Coronalarm i flera av Europas storstäder

Hösten är här – och på sjukhusen i många av Europas storstäder fruktar personalen att den kan bli svår.

I tisdags registrerades 261 nya dödsfall i covid-19 enbart i Spanien. Det är den högsta siffran i landet sedan i maj. Nära hälften av dödsfallen ägde rum i Madrid, den stad som just nu är mest utsatt för pandemin i Europa.

– I Madrid fortsätter tyvärr fallen att öka, sa Spaniens högste hälsoansvarige Fernando Simon när han summerade läget i tisdags.

Icke nödvändiga resor har förbjudits mellan olika kommuner i Madridregionen, för att minska rörelsen utomhus. Det har lett till frustration och förvirring bland många pendlare som bor i förstäder till huvudstaden.

– Allt detta är premiärminister Pedro Sánchez fel. Att inskränka friheter är inte något man gör bara genom att skriva ner något på en servett! säger regionpresidenten Isabel Díaz Ayuso, som hamnat i öppet gräl med den socialistiska centralregeringen i Spanien.

Det är inte bara i Madrid som nya och omstridda restriktioner införs. I Frankrikes huvudstad Paris har ”maximalt nödläge” (alerte maximale) utropats, sedan fler än 250 fall per 100.000 invånare uppmätts under en vecka. Det kan jämföras med 35 fall per 100.000 invånare i Stockholmsregionen under vecka 39.

Barer, nattklubbar och kasinon har tvingats stänga i Paris, liksom idrotts- och simhallar. Restauranger kan hålla öppet, men bara om de följer strikta regler och samlar in gästers namn och telefonnummer – ett system som används i bland annat Belgien och Italien. Namnlistorna kasseras efter fyra veckor och är enbart avsedda för smittspårning.

– Det tar upp värdefull arbetstid att samla in kontaktuppgifter, och våra marginaler är redan tajta, säger Antoine Yerochewski, som driver en restaurang i stadsdelen Belleville i norra Paris.

Han förstår att myndigheterna måste göra något, men är frustrerad över att restriktionerna ändras så ofta.

– Alla vet ju att vi slappnade av här i Paris i somras. Efter klockan 21 var det inte mycket avstånd vid bardisken och på uteserveringarna, det kan jag intyga. Men regeringen borde ha förutsett att det skulle bli så här och infört restriktioner tidigare som var mer hållbara, säger Antoine Yerochewski, som öppnat en grönsaksbutik i samma kvarter för att försöka rädda sin ekonomi.

– Ärligt talat håller jag restaurangen öppen mest för att inte förlora stamgästerna. De nya reglerna om max sex personer per sällskap, en meter mellan alla stolar, handsprit på alla bord, masker för alla i personalen och förbud för stående förtäring slår hårt mot kvarterskrogar som vår, säger han.

Precis som i våras är det tätbefolkade storstäder som driver på pandemin – och liksom då går regeringarna en svår balansgång mellan folkhälsa och ekonomi.

Så länge det främst var yngre som drabbades i den andra vågen undvek många regeringar restriktioner – men efter sommaren har fallen börjat öka i andra åldersgrupper. Både i Paris och Madrid utreds nu coronasmitta på äldreboenden.

Larm kommer också från Belgiens huvudstad Bryssel.

– Situationen är mycket allvarlig. Vi måste få stopp på det här, sa Belgiens premiärminister Alexander De Croo på tisdagen när han tillkännagav nya restriktioner.

Samtliga kaféer och barer stänger nu i en månad i den belgiska huvudstaden. I Tysklands huvudstad Berlin och finanscentrat Frankfurt tvingas barer hålla stängt mellan 23 och 06, för att få stopp på ökningen. Och i Irland varnar vice premiärminister Leo Varadkar för att en ny nedstängning av landet kan vara att vänta senare i höst.

Samtidigt ökar antalet covid-19-patienter på många av Europas sjukhus. I Parisregionen upptas nu 40 procent av de omkring 2.400 intensivvårdsplatserna av covid-19-patienter. Antalet som vårdas på IVA i landet har mer än tredubblats på en månad. Myndigheterna fruktar att vården kan överväldigas i början av november.

I våras undveks en kollaps i Paris genom att omkring 600 patienter evakuerades med tåg. Men den här gången är det inte säkert att det går, för smittan ökar även i städer som Marseille, Bordeaux och Lyon.

Samtidigt växer vårdskulden när planerade operationer ställs in. Vinterns ledighet dras in för många läkare och sjuksköterskor, och när Frankrikes president Emmanuel Macron besökte ett sjukhus i Paris i veckan möttes han av protester från vårdarbetare som kräver mer resurser.

Mycket talar för att den sortens protester kan bli fler i höst.