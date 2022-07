Bränderna i Europa mattas av

I Frankrike, där över 2 000 brandmän kämpar emot två bränder i sydvästra delen av landet, är läget något bättre på torsdagen.

– Det går bättre men kampen mot bränderna är inte över, säger Fabienne Buccio som företräder Gironde-regionen under en presskonferens.

Under onsdagen besökte president Emmanuel Macron området, som är populärt bland sommarturister. Omkring 37 000 människor har tvingats evakuera den senaste veckan, men under torsdagskvällen fick en del återvända till sina hem.

Över 21 000 hektar har nu brunnit ner i skogsbränderna i sydvästra Frankrike.

I Spanien kämpar brandmännen mot nio bränder. I regionen Aragonien, där man tvingats evakuera tusentals personer och där motorvägsförbindelsen till huvudstaden Madrid varit avskuren, noterar myndigheterna att branden i närheten av staden Ateca mattats av. Under torsdagen kunde motorvägen A2 öppnas igen.

Hittills i år har omkring 70 000 hektar mark brunnit i Spanien – nästan dubbelt så mycket som snittet det senaste decenniet, enligt premiärminister Pedro Sánchez.

Spanien har liksom stora delar av Europa drabbats av extremhetta under mitten av juli. Temperaturerna började sjunka en aning under onsdagen men nya värmevarningar med prognoser på runt 40 grader gäller under torsdagen i flera delar av landet.

I Slovenien rasar en stor brand i sydvästra delen av landet. Enligt myndigheterna är det den största sedan självständigheten 1991. Över 1 000 brandmännen kämpar med att få kontroll över branden med hjälp från Österrike, Kroatien och Slovakien. Tre byar evakuerades under torsdagen.

Bränderna som härjat runt om i Europa hittills i år omfattar redan ett större område än vad som eldhärjades under hela förra året, enligt Effis (European Forest Fire Information System), en institution inom EU som övervakar brandläget i Europa med hjälp av satellitbilder.

Fram till 16 juli i år har över 517 000 hektar brunnit inom EU, jämfört med drygt 470 000 hektar förra året, då Grekland och Italien drabbades värst.

