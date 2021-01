Brittiska regeringen anklagas för klimathyckleri: ”Total katastrof”

Lokalpolitiker i grevskapet Cumbria i nordvästra England godkände gruvplanerna i oktober. I ett utkast från företaget West Cumbria Mining Company syns en svart futuristisk anläggning mitt bland åkrar och mindre orter. Kolet ska utvinnas från botten av Irländska sjön och användas för ståltillverkning. Regeringen hade på torsdagen kunnat hindra processen, men valde att inte göra det – ett beslut som får skarp kritik.

Tim Farron, parlamentsledamot för Westmorland och Lonsdale och exledare för Liberaldemokraterna, har försökt stoppa planerna och skriver på Twitter: ”Det är fullständigt hyckleri från den konservativa regeringen som ena minuten påstår att den bryr sig om att skydda vår miljö, och nästa ger grönt ljus för en underjordisk kolgruva.”

https://twitter.com/timfarron/status/1346836809700016134?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346836809700016134%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-england-cumbria-55561852

Flera miljöorganisationer delar Farrons åsikt, bland annat Greenpeace. Tony Bosworth på Friends of the Earth säger till The Guardian att regeringen visar upp en ”häpnadsväckande inkonsekvens”. Han hänvisar till den gruva i Northumberland som stoppades förra året på grund av att den inte var ”miljövänlig”.

Cumbriagruvan är den första nya underjordiska kolgruvan i Storbritannien på 30 år. Kritikerna går hårt åt regeringen – som 2019 utlyste klimatnödläge och har antagit nollmål för utsläpp till 2050 – som i november är värd för klimattoppmötet COP26. Politikerna hycklar, anser de.

– Globalt ledarskap under en klimatkris innebär att lämna kolet i marken, där det hör hemma, säger Bosworth.

Bolaget hävdar att anläggningen kommer att vara klimatneutral. Miljöprofessorerna Rebecca Willis och Mike Berners-Lee på Lancaster University beräknar att 8,4 miljoner ton koldioxid kommer att släppas ut varje år. Det motsvarar ungefär utsläppen från en miljon hushåll, rapporterar tidningen.

West Cumbria Mining väntar nu på ett slutgiltigt godkännande. Företaget uppger att det kommer att skapas 500 jobb samt att det ska betala pengar till en lokal samhällsfond i tio år. Gruvan ska enligt planerna stängas 2049.

Regeringen skriver i ett uttalande att dess policy är att inte lägga sig i beslut som tas lokalt av personer på plats som bäst vet förutsättningarna.