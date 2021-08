Covidfallen ökar i Norden: ”På väg in i en fjärde våg”

I flera nordiska länder ökar nu antalet bekräftade smittofall – även om det sker från låga nivåer. Efter sex veckor utan stigande siffror har Norge märkt av en ökning, enligt den senaste sammanställningen av det norska Folkehelseinstituttet. Under vecka 30 rapporterades totalt 2 165 nya smittofall, vilket är en ökning med 45 procent från veckan innan. Andelen positiva test har också ökat i Norge under de senaste två veckorna. Dock anas en minskning runt den 4 augusti.

Trots att de bekräftade fallen ökar är förekomsten av nya sjukhusinläggningar, patienter på intensivvårdsavdelningar och dödsfall låg, enligt Folkehelseinstituttet, och mindre än fem personer vårdas på sjukhus runt om i landet.

Även Finland märker av en ökning för femte veckan i rad. Under vecka 29 konstaterades sammanlagt 2 895 nya fall. Det är en ökning med 30 procent jämfört med föregående vecka, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Andelen positiva svar av antalet testade har också stigit – från till 2,5 procent den 24 juli till 3,5 procent en vecka senare.

För drygt en vecka sedan såg Danmark en ökning av sjukdomsfall i landet. Under torsdagen rapporterades 932 nya smittofall, visar statistik från SSI, Statens Serum Institut. Det senaste dygnet är andelen positiva svar på testerna 1,74 procent, vilket innebär en ökning från tidigare, enligt den danska tidningen Berlingske. I dagsläget syns en nedåtgående trend men antalet nya fall är fortsatt högt med 198 nya smittofall per 100 000 invånare enligt ECDC. Det kan jämföras med Sverige som har 59 smittade per 100 000 invånare.

Under stora delar av pandemin har Island varit ett av länderna som har beskrivits som ett föregångsland i smitthanteringen. Island är det land i Norden som har högst andel fullt vaccinerade med 70 procent av befolkningen som har fått två doser, enligt ECDC.

Men de senaste dagarna har trenden vänt. Enligt de senaste siffrorna från den isländska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten har landet 414 smittade per 100 000 invånare. Från att antalet nya smittofall under året har legat på runt fem per dag nådde landet en smittopp i förra veckan – med det dystra rekordet på 145 smittade den 31:e juli. Det är det högsta antalet bekräftade fall på en dag som landet någonsin har haft, rapporterar det statliga tv- och radiobolaget Rúv.

Även i Sverige har antalet bekräftade smittofall ökat i drygt hälften av landets regioner. Under vecka 29 rapporterades 2 637 bekräftade fall i Sverige, vilket är en ökning med 42 procent från veckan innan. Ungefär en femtedel av fallen har smittats utomlands, uppger Folkhälsomyndigheten.

I veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att en tredje dos vaccin sannolikt kommer att bli tillgänglig i Sverige för personer i riskgrupp redan i höst. Men strategierna i de nordiska länderna skiljer sig åt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Nu har vi inte så mycket kontakt mellan länderna under sommaren, men jag vet att det finns en oro på flera håll för att det här ska eskalera. Många länder har ökat på åtgärderna något. Samtidigt har alla lite skilda strategier, säger Anders Tegnell.

I Finland har vissa restriktioner återinförts och ytterligare åtstramningar kan vänta. Från och med söndag gäller nya regler för alkoholservering på restauranger i regioner med högst smittspridning, skriver Svenska Yle.

De senaste veckorna har antalet inlagda på finska sjukhus stigit från 40 till 80 – vilket fortfarande är låga siffror om man jämför med de 250 personer som var inlagda i våras. Även om sjukdomsfallen nu närmar sig en topp har dödligheten minskat, 15 personer är inlagda på iva och färre avlider i sjukdomen.

– Vi är på väg in i en fjärde våg. Men den är mindre dödlig än tidigare och färre hamnar på sjukhus, men det är helt klart oroväckande. Den största ökningen sker bland unga vuxna, säger Mika Salminen, direktör på Institutet för hälsa och välfärd.

Mika Salminen är direktör på finska THL, Institutet för hälsa och välfärd. Foto: niklas meltio

Liksom i Finland tycks den största smittspridningen ske i Norge bland unga vuxna i ålder 20 till 29. Anledningen till att antalet bekräftade smittofall stiger beror enligt Folkhelseinstituttet på den ökade spridningen av deltavarianten som nu står för 90 procent av Norges sjukdomsfall.

”Deltavarianten har en större spridning jämfört med den tidigare Alfavarianten. Samtidigt ser vi att samhället har öppnat mer och i sommar har unga vuxna kunnat umgås mer än tidigare” skriver Preben Aavitsland, professor på Folkhelseinstituttet, i ett mejl till DN.

Varken Norge eller Finland har i dagsläget fattat ett beslut om att införa en tredje vaccindos för befolkningen.

– Vi ser över möjligheten och vår vaccingrupp kommer titta på det. Men inget beslut är fattat ännu, säger Mika Salminen.

Norska Folkhelseinstituttet är inne på samma spår.

”Vi följer situationen, men vi har inte bestämt något ännu”, skriver Preben Aavitsland.

EU:s länder rapporterar in till ECDC två gånger i veckan, men vilken dag rapporteringen sker är olika mellan länderna och siffrorna kan skilja sig från nationell statistik.

Fakta. Smittspridningen i Norden. Norge Totalt antal smittade: 139 218 Antal smittade per 100 000: 47 Antal dödsfall: 804 Andelen fullt vaccinerade: 34,42 procent. Sverige: Totalt antal smittade: 1 102 829 Antal smittade per 100 000: 59 Antal dödsfall: 14 657 Andelen fullt vaccinerade: 42,23 procent. Danmark Totalt antal smittade: 321 344 Antal smittade per 100 000: 198 Antal dödsfall: 2 552 Andelen fullt vaccinerade: 56,67 procent.

Island: Totalt antal smittade: 8 353 Antal smittade per 100 000: 414 Antal dödsfall: 30 Andelen fullt vaccinerade: 70,49 procent. Finland: Totalt antal smittade: 109 230 Antal smittade per 100 000: 129 Antal dödsfall: 984 Andelen fullt vaccinerade: 36,39 procent. Siffrorna från ECDC visar ett medelvärde från en tidsperiod på 14 dagar. Statistiken för denna artikel är hämtade från vecka 29 och 30. Nationell statistik kan skilja sig från siffrorna ovan. Vaccinstatistiken kommer från Johns Hopkins University och utgår från siffror som länderna rapporterat in. Men vaccinationstakten skiljer sig åt länderna emellan. I Sverige, Island och Finland sker vaccineringen i dagsläget för de som är 16 år eller äldre samt för barn i åldern 12 till 15 med vissa medicinska tillstånd eller i riskgrupper. I Danmark sker vaccinering för alla från 12 år och uppåt. I Norge vaccineras i nuläget de som är 16 år och uppåt. Möjligheten att vaccinera barn från 12 år kommer att ses över i september. Källor: ECDC, THL, Johns Hopkins University, ISS Visa mer

