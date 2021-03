Containerfartyget utreds efter olyckan – uppgifter om hög fart

Experter gick ombord på Ever Given under tisdagen för att utreda den olyckliga grundstötningen, som lett till enorma kostnader för världshandeln.

Att det 400 meter långa Ever Given, ett av världens största containerfartyg, ställde sig på tvären över Suezkanalen i tisdags förra veckan, och blockerade allt trafik, beräknas ha kostat mellan 50 och 90 miljarder per dag, enligt försäkringsbolaget Allianz.

Även lokalt har det orsakat stora inkomstbortfall i form av uteblivna transitintäkter för transporterna i Egypten, vilket uppges ligga kring 140 miljoner per dag.

Ever Given kunde efter att fartyget drogs loss på måndagen – under jubel från manskapet på bogseringsbåtarna – gå för egen maskin till den större av Bittersjöarna, två saltvattenssjöar som ingår i Suezkanalen.

Utredarna undersöker skadorna på fartyget och försöker utreda olycksorsaken, uppger en källa för AP.

Till en början uppgavs dåligt väder – sandstormar med mycket kraftiga vindar och dålig sikt – som en orsak till grundstötningen.

Men enligt kanalmyndigheten räcker inte det som förklaring till olyckan, utan ordföranden Osama Rabie menade på en presskonferens tidigare att det kunde röra sig om tekniska fel eller ”den mänskliga faktorn”.

Fartygets ägarföretag Shoei Kisen uppgav i ett uttalande på tisdagen att man skulle vara behjälplig i utredningen tillsammans med andra parter, som inte namngavs, skriver Washington Post.

Företaget avböjde också att kommentera de möjliga olycksorsakerna, även den om att fartyget skulle ha hållit för hög fart, något som bland andra Bloomberg rapporterat om. Enligt de uppgifterna höll Ever Given 13 knop kort tid före olyckan, nästan dubbelt så hög fart som är tillåtet i kanalen.

Företaget räknar med att eventuella skador på fartyget finns på botten, och det är ännu inte beslutat om huruvida eventuella reparationer ska göras på plats, någon annanstans, eller på destinationen, Rotterdam.

Läs fler:

Erik Ohlsson: Ever Givens haveri väcker frågor om djurplågeri och den globala handeln

Erik Esbjörnsson: Alla kan väl ha en dålig dag på jobbet?

Studio DN 30: Hur kunde Ever Given fastna i Suezkanalen?