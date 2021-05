Colombias militär stänger vägar för att stoppa demonstranter

Flera av Colombias största städer är lamslagna av protester sedan högerpresidenten Ivan Duque för två veckor sedan försökte höja skatterna i landet för att täcka intäktsförluster under pandemin. I och med att skattehöjningen skulle slå mer mot fattiga än mot de rika bildade medelklassen genast en omfattande proteströrelse.

I stället för att lyssna på kritiken gick polisen till attack med tårgas, gummikulor och hagelskott och dödade flera demonstranter.

Det fick proteströrelsen att vända riktning och i stället koncentrera sig på att protestera mot det polisiära övervåldet. Värst ställt är det i Colombias tredje största stad, Cali, där 35 av de 47 som dödats i konflikten finns.

Proteströrelsen har belägrat flera gator för att skydda sig mot de beväpnade medborgargarden som bildats bland stadens rika.

– Vägblockaderna påverkar medborgarnas egendom, liv, ära och inverkar på den grundläggande rätten till rörlighet. Dessa blockader måste lyftas, sa presidenten Ivan Duque i ett tal till polisen.

Många av demonstranterna tillhör olika urfolk i regionen som protesterar mot att staten inte gett dem något stöd under pandemin.

Kravallpoliser skjuter tårgas mot demonstranter i Cali. Foto: Luis Robayo/AFP

– Jag uppmanar urfolken att genast bege sig hem till sina byar, sa presidenten till media.

För att hindra att fler demonstranter når Cali har militären stängt av alla riksvägar som leder dit. Duque har också förbjudit personer att färdas mer än en på motorcykel och militariserat staden. Han har däremot inte bett de beväpnade medborgargarden som skjuter mot protesterna att bege sig hem. Det gör det livsfarligt att demonstrera. Även media som bevakar konflikten riskerar att skadas.

– Jag hotades till livet i går av ett medborgargarde. De sa att om jag inte tog min kamera och stack härifrån så dödar de mig, säger fotografen Gerald Bermudez till DN.

Han och fyra andra fotografer har tagit sin tillflykt till ett hus på landsbygden där de känner sig säkra.

– Vi vågar oss inte tillbaka till Cali nu, säger han.

För att lugna stämningen i Sydamerikas andra folkrikaste land bjöd regeringen in proteströrelsen till ett möte i måndags. Förhandlingarna strandade först samman, men efter att proteströrelsen utlyst ännu en generalstrejk i dag tisdag gav regeringen med sig och tänker inleda förhandlingar med proteströrelsen som kallar sig Nationella strejkkommittén.

– Efter att ha analyserat olika förslag kan regeringen meddela att den är helt beredd att hålla förhandlingar med Nationella strejkkommittén, säger Miguel Ceballos, regeringens förhandlare i konflikten.

Många som deltar i protesterna är familjer som förlorat sin inkomst under pandemin och kräver att regeringen hjälper dem, i stället för att höja skatterna. På flera sätt påminner upproret i Colombia om de sociala protester som bröt ut i Chile under hösten 2019 och lamslog landet under flera månader.