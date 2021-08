Cuomos bror har skapat problem för CNN:s trovärdighet

När New Yorks delstatsåklagare förra tisdagen offentliggjorde en utredning om anklagelser om att guvernören Andrew Cuomo utsatt elva kvinnor för sexuella trakasserier sände CNN ut nyheter, analyser och kommentarer om utredningen under hela kvällen.

Tills klockan blev 21. Då börjar guvernörens lillebror, Chris Cuomos, program ”Cuomo Prime Time”. Under en timme sades inte ett ljud om den nyhet som annars dominerat kanalens sändningar under dagen. Förrän Chris Cuomo lämnade över till näste programledare Don Lemon, och nyheten tog fart igen.

Under coronapandemin älskade tittarna Chris Cuomos hjärtliga intervjuer med sin storebror, där de förutom att prata om coronaläget i New York skojade om vem som var deras mammas favoritson och retade varandra för storleken på deras näsor.

En skärmdump från ett av de program där Chris Cuomo, då sjuk i covid-19, intervjuade sin bror Andrew Cuomo. Foto: AP

Men efter att Andrew Cuomo gått från hyllad som en möjlig framtida presidentkandidat till en paria för det demokratiska partiet har CNN ändrat inställning till hur Chris Cuomo ska hantera bevakningen av sin storebror. Redan i mars gjorde Cuomo själv klart att han inte kommer att bevaka anklagelserna mot hans bror – eftersom han inte kunde vara objektiv i frågan.

Så sattes även de tidigare intervjuerna under pandemin i ett nytt ljus. De var enligt CNN ett avsteg från vanliga principer om att Cuomobröderna inte skulle ha med varandra att göra i sändning.

– Vi kände att det var av stort allmänmänskligt intresse att se Chris prata med sin bror om de utmaningar som miljontals amerikanska familjer kämpar med, menade CNN i ett uttalande i februari.

I maj i år kom det fram att Chris Cuomo deltagit i konferenssamtal med guvernörens rådgivare, och att han själv gett råd om hur Andrew Cuomo skulle bete sig kring anklagelserna mot honom.

Något som hans arbetsgivare, CNN, var tvungna att hantera. I sitt eget program bad Chris Cuomo om ursäkt för sitt agerande. Han menade att han förstod att det han gjort var problematiskt, och att han hade satt sina kollegers trovärdighet på spel.

Andrew Cuomo meddelar sin avgång i direktsändning. Här på en storbildsskärm på Times Square i New York. Foto: Kena Betancur/AFP

– Det var inte min avsikt. Det skulle aldrig vara min avsikt. Och jag är ledsen för det. Jag har aldrig försökt påverka kanalens bevakning av min bror. Tvärtom har jag avskärmats från den, sade Cuomo i sändning.

Redan då fick Cuomos inblandning kritik från medieexperter, såväl som andra medier. De menade att Chris Cuomo hade satt sin egen objektivitet och journalistiska integritet på spel – och därmed också skadat kanalen – och journalister i allmänhet. Men med utredningen från delstatsåklagaren – och Andrew Cuomos avgång har kritiken mot Chris Cuomo återigen kommit upp till ytan.

Enligt New York Times var det Chris Cuomo som rådde sin bror att avgå innan han ställdes inför en misstroendeomröstning, något som ytterligare har höjt frågor om hur passande det är att Cuomo den yngre fortsätter med sitt arbete. Flera mediekritiker frågar sig hur CNN reagerat om det var en anställd på Fox News som försatts i Chris Cuomos situation – då de länge varit kritiska kring Fox News agerande när det kommer till expresidenten Donald Trump.

”Hade de använt samma logik om det gällde Tucker Carlson eller Sean Hannity?” frågar sig Washington Posts mediekritiker Erik Wemple.

I förra veckan rapporterades att CNN under våren frågade Chris Cuomo om han ville ta tjänstledigt – och därmed fritt kunna ge sin bror råd kring situationen. Cuomo tackade nej till erbjudandet, och fortsatte med sitt arbete. Under denna veckas intensiva bevakning av broderns avgång har Chris Cuomo varit på ”en planerad semester”. Det gjorde att Andrew Cuomos avgång kunde fortsätta att bevakas även under Chris vanliga programtid.

CNN har stått bakom Chris Cuomo, men kritiseras nu för detta. Foto: Ric Feld

Washington Posts Margaret Sullivan skriver att semestern borde förlängas.

”Till en obetald tjänstledighet på längre sikt. Och CNN måste vara transparenta med sina tittare om att deras nyhetsankare agerat oetiskt, och att kanalen inte kommer tillåta det,” skriver hon.

USA Todays skribent Kathleen Bartzen Culver menar att Chris Cuomo uppenbarligen har misslyckats med sitt ansvar som journalist genom att göra sig till en del av sin brors mediestrategi.

”Och därmed har han skuggat även andra journalisters arbete, eftersom människor – på goda grunder – skulle kunna se detta som ett bevis på att mainstream-journalister är för nära och för bekväma tillsammans med de rika och mäktiga,” skriver hon.