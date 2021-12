Bombay: ”Vi måste ligga steget före coronaviruset”

När larmen om den nya virusvarianten omikron började spridas i slutet av november var myndigheterna i Indien snabbt på tårna. Ingen har glömt vad som hände förra våren. När smittspridningen sjönk i början av året deklarerade premiärminister Narendra Modi att Indien hade besegrat viruset. Evenemang med hundratusentals deltagare tilläts och vården rustades ned. När den andra vågen slog till i slutet av maj togs landet på sängen. Brist på syrgas och sängar gjorde att sjuka människor nekades tillträde till sjukhusen. Smittspridningen kulminerade i maj med mer än 400 000 bekräftade fall varje dygn. I Bombay nåddes toppen i april, med 11 163 nya fall den värsta dagen.

Situationen i våras kommer inte att upprepas i Bombay, försäkrar Mangala Gomare, hälsovårdschef i staden med 20 miljoner invånare. Den här gången har depåerna med syrgas tredubblats och tusentals sängplatser står redo i sex nybyggda fältsjukhus. När vi ska träffas doktor Gomare i den kommunala vårdens högkvarter fastnar hon i ett utdraget krismöte om omikronvarianten. Samma sak händer på förmiddagen nästa dag. Till slut genomförs intervjun via mejl.

Maharashtra med 115 miljoner invånare, där Bombay är huvudstad, är den delstat i Indien som har haft i särklass flest bekräftade fall av covid-19 med omkring 6,7 miljoner. Samtidigt anses delstatens statistik vara den mest tillförlitniga, vilket gör att mörkertalet kan vara förhållandevis litet.

Mangala Gomare, ansvarig för sjukvården den indiska mångmiljonstaden Bombay. Foto: BMC

Vilka är dina erfarenheter av den pågående pandemin?

– Till en början var hanteringen av pandemin som att ge sig in i ett okänt territorium. Även om vi har drabbats av andra pandemier i det förflutna är covid-19 av en aldrig tidigare skådad dimension, säger Mangala Gomare.

I Bombay fanns det till en början 100 sängplatser på en vårdinrättning för infektionssjukdomar. I mars 2020 rapporterades 113 positiva fall, i maj 2020 hade fallen skjutit i höjden till 33 227.

– I takt med att fallen blev fler gjordes både offentliga och privata sjukhus om till covidcenter. Flera fältsjukhus byggdes.

Den ökade smittspridningen ledde till att hälsovårdsmyndigheten decentraliserade rådgivning och transport av patienter som behövde sjukhusvård. Samtidigt var det viktigt att behandlingar som mödravård och dialys inte äventyrades.

Vilka lärdomar har du dragit av den stora vågen i april–maj?

– Smittsamheten var hög och den här gången dök det upp fall i kluster. När en person var covid-positiv, visade kontaktspårningen att alla familjemedlemmar var smittade. Med ökningen av det absoluta antalet covid-19-fall, ökade också efterfrågan på sängar och intensivvårdsplatser. I maj hade vi totalt 32 071 bäddar för coronapatienter, säger Mangala Gomare.

– Jämfört med första vågen var behovet av syrgas betydligt större. Detaljplaneringen för hantering av syrgas visade sig vara det mest avgörande steget för framgångsrikt möta behovet under den andra vågen. ”Syrgasteam” bestående av ingenjörer besökte alla sjukhus och samlade in data om deras lagringskapacitet och försörjningsmetod. Realtidsdata för syrelagringskapacitet sammanställdes och sex strategiska lagringspunkter skapades. Ytterligare syrgastankar köptes in och fördelades till sjukhusen. Den rationella användningen av syrgas är vägledande i förberedelserna inför den tredje vågen.

Andra lärdomar att ta med sig till till nästa våg är, enligt Mangala Gomare, systemet för övervakning av smittade i hemkarantän, där sms och meddelandeappen Whatsapp användes för att dagligen kontakta tusentals personer. Tydlig information till medborgarna är också viktig. Myndigheterna har dagligen presenterat statistik över hur många som smittats och avlidit och hur många sängar och ventilatorer som finns tillgängliga. Detta för att undvika missförstånd och onödig rädsla.

– När man hanterar en pandemi av denna omfattning kan det inte finnas något utrymme för tvetydighet och otillräckligheter.

Specialtransport för covidsjuka. Foto: Beatrice Lundborg

Vilka planer och strategier har du för att hantera den tredje vågen av covid-19?

– Vi spänner musklerna för att tidigt få stopp på smittspridningen och minimera antalet sjukdomsfall och dödsfall. Det handlar om att förstärka testning, ha beredskap för klusterutbrott, fokus på högriskgrupper och helgenomsekvensering för att studera varianternas beteende och utbredning, säger Mangala Gomare.

– Vi håller också på att skala upp infrastrukturen. Kapaciteten har utökats när det gäller iva-platser, syrgasdepåer, isoleringsbäddar och ventilatorer. Det pågår ansträngningar för att lagra viktiga läkemedel och syrgas.

Det finns en oro för att barn löper en högre risk att drabbas i nästa våg. I Bombay har en speciell arbetsgrupp bildats och just nu genomförs utbildningar för att förbereda barnläkare, allmänläkare och hälsovårdspersona på vad som kan vänta. Fältsjukhusen har försetts med barnsängar.

– Liksom vid den förra vågen gäller det att ligga steget före viruset, studera trender i andra länder, vara vaksam på virusbeteende och varianter och därmed kontrollera situationen innan den kontrollerar oss, säger Mangala Gomare.

Hon betonar hur viktigt vaccinationsarbetet är och där målet är att alla ska vara immuna mot sjukdomen.

Vilken är den största utmaningen i en stad med 20 miljoner invånare?

– Bombay har en stor befolkning med ett brett socioekonomiskt spann. Staden är Indiens finansiella huvudstad, men har också några av Asiens största slumområden. Dessa slumområden är tättbefolkade och saknar grundläggande sanitet och infrastruktur. Där är det svårt att implementera beteenden som social distansering, karantän och handtvätt. Bombay har också en stor befolkning av migrantarbetare som saknar fast bostad, vilket är en utmaning vid kontaktspårning och övervakning, säger Mangala Gomare.

– Den internationella flygplatsen i Bombay är Indiens största . När en ny variant som omikron dyker upp och det finns en ökning av antalet fall i hela världen är det en krävande uppgift att förstärka övervakning av passagerare och hindra spridningen av viruset från att komma in i staden.

En annan utmaning i Bombay är medborgarnas förhållandevis höga användning av kollektivtrafiken. Före pandemin åkte mer än sju miljoner människor med pendeltågen varje dag i Bombay. Trängsel på tåg och bussar kan förvärra smittspridningen och leda till många nya fall vid ett nytt utbrott.

