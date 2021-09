Boris Johnson kovänder om visumregler när bensinen tar slut

Men att öppna gränsen mot Europa på detta sätt är inte populärt hos många brexitörer.

Att Boris Johnson gör en politisk U-sväng i invandringsvänlig riktning ett par dagar innan den konservativa partikongressen säger något om hur allvarlig situationen är i Storbritannien.

Dagarna innan en konservativ partikongress brukar i vanliga fall handla om att göra partimedlemmarna glada. Det brukar man som konservativ premiärminister göra genom utspel om att på olika sätt stänga gränsen till Europa.

Eller i alla fall inte om att öppna den.

Men nu rapporteras Boris Johnson enligt The Times ha beslutat om att uppemot 5 000 utländska lastbilschaufförer ska släppas in i landet på korttidsvisum. Han gör det efter kaos på många brittiska bensinstationer under fredagen. EG Group som äger 400 brittiska bensinstationer fick införa ransonering vid pumpen under gårdagen: 30 pund fick du tanka för, inte mer.

20 stycken av BP:s mackar fick stänga helt eftersom det inte fanns bensin eller diesel. Likadant med flera av Sainsburys bensinstationer.

Runt den lilla staden Bishops Stortford nordöst om London köade bilarna i minst en halvtimme vid samtliga av de två Shell-mackar som var öppna på fredagseftermiddagen. Den tredje var stängd eftersom det inte fanns något i pumpen. Frustrationen var stor och folk rapporterade om att de fått fylla bilen via reservdunkar som egentligen var avsedda för gräsklipparen.

Regeringen uppmanade folk att hålla sig lugna. Det råder ingen brist på bränsle! Det råder bara brist på lastbilschaufförer! Få inte panik! Tanka bara som vanligt!

Vilket kanske inte är så lätt om det saknas bensin på macken och alla som kör förbi kan se köerna.

Situationen började bli ohållbar under torsdagen när Esso och BP öppet erkände att de hade svårt att få ut bensin till sina mackar. Detta ledde till att folk började paniktanka och framåt fredagen var det kaos på många håll.

Det saknas runt 100 000 lastbilschaufförer i Storbritannien. Detta har det senaste halvåret lett till allt från utbredd varubrist till att lönerna för lastbilschaufförer har stigit mot över 50 000 kronor i månaden på sina håll.

Brexit är en del av förklaringen. Många av de EU-medborgare som arbetade i Storbritannien har åkt hem. Regeringens nya invandringssystem är konstruerat för att göra det svårt för européer att arbetskraftsinvandra. Lastbilschaufför har hittills inte funnits med på listan över ”kvalificerade jobb” som du lättare kunde få visum för att utföra.

Ovanpå detta kom pandemin. Nedstängningarna av stora delar av den brittiska ekonomin förra året gjorde att många av de brittiskfödda lastbilschaufförer som regeringen tänkte sig skulle ta de nya jobben inte kunde genomföra sina utbildningar. Igår meddelade regeringen att militären ska kliva in och hjälpa till med lastbilschaufförsutbildningar och tester.

Allt för att kunna få ut ny kvalificerad arbetskraft så snabbt som möjligt.

Men framför allt ska Boris Johnson alltså ha ändrat sig gällande tillfälliga korttidsvisum. Detta trots att många politiska bedömare för bara någon vecka sedan menade att han aldrig skulle backa. Brexit handlade trots allt om att bli av med den fria europeiska arbetskraftsinvandringen: att öppna upp för korttidsvisum skulle vara att erkänna sig slagen.

Om så bara principiellt. Och om så bara tillfälligt. Det fanns ingen politisk uppsida för premiärministern, hette det.

Fast detta var innan den brittiska arbetskraftsbristen slog mot bensinen. Att annonsera åtgärder som öppnar gränsen mot Europa må inte vara populärt hos de konservativa gräsrötterna men den här gången upplever Boris Johnson att det är nödvändigt.

Vintern är på väg och med den julen.

Boris Johnson vill inte ha varubrist i affärerna, kaos på bensinmackarna och rubriker om att det beror på brexit.

Och brexit är inte huvudförklaringen till bristen på lastbilschaufförer. Den har byggts upp under många år i Storbritannien. Men brexit är däremot förklaringen till att man inte har kunnat plocka över europeiska chaufförer för att snabbt lösa den akuta situationen.

Och nu öppnar Boris Johnson alltså för detta.

Fast frågan är hur många europeiska chaufförer som vill komma. Arbetsvillkoren i Storbritannien är generellt sämre än på kontinenten.

Och det ropas efter lastbilschaufförer på många håll i Europa just nu.