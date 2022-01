Borgmästaren: En av de värsta bränderna vi sett

NEW YORK. 19 personer har omkommit i en omfattande lägenhetsbrand i The Bronx. Nio av dem var barn. 63 personer har tagits in på sjukhus. Det är andra gången på kort tid som samma fattiga område i The Bronx drabbas av en tragisk lägenhetsbrand.

– Det är en av de värsta bränderna vi sett i modern tid, sade New Yorks borgmästare Eric Adams.