Brasiliens president till sjukhus

Enligt Bolsonaros läkare, Antonio Luiz Macedo, ska han ha tagits till sjukhus under natten till måndagen. Antonio Luiz Macedo, som befinner sig på Bahamas, ska nu resa till São Paulo för att undersöka presidenten.

Presidenten undersöks nu för att få klarhet i frågan om han behöver opereras.

Bolsonaro har lagts in på sjukhus åtminstone sex gånger sedan han knivhöggs under sin presidentvalskampanj 2018. Senast lades han in i juli 2021 efter att han under tio dagar lidit av hicka, vilket visade sig bero på ett slags tarmvred.