Cyklandet i europeiska storstäder ökar under pandemin

Att ta cykeln i stället för att åka kollektivt har blivit allt vanligare under pandemin, det visar en studie från Berliner mercator research institute on global commons and climate change, MCC.

I studien har forskare kartlagt hur resevanorna i 106 europeiska städer förändrats under pandemin. Berlin, Paris och Dublin är några av städerna som finns med i undersökningen.

Resultatet visar att cyklandet ökade i genomsnitt med mellan 11 och 48 procent i städerna som deltar i undersökningen under månaderna mars till juli 2020. De tyska städerna Berlin, Köln och Stuttgart sticker ut som några av de städer där cyklandet ökat mest.

Även fast inga svenska städer finns med i undersökningen syns indikationer på att cyklandet ökat även på hemmaplan. Bland annat har köptrycket på nya cyklar fått en rekordskjuts under pandemin, i den grad att marknaden har svårt att hänga med.

– Det finns ett stort uppdämt behov och det finns inga lager. Generellt bland leverantörerna tar det längre tid att få hem cyklar. Behovet är större än vad som kan tillfredsställas, sa Joakim Stenberg vd för Cykelbranschen i en intervju med DN i förra veckan.

Inga svenska städer finns med i undersökningen men det finns andra tecken på att på att cyklandet ökat även här. Foto: Nicklas Thegerström

Också på andrahandsmarknaden har intresset blommat under pandemin, på sajterna Tradera och Blocket har cykelrelaterade sökningar ökat, så även antalet annonser.

Studien från MCC visar också att antalet såkallade pop-up-cykelbanor tar allt större plats i städerna, i genomsnitt anlades 11,5 kilometer av nya cykelbanor mellan mars och juli 2020.

