Bulgarien går till val på söndagen

Opinionsmätningar tyder på att Borissovs högerparti Gerb åter kommer att bli det största – med knappt 30 procent av rösterna, rapporterar Reuters. Valresultatet ser ut att bli spretigt, och partiet kan då få svårigheter att bilda en stabil koalition i parlamentet i EU:s fattigaste medlemsland.

– Det är omöjligt att läget förblir oförändrat, säger den politiska analytikern Daniel Smilov till AFP, och menar att Gerb sannolikt försvagas efter ett ”uppbyggt missnöje” mot regeringen.

Borissov, en snart 62-årig före detta brandman, har mer eller mindre suttit som premiärminister sedan 2009 – bortsett från drygt ett år 2013 till 2014 och några månader 2017. Han har bland annat framhållit sina framgångar att modernisera Bulgariens sargade infrastruktur under en tidigare lågintensiv kampanj.

– Vi visade vad vi har uppnått, sade Borissov efter att ha lagt sin röst på söndagen, och tackade sina allierade i Europeiska folkpartiet för deras stöd.

Över 6,7 miljoner bulgarer är röstberättigade, skriver Reuters, men väljares oro för coronaviruset i kombination med landets långsamma vaccinationstakt gör att valdeltagandet väntas bli lågt.

Under Borissovs tid vid makten har den genomsnittliga månadslönen i Bulgarien ökat. Regeringen har hållit statsskulden låg och har säkrat inträde till väntrummet till eurosamarbetet, enligt nyhetsbyrån. Men regeringens misslyckanden att tackla korruption och att reformera landets domstolsväsen ledde under fjolåret till att tusentals demonstranter tog sig ut på gatorna. Under jätteprotester krävdes Borissovs och regeringens avgång och demonstranter har anklagat honom för sammansvärjning med lokala oligarker och att låta EU-bidrag gå till verksamheter nära hans parti. Han förnekar alla anklagelser.

Demonstranter krävde den bulgariska premiärministerns avgång under storskaliga protester 2020, här i huvudstaden Sofia. Foto: Valentina Petrova/AP Photo

Den Borissov-kritiska presidenten Rumen Radev har sagt att Bulgarien behöver nytt blod och nya idéer.

Gerbs främsta opposition, socialistpartiet BSP, har i sin kampanj tryckt på att återupprätta förtroendet för statliga institutioner och att minska fattigdomen i landet – men har tyngts av interna konflikter. De förväntas, utifrån opinionsmätningar, få omkring 20 procent av rösterna. Partiet ITN, lett av musikern och tv-kändisen Slavi Trifonov, väntas få 13 procent av väljarnas stöd. Trifonov motsätter sig koalitioner med etablissemangspartier, uppger Reuters, vilket efter valet kan öka risken för ett dödläge i parlamentet.

Vallokalerna stänger klockan 20 lokal tid, 19 svensk tid.

Läs mer: Lättade restriktioner i Bulgarien – just när pandemin slår som hårdast