Boris Johnson citerade Thunberg: ”Löftena får inte bli bla bla bla”

120 presidenter och statsministrarna är på plats i Glasgow och kommer att avlösa varandra i talarstolen – däribland USA:s president Joe Biden, Frankrikes dito Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Indiens premiärminister Narendra Modi.

– Domedagsklockan tickar , konstaterade Boris Johnson i sitt tal, där han jämför klimatkrisen med de globala hoten som James Bond räddar världen ifrån, och där koldioxidutsläppen är det verkliga dödsvapnet.

– Vi kan fasa ut användandet av bilar och kraftverk som drivs med fossil energi. Det är så luften kan räddas från koldioxiden att rädda luften från koldioxiden

Han uppmanade finansmarknaderna att hjälpa till att finansiera den gröna omställningen för fattiga länder.

– Vi har teknologin och vi kan hitta finansieringen. Frågan är om vi har viljan att göra det, sade han.

Johnson citerade också Greta Thunberg, när hon nyligen anklagade världens ledare för handlingsförlamning: ”Det finns ingen planet B, det finns ingen planet bla, bla bla”, sa hon i ett tal i Milano i september som fick stor spridning.

– Tidigare klimatmöteslöften får inte bli tomma ord. Då kommer löftena inte vara mer än ”bla bla bla” för att låna ett uttryck. Tar vi inte klimatförändringarna på allvar i dag, kommer det att vara försent för våra barn att göra det i morgon. Om vi misslyckas så kommer de inte att förlåta oss, sa Boris Johnson.

– Sedan Paris har vi byggt en livbåt för klimatet. Den ska vi sjösätta nu. Vi kanske inte känner oss som James Bond eller ser ut som han. Men det här är ögonblicket när vi började desarmera den där bomben.

FN:s generalsekreterare António Guterres målar en mörk bild av framtiden.

– Vi gräver våra egna gravar. Vår planet förändras framför våra ögon – från havsdjupen till bergstopparna, från smältande glaciärer till obevekliga extrema väderhändelser.

Italiens premiärminister Mario Draghis pekade på överenskommelserna från G20-mötet i Rom i helgen – att hålla uppvärmningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell tid, och att nå netto noll-utsläpp 2050.

– Nu måste vi nå ännu längre under COP 26, sade han.

Bland talarna finns också en rad klimataktivister. Txai Surui från Brasilien uppmanade världsledarna att tro på att det fortfarande finns hopp. Ursprungsfolken står och måste respekteras i beslutsfattandet, menar hon.

– Jorden talar till oss, hon säger att vi inte har mycket tid, säger Txai Surui, som ingår i en grupp som stämt Brasiliens regering för bristande klimatåtgärder.

Kinas president Xi Jinping kommer bara göra ett skriftligt uttalande vid klimatmötet i Glasgow. Uttalandet kommer att publiceras på konferensens hemsida, meddelar FN. Xi Jinping har inte lämnat Kina sedan tidigt under coronapandemin. Under G20-mötet medverkade i Rom i helgen deltog han via videolänk.

Andra framträdande ledare som uteblir är Rysslands president Vladimir Putin, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Brasiliens president Jair Bolsonaro.