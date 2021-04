Corona-krisen i Indien påverkar hela världen

Varje dag kommer dramatiska rapporter från Indien, där coronasmittan har exploderat den senaste månaden. Brist på syrgas, patienter som inte får plats på sjukhus och avlider på gatan, skärpta restriktioner och utegångsförbud.

Läkaren Ravindra Yadav beskriver läget som en mardröm som inte ser ut att att ha ett slut. Hans klinik ligger i ett slumområde i utkanten av stadsdelen Jogeshwari. Varje dag skickar han iväg patienter som behöver sjukhusvård, ibland kommer de tillbaka hem efter någon timme. Sjukhusen är fulla, anhöriga har försökt på flera ställen utan framgång. De senaste veckorna, när situationen ständigt förvärrats, har flera personer avlidit.

– Jag lever med pandemin dygnet runt, det finns inga arbetstider eller arbetsdagar längre, säger Ravindra Yadav på telefon från Bombay.

– Jag och alla andra gör så gott vi kan, men det räcker ju inte. Jämfört med förra våren, när sjukdomen var ny, är det lättare att avgöra vilka patienter som snabbt behöver vård. Men det blir ju bara mer och mer uppenbart att resurserna inte räcker till, säger Ravindra Yadav.

Ravindra Yadav driver en klinik i ett slumområde i Bombay. Foto: Mangal Chavan

Indien hade den första toppen av smittspridning i september förra året.

– När fallen minskade blev det en allmän sanning att Indien hade besegrat covid-19, säger Ramanan Laxminarayan, New Delhi-baserad epidemiolog till tidskriften Nature.

Människor började leva som vanligt. Trängseln var tillbaka på tåg och bussar. Stora mängder människor samlades under religiösa högtider, cricketmatcher och valmöten inför flera delstatsval. När antalet nya fall började stiga var myndigheterna oförberedda och premiärminister Narendra Modi har fått mycket kritik för att landet togs på sängen.

På bara några veckor har de registrerade fallen ökat från 80.000 per dygn till 350.000. Indien, som normalt tackar nej till bistånd från utlandet, vädjar nu om hjälp. Militär sätts också in för att få kontroll över situationen. Sett till Indiens enorma befolkning på nästan 1,4 miljarder är landet fortsatt förhållandevis lindrigt drabbat, men den nuvarande ökningstakten saknar motstycke under pandemin.

Hur kunde ökningen ske så snabbt?

– När smittspridningen väl har tagit fart finns alla förutsättningar på plats. Människor bor tätt och det är svårt att hålla avstånd. Den allvarliga bristen på sjukvård blir väldigt uppenbar, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Professor Anna Mia Ekström. Foto: Privat

I Sverige väntas smittspridningen avta när det blir varmare ute. I Indien kan det betydligt hetare sommarklimatet få motsatt effekt.

– Här i Sverige blir trängseln mindre när vi vistas mer utomhus och sprider ut oss. I Indien betyder inte värmen att det blir lättare att hålla avstånd. Människor söker sig inomhus och då kan luftkonditionering och dålig ventilation driva på smittspridningen. I slumområdena har många inte rinnande vatten vilket gör det svårt att sköta hygienen. De fattigaste blir då mer sårbara för smitta, säger Anna Mia Ekström.

Krissituationen i Indien, som dagligen spelas upp inför världen, har enligt Anna Mia Ekström blivit en snabblektion i global hälsa och hur den ojämlika tillgången på sjukvård slår mot människors liv. De fattiga drabbas värst både av stängningarna av samhället och brist på sjukvård. Den stora välbärgade medelklassen har vanligtvis tillgång till avancerad sjukvård, men just nu räcker den inte till alla, och skillnaderna är också stora mellan olika delstater och folkgrupper, där till exempel den muslimska minoriteten är värre drabbad än den stora hinduiska befolkningsmajoriteten.

En banketthall i New Delhi har gjorts om för vård av covidsjuka. Foto: Naveen Sharma

Det har också blivit uppenbart att tillgången på vaccin är den stora flaskhalsen i coronabekämpningen. Indien är sedan tidigare världens största vaccinproducent, och planerna är att landet ska förse ett stort antal länder med vaccin genom det FN-ledda Covax-programmet (som ska se till att ekonomiskt svaga länder inte blir lottlösa i huggsexan om vaccinerna).

Nu har Indien i princip stoppat all vaccinexport för att prioritera de inhemska behoven. Det innebär att ett stort antal länder, däribland Sverige, blir utan hundratals miljoner doser av Astravaccinet som licenstillverkas av Serum Institute i Pune, världen största vaccinfabrik.

– Exportstoppet påverkar hela världens vaccintillgång på ett väldigt akut sätt, och behovet för EU inklusive Sverige att dela med sig ökar, säger Anna Mia Ekström.

Serum Institutes fabrik i Pune i delstaten Maharahtra. Foto: Rafiq Maqbool/AP,

En starkt bidragande orsak till den vaccinbrist som råder i världen är att USA har stoppat exporten till Indien av nödvändiga komponenter för vaccintillverkningen, som slangar, kemikalier, filter och reservdelar.

Serum Institutes ägare Adar Poonawalla har uppmanat USA:s president Joe Biden att återuppta handeln för att visa att världen står enad i kampen mot coronaviruset. Serum Institute hade räknat med att producera 100 miljoner doser i månaden från mars, i stället för dagens 60–70 miljoner doser. Målet är nu framflyttat till sommaren på grund av bristen på komponenter.

– USA skyndar till Indiens hjälp för att erbjuda syrgas. Samtidigt blockerar de Indiens möjlighet att tillverka sitt eget vaccin. Det är inte någon långsiktig lösning, säger Anna Mia Ekström.

Smittspridningen i Indien ställer också flera frågor om globala relationer på sin spets. Väntan på vaccin innebär stora kostnader för länder i hela världen.

– Konsekvensen blir att många människor kommer att dö i onödan, av covid-19 och av andra sjukdomar när bland annat cancervård, barnavård och mödravård blir eftersatt under pandemin, säger Anna Mia Ekström.

Vaccinkö på måndagen i Goregaon, en förort till Mumbai. Foto: Ashish Vaishnav

I Indien kommer det att ta ytterligare två år att vaccinera hela den vuxna befolkningen med den nuvarande takten på tre miljoner doser om dagen. Under tiden är det fritt fram för virusvarianter att utvecklas, som kan göra dagens vacciner ineffektiva.

Den är oklart vilken roll de nuvarande virusvarianterna, i första hand den snabbspridande brittiska varianten och den dubbelmuterade indiska, har i den pågående smittspridningen. På kliniken i Bombay upplever Ravindra Yadav att sjukdomen yttrar sig annorlunda jämfört med i höstas.

– Viruset sprider sig snabbare och unga som är till synes friska testar positivt och för smittan vidare, säger han.

Förra året var det relativt vanligt att enskilda familjemedlemmar smittades, men nu är läget annorlunda.

– Om en blir sjuk så blir alla garanterat sjuka. Folk bor så tätt, så sannolikheten att grannarna blir smittad är överhängande. Vi har haft flera fall när smittan spridit sig från skjul till skjul. Jag vet att folk verkligen anstränger sig för att följa hälsorekommendationerna. Kanske mer här i slummen än på andra håll i staden eftersom livet är så utsatt redan från början. Men just nu är det omöjligt att hålla jämna steg med sjukdomen, säger Ravindra Yadav.