccinskeptiker i landet endast 9 procent.

Forskningsinstitutet Butantan är Latinamerikas främsta producent av biologiska läkemedel och är världskänt för sin framställning av serum mot ormbett. På grund av Bolsonaros angrepp måste nu institutet lägga tid på att producera upplysningskampanjer för att övertyga befolkningen om att vaccinet är att lita på.

Enligt Datafolhas opinionsundersökning har brasilianarna i stället fått störst förtroende för det amerikanska vaccinet som framställs av Pfizer och tyska Biontech. 86 procent av befolkningen kan tänka sig att ta det.

Problemet är att Brasiliens hälsodepartement endast lyckats köpa in två miljoner doser av det vaccinet. Pfizer menar att beställningen kom in för sent och att de inte hinner framställa mer. Vad Brasilien däremot har överskott på är malariamedicinen klorokin. Bolsonaro har satsat över 400 miljoner kronor på att tillverka miljontals tabletter trots att det inte finns några bevis för att klorokin kan bota patienter med covid-19.

