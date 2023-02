Brittisk IS-kvinna får inte återvända till Storbritannien

Det var när Islamiska staten kollapsade 2019 som Shamima Begum fråntogs sitt brittiska medborgarskap av den dåvarande brittiska inrikesministern Sajid Javid.

Fyra år tidigare hade den då 15-åriga Begum, uppvuxen i Bethnal Green i London, lämnat Storbritannien tillsammans med två vänner. Trion åkte till Turkiet och tog sig sedan vidare till Syrien, där de placerades i en av Islamiska statens gästbyggnader.

I Storbritannien blev Shamima Begum ökänd när hon 2019 vädjade om att få återvända hem. Samtidigt uttryckte hon inte någon ånger för det hon gjort under tiden i IS och bara fem dagar senare drogs hennes medborgarskap in.

Beslutet togs med stöd i en brittisk lag från 2006 som ger regeringen rätt att dra in medborgarskap ”om det sker för det allmännas bästa”. Hennes advokater har flera gånger överklagat beslutet och hävdar att Shamima Begum fallit offer för grooming.

På onsdagen meddelades det senaste i raden av beslut då Storbritanniens särskilda domstol för immigrationsfrågor, Siac, meddelade att regeringens agerande när Begums medborgarskap hävdes gick korrekt till.

”Det förekom pliktbrott från olika statliga organ när Begum tilläts lämna landet under de villkor som hon gjorde. Men den misstanke om att Begum blev utsatt för människohandel är otillräcklig för att bevilja hennes överklagan”, skriver Siac i domskälet, enligt Reuters.

Beslutet innebär att en återkomst till Storbritannien blir allt mer avlägsen för Shamima Begum. I nuläget uppges hon befinna sig i ett fångläger i Syrien, där hon varit sedan medborgarskapet hävdes 2019.

Läs mer:

Anslöt sig till IS som 15-åring: ”Jag skäms”

Shamima Begum: Hela världen föll samman framför mig