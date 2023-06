Brandröken breder ut sig – miljoner uppmanas bära munskydd

Logga in

På torsdagen är situationen med de omfattande bränderna i Kanada fortfarande kritisk. Bränderna härjar i främst Quebec-området, men brandröken har spridit sig över stora delar av USA och Kanada.

I Kanada uppges röksituationen ha förvärrats i bland annat Toronto under torsdagen. Även i USA sprider sig röken längre söder- och västerut, rapporterar New York Times. Så långt söderut som i South Carolina uppmanar myndigheter invånarna att stänga fönster och dörrar för att skydda sig mot röken.

Under onsdagen bedömdes New York ha den sämsta luftkvaliteten av alla städer i världen, enligt IQAir. Bilder från staden visar hur himlen har skiftat färg till en orangebrun ton.

Flygplatsen LaGuardia i New York. Foto: David R.Martin/AP

Flygtrafik till flygplatsen LaGuardia i New York har stoppats på grund av den försämrade sikten. Detsamma gäller flyg till Philadelphia International Airport, rapporterar Reuters.

Befolkningen i Toronto och New York har uppmanats av myndigheter att bära munskydd utomhus. Under torsdagen planerar New York att dela ut en miljon gratis munskydd till invånarna. Borgmästaren Eric Adams har också uppmanat allmänheten att begränsa sina utomhusaktiviteter till endast det allra mest nödvändiga.

”Brandpartiklarna som finns utgör en stor risk hälsorisk. Andningsskydd kan dock inte minska exponeringen för gaserna i brandröken”, skriver den kanadensiska myndigheten Environment Canada.

Omkring 3,3 miljoner hektar skog och mark har brunnit ned i Kanada. Foto: BC Wildfire/AFP

Omkring 3,3 miljoner hektar skog och mark har brunnit ned i Kanada under årets brandsäsong, som sträcker sig från maj till augusti. Samtidigt har mer än 120 000 människor tvingats lämna sina hem. I nuläget brinner det fortfarande på ett hundratal ställen i landet.

