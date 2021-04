Brittisktrogen milis i Nordirland förnekar inblandning i upplopp

I en veckas tid har det varit våldsamt på gatorna i Nordirland, och över 70 poliser har skadats.

Natten till lördagen var det åter stökigt i norra Belfast, där poliser attackerades med bensinbomber och stenar. Även en bil brändes, skriver The Guardian. Det kom också rapporter om våldsamheter på andra platser i Nordirland. Oroligheterna var dock inte på samma nivå som tidigare i veckan.

Jonathan Roberts, biträdande chefskonstapel vid den nordirländska polisen, har sagt att det är troligt att paramilitära organisationer är inblandade. Våldet är till viss del organiserat, bedömde han.

Sent på fredagen gick dock Loyalist Communities Council (LCC), som representerar tre paramilitära lojalistiska organisationer, ut och förnekade inblandning, skriver bland andra The Irish News.

Ingen av organisationerna har något att göra med upploppen, sade LCC i ett uttalande, och uppmanade lojalister som vill protestera att hålla sig till fredliga metoder.

LCC har tidigare i år dragit tillbaka sitt stöd för Långfredagsavtalet, som för 23 år sedan blev slutet för en blodig konflikt som varade i 30 år.

Skiljelinjerna mellan katolska nationalister som vill tillhöra Irland och protestantiska lojalister som vill stanna i Storbritannien finns kvar sedan dess. Lojalisterna är missnöjda med det så kallade Nordirlandprotokollet i brexitavtalet som lett till hårdare regler vid gränsen mellan Nordirland och övriga Storbritannien.

Jonathan Roberts kom efter LCC:s uttalande med en något förändrad ståndpunkt kring gruppernas inblandning. Våldet har inte organiserats av en grupp, eller utförts i någon organisations namn, anser han.

– Det kan ha varit några som har kopplingar till dessa organisationer, som har varit närvarande. Men vi tror inte att det har varit sanktionerat av dessa grupper, sade han, enligt The Irish News.

Tidigare under fredagen sattes det upp skyltar på flera platser i Belfast med uppmaningar till att ställa in de planerade protesterna under kvällen, av respekt för prins Philip, som på morgonen avlidit vid 99 års ålder. På skyltarna stod skrivet att protesterna mot Nordirlandprotokollet kommer att återupptas när sorgeperioden är över, skriver Belfast Telegraph.

På lördagen kommer två män att ställas inför domstol i Belfast, misstänkta för att ha deltagit i upplopp på torsdagskvällen, skriver The Guardian.

Läs mer:

Våld på gatorna i Nordirland fördöms – Johnson: ”Mycket oroad”

Erik de la Reguera: I Nordirland kan gnistor som dessa snabbt förvandlas till en storbrand