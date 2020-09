Cuomo: Trump är icke önskvärd i New York

USA-valet 2020

– Han kan inte ha nog med livvakter för att kunna gå genom New York. Glöm livvakter, det är bäst att han har en armé om han tänker promenera på New Yorks gator, sade Andrew Cuomo, enligt Politico.

– Han är persona non grata i New York och jag tror han vet det. Han kommer aldrig tillbaka till New York för New York-bor kommer aldrig att glömma hur omotiverat elak han varit.

Uttalandet gjordes på en blixtinkallad pressträff med anledning av att Trump undertecknat en begäran om att alla federala myndigheter ska undersöka hur de kan omfördela sina bidrag. Specifikt handlar det om att minska bidragen till Seattle, Portland, Washington DC och just New York.

”Min administration kommer inte att tillåta att federala skattepengar ska finansiera städer som låter sig förfalla till laglösa zoner”, skriver Trump i dokumentet som New York Post tagit del av. Justitieminister Bill Barr ges också uppdraget att lista ”anarkistiska domkretsar som låtit våld och skadegörelse framhärda”.

Trump har konsekvent beskrivit sommarens omfattande protester – mot framför allt polisens övervåld mot minoritetsgrupper – som vandalism av våldsverkare från yttersta vänstern med Demokraternas stöd. Med ett opinionsmässigt underläge mot rivalen Joe Biden och den delvis skenande pandemin har detta blivit Trumps främsta vapen i valrörelsen som bara har två månader kvar.

– Han tror att han är en kung, men det är han inte, han är president. Det finns en författning och det finns lagar – saker som han inte kan något om – och den federala budgeten är lagstadgat öronmärkt. Stadgorna innehåller finansieringsvillkoren och han kan inte sätta sig över lagen. Jag misstänker att det är mer av ett politiskt ställningstagande än något annat, sade Cuomo.

