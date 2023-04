Brist på ammunition kan hota ukrainsk motoffensiv

Logga in

Ukrainas luftvärn väntas stå i fokus när försvarsministrar från ett 50-tal länder träffas i Tyskland senare den här veckan.

Tidigare har mötena med väst främst kretsat kring stridsvagnar och stridsflygplan, uppger källor för Financial Times. Nu är det i stället luftvärnet som är under hårdast press, menar källorna, som tror att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att ta tillfället i akt och under försvarsmötet i Tyskland, vädja om fler luftvärnssystem och tillhörande ammunition.

Utan tillräckliga resurser kan Ukraina tvingas välja mellan att försvara civilbefolkningen och marktrupper vid fronten, säger överstelöjtnant Johan Huovinen, som är lärare på Försvarshögskolan.

– När man som Ukraina förbereder en offensiv, gör man ökade truppansamlingar. Det innebär att man koncentrerar sina trupper till vissa områden, från vilka man ska inleda ett anfall. De områdena måste precis som större städer skyddas med luftvärn. Har man begränsningar i luftvärn kommer man att tvingas utsätta antingen sina städer eller sina trupper för ökat hot, säger han.

Det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Foto: Bernd Wüstneck/TT

Av de dokument som tidigare i våras läckt från USA:s försvarshögkvarter Pentagon, framgår att Ukraina redan om några veckor riskerar att ha slut på ammunition till vissa luftvärnssystem. Ukrainas förmåga att skydda sina trupper vid fronten kommer enligt dokumenten, som är daterade till februari, vara ”fullständigt reducerad” senast den 23 maj, skriver The New York Times.

– Ända sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina förra året, har luftvärnet haft en avgörande betydelse för Ukrainas försvar eftersom att Ryssland har använt stora mängder robotar mot Ukraina.

– Under hela våren och halva sommaren sköt Ryssland otroligt mycket kryssningsrobotar och ballistiska robotar mot Ukraina. Framför allt mot militära flygbaser, armébaser och förråd. I oktober övergick Ryssland mot att rikta in sig på ukrainsk kritisk infrastruktur så som elnätet och värmenätet. Under hela den här tiden har luftvärnet spelat en avgörande roll, säger Johan Huovinen.

Det var i det här skedet, under hösten 2022, som Ukraina började få ont om egna luftvärnssystem och tillhörande ammunition. Flera länder, bland dem Sverige, har därefter fattat beslut om att skicka luftvärnssystem och tillhörande ammunition till Ukraina. Det har gjort underverk mot de ryska kryssningsrobotarna, säger Johan Huovinen.

– Normalt så har de lyckats slå ut mellan 50 och 70 procent av de ryska robotarna.

Om det ukrainska försvaret har så pass dåligt med ammunition som de läckta dokumenten uppges visa, finns det risk att Ukraina inte har kapacitet att bibehålla kontrollen över sitt eget luftrum, säger Richard Barrons, tidigare brittisk arméofficer, till New York Times.

– Denna typ av materiel kan inte ersättas av väst enkelt eller snabbt.

En sådan utveckling skulle göra de ukrainska styrkorna ”mycket sårbara”, säger han.

Västerländska underrättelsetjänster har under våren varnat för att Ryssland placerat ut stridsflyg och stridshelikoptrar nära landsgränsen. Enligt källor till Financial Times kan ett sinande ukrainskt vapenförråd öka risken för att Ryssland sätter in sitt hittills outnyttjade flygvapen.

– Det tror jag inte, säger Johan Huovinen, på den här sidan är Ukraina ganska välbeväpnat. Det har tidigare fått 1 600 Stingerrobotar, som är som gjorda för att skjuta mot ryskt flygvapen.

Det finns inga detaljer kring när Ukrainas förväntade motoffensiv kommer att ske. Enligt landets vice försvarsminister Hanna Malia, som citeras av CNN, är det en storskalig operation som väntar, och en som tar sikte på att helt och hållet befria Ukraina från ryska ockupanter. Johan Huovinen beskriver det som en kamp mot klockan.

– Det finns uppgifter om pekar på att Ryssland har vänt sig till Iran för att få iranska ballistiska robotar, vilket man kan tänka sig att Ryssland kommer att få. Hinner de börja skjuta dem då blir det svårt för Ukraina, säger han.