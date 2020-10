Bränderna i Amerika fortsätter med oförminskad styrka

Bränderna i västra USA har främst drabbat Kalifornien men också Washington, Oregon, Montana, Utah, Colorado och fem andra delstater i västra USA har pågående bränder. Enligt USA:s nationella centrum för brandsamarbete, NICC, brann 54 områden på söndagen, av dessa beskrivs 35 som omfattande. Mer än 16.000 kvadratkilometer mark har förstörts – en yta större än hela Skåne och Blekinge tillsammans.

Väst drabbat är Kalifornien där hittills fler än 10.000 byggnader förstörts. Totalt uppskattas bränderna hittills ha kostat motsvarande 22 miljarder kronor.

I helgen bekämpades 21 olika brandplatser runt om i Kalifornien och kraftiga vindar gjorde arbetet för de 5.300 brandbekämparna mycket svårt.

På söndagen förberedde den stora eldistributören Pacific Gas and Electric att stänga av strömmen för närmare 400.000 abonnenter i norra och centrala Kalifornien under tolv timmar, detta sedan meteorologerna varnat för vindstyrkor på över 30 meter per sekund.

Satellitbild på East Troublesome Fire i Grand Lake, Colorado. Foto: Maxar/AFP

Nedfallna kraftledningar har under senare år visat sig vara en av de viktigaste orsakerna till att nya bränder uppstår.

Hittills har 31 människor mist sina liv i samband med bränderna i Kalifornien och ytterligare 12 i andra delstater. En av dem som omkommit är en frivillig brandbekämpare, Diana Jones från Texas, som överraskades av den moteld som brandstyrkan tänt. När vinden vände drev över 20 meter höga lågor mot henne och när hon försökte fly backade hon ned i en brinnande ravin, skriver San Francisco Chronicle.

Även bränderna i världens största tropiska våtmark Pantanal, som sträcker sig in i Brasilien, Bolivia och Paraguay, fortsätter och beskrivs som de värsta på 47 år. Förödelsen har varit enorm och uppskattas till tre gånger så omfattande som 2019 och närmar sig nu 40.000 kvadratkilometer, nästan lika stort som Jämtland. Mängder av djur har dött av elden men också av brist på föda och vatten samtidigt som den giftiga röken har drabbat ursprungsbefolkningen i området.

Bränderna drivs av temperaturer på mer än 40 grader och mycket starka vindar. Den svåra torkan i området har också gjort att den jättelika floden Parana har sitt lägsta flöde sedan 1970.

Bränderna har också drabbat Argentina.

– Vi har sett en dramatisk ökning av bränder. I Argentina är ökningen omkring 170 procent jämfört med tidigare år, det är mycket allvarligt, säger Elisabeth Mohle, forskare vid San Martin National University i Argentina till nyhetsbyrån AFP.