Brasiliens näste president lovar att rädda Amazonas

Fakta. Lula vill hålla COP30 i Brasilien

Lula da Silva vill att Brasilien blir värld för klimattoppmötet COP30 som ska hållas under 2025. Lula föreslår att mötet ska hållas i Amazonas, antagligen i hamnstaden Belém vid Amazonasflodens mynning. Frankrikes president Emmanuel Macron välkomnar förslaget. ”Jag stödjer Brasiliens återgång till att ha en strategi för Amazonas. Vi behöver det,” säger han. Under klimattoppmötet i Egypten bar brasilianska miljöaktivister en t-shirt med texten ”Brazil is back, bitches!”