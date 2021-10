Boris Johnson manar Frankrike att dra tillbaka hot om stängda hamnar

– Vi har mycket större fiskar att steka. (We have much bigger fish to fry.)

Med det skämtet försökte Boris Johnson avdramatisera de senaste dagarnas gräl med Emmanuel Macron, och i stället rikta fokus mot klimatmötet COP26 i Glasgow, som Johnson står värd för.

– Macron och jag är överens om den stora frågan: vikten av att bekämpa klimatförändringarna.

Men redan på tisdag riskerar den långdragna konflikten om fiskerättigheterna att ställa till en pinsam diplomatisk incident. Då går den tidsfrist ut som fransmännen gett britterna för att dela ut alla de fiskerättigheter som man menar att man har rätt till enligt brexitavtalet.

– Vi måste börja använda styrkans språk nu, för det är tydligen det enda den brittiska regeringen förstår, sa den franske EU-ministern Clément Beaune, när han tidigare i veckan hotade med att stänga franska hamnar för brittiska fartyg och införa ”rigorösa kontroller” av lastbilar.

Det kan också bli tal om att strypa elförsörjningen till den brittiska ön Jersey, enligt fransmännen.

Det har väckt ilska i London. The Telegraph publicerade i helgen ett läckt brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, där den franske premiärministern Jean Castex ber om stöd med motiveringen att ”vi måste visa att det är mer skadligt att lämna EU, än att stanna kvar”.

Oacceptabelt, menar Boris Johnson:

– Vi är oroliga för att Frankrike är på väg att bryta mot det avtal vi slutit med EU.

President Emmanuel Macron varnade dock i en intervju med Financial Times i helgen att ”britternas trovärdighet” står på spel i frågan.

Efter mötet med Johnson var tonen från franska diplomater mer försonlig, och det sades att man kommit överens om att gemensamt ta steg för att trappa ned motsättningarna.

Några timmar senare dementerades det av britterna: ”Det är upp till fransmännen att trappa ned sina hot”, förklarade en talesperson för premiärminister Boris Johnson.