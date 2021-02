Chile är världens femte snabbaste land att vaccinera

De senaste åren har Chile genomgått en social kris som fått miljontals chilenare att demonstrera mot klassklyftorna i landet. Delar av huvudstaden Santiago har varit ockuperade av missnöjda medborgare som kritiserar den privatiseringsvågen som höjt levnadskostnaden i landet. När protesterna var som starkast kom pandemin – och regeringen införde utegångsförbud.

Högerpresident Sebastian Piñera hade då popularitetssiffror på kring tio procent. Sedan massvaccineringskampanjen inleddes den 3 februari har det svängt. I dag anser 24 procent av befolkningen att Piñera gör ett bra jobb.

– Jag gillar inte den här regeringen, men jag måste erkänna att vaccinationskampanjen har fungerat väldigt effektivt, säger César Astudillo till DN.

Han är 70 år, bor i huvudstaden Santiago och vaccinerades i början av förra veckan.

– För att undvika köer bokade jag tid på en privatklinik i mitt kvarter. Jag fick en tid klockan 11 och kom tio minuter i förväg. Det fanns ingen i kö, så jag fick sprutan direkt. Mycket smidigt och snabbt, säger han.

Lärare väntar i kön för att få vaccin i Santiago. Foto: Esteban Felix/AP

Hittills har över tre miljoner av Chiles invånare vaccinerats mot covid-19. Det innebär att landet, räknat per capita, är det femte snabbaste i världen att vaccinera sin befolkning. Endast Israel, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA har en snabbare takt.

Det mesta av vaccinet har köpts av kinesiska Sinovac. Läkemedelsföretaget har hittills levererat sex miljoner doser av sitt vaccin coronavac. Ytterligare två miljoner doser väntas på fredag och fyra miljoner doser i mitten av mars. Chile har också lyckats köpa Pfizers eftertraktade vaccin.

Vad som också spelar in i framgången är erfarenheter från tidigare vaccinationskampanjer.

– Redan på 1960-talet hade vi en effektiv kampanj mot polio. Vårdcentraler över hela landet har varit väl förbereda, säger César Astudillo.

César Astudillo. Foto: Privat

För att öka takten har borgmästare hittat alternativa platser att vaccinera befolkningen på. I Santiagos grannkommun La Florida har borgmästaren använt den kommunala fotbollsarenan som vaccinationscentral. På gräsplanen har ett stort tält monterats med 94 avskärmade bås där invånarna vaccineras.

– Den som av olika anledningar inte kan ta sig dit kan boka tid på en vårdcentral och få sprutan i hemmet, säger César Astudillo.

Han tillhör en av tiotusentals politiska flyktingar som Sverige tog emot efter militärkuppen i Chile 1973. Han kom till Skåne 1975 och arbetade på socialförvaltningen i Lund och som hemspråkslärare i Malmö. Efter att diktatorn Augusto Pinochet lämnade makten flyttade han tillbaka till Chile 1991.

– Jag har kvar många chilenska vänner i Sverige. De ringer och undrar hur vi kan vara så snabba. De är besvikna på hur lång tid det tar i Sverige och vill resa hit för att bli vaccinerade.

En äldre man med sitt vaccinationskort. Foto: Esteban Felix/AP

Den chilenska regeringen har köpt in nästan 90 miljoner doser till en befolkning på 19.2 miljoner. 60 miljoner av doserna kommer från Sinovac. Att det kinesiska läkemedelsföretaget kunnat leverera i en sådan takt beror på att Sinovac och det katolska universitetet i Santiago sedan tidigare bedriver gemensam forskning på virussjukdomar. Förtroendet fanns där och Chiles regering var snabb med sin beställning. Det gjorde att det kinesiska bolaget gav rabatt.

Vad som också underlättat är att regeringen skapat en tydlig webbsida där befolkningen kan gå in och se när det är dags för respektive åldersgrupp att vaccineras. Som mest har Chile vaccinerat 240.000 personer om dagen.

– Chile är väldigt frihandelsorienterat. Regeringen började redan i april att slänga ut flera krokar samtidigt för att få tag på vacciner. Det har hjälpt till, säger Oscar Stenström, Sveriges ambassadör i Chile.

Att Chile genomfört så kallade fas 3-studier och att landet har ett fungerande distributionsnät är ytterligare faktorer som bidragit till framgången.

– Vaccinet flygs från Kina över Stilla havet och delas ut proportionerligt över landet, säger Oscar Stenström.

En kvinna tar emot vaccin på en mottagning i Santiago, Chile. Foto: Esteban Felix/AP

Regeringen kallar sin kampanj #Yo Me Vacuno (Jag vaccinerar mig) och har skapat en app där befolkningen kan se vilken vårdcentral som har köer för att kunna välja en där det går snabbare. För att få ned smittspridningen införde landet nattliga utegångsförbud som gällt sedan mars förra året. Under sommarsemestern, som började i julas på södra halvklotet, utfärdade regeringen ett respass som endast gav tillåtelse till en resa per person.

– Det har funnits vägkontroller som kontrollerat varje persons respass. Om någon gjort mer än en resa har den bötfällts och fått köra hem igen, säger Oscar Stenström.

Fakta. Utegångsförbud Det nattliga utegångsförbudet gäller fortfarande i Chile, men har kortats ned. Tidigare var det inte tillåtet att visas utomhus mellan klockan 22.00 och 05.00. Från och med torsdag kan befolkningen vare ute till 23. Mer än 20 000 personer i Chile har dött i covid-19. Över 800.000 är bekräftat smittade, enligt statistik från Johns Hopkins-universitetet. Visa mer

Läs mer:

Henrik Brandão Jönsson: Sista arvet från Pinochets dagar kan snart vara borta