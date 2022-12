Dåliga tider för despoter – här är ljusglimtar som ger omvärlden hopp

Världspolitiken under 2022, som började med det första storkriget i Europa på årtionden, präglades helt av Ukraina. Allt tyder på att Ukraina överskuggar det mesta även det kommande året.

I februari gick Ryssland till oprovocerat anfall mot sitt grannland. Vladimir Putins mål var att utradera Ukraina från jordens yta.

Men Ukraina valde att slåss för att överleva som stat, och har lyckats med det mer framgångsrikt än vad ledarna i Kreml och de flesta andra hade väntat sig. Putin hade räknat med att en splittrad omvärld skulle backa undan, men istället möttes han av ett enat väst, under USA:s ledning, med fördömanden, sanktioner och omfattande vapenhjälp till Ukrainas frihetskamp.

När invasionen inleddes den 24 februari räknade Putin med att Kiev skulle vara intaget inom tre dygn, president Volodymyr Zelenskyj dödad och en marionettregering installerad. Även om det var nära att lyckas, blev det som bekant annorlunda.

Och när Putin i slutet av september kungjorde att fyra delvis ryskockuperade regioner (Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson) nu uppgått i Ryssland blev det snart ett nytt platt fall. Det hjälpte inte att ordna fejkade folkomröstningar i de ockuperade områdena. Omedelbart efteråt flydde de ryska trupperna Cherson och Ukraina återtog staden.

Inget av det har fått Putin att ge upp sitt mål. Han framställer fortfarande Ryssland som det angripna landet, och låtsas inte om att det är på hans order som Rysslands armé har utfört otaliga krigsförbrytelser, torterat, våldtagit, deporterat och dödat tiotusentals människor, till stor del ryssar, och gjort livet till ett helvete för ännu fler, i de ockuperade områdena.

Tror Putin på vad han själv säger? Det spelar egentligen ingen roll. Han har gemensamt med de flesta despoter att omge sig med en krets underdåniga ja-sägare som inte törs informera sin chef om obehagliga delar av verkligheten. Det försämrar dennes förmåga att fatta rationella beslut.

Putin kan ändå inte vara omedveten om att det har varit ett dåligt år för honom.

Det erövringskrig mot Ukraina som han lät släppa loss blev snabbt en utdragen serie förnedrande bakslag för Ryssland, som inte bådar gott för regimens framtid.

Denna ogynnsamma trend delar Putin med ett antal andra autokratiska och högerpopulistiska ledare. De har i olika grad ställt sig på Rysslands sida i aggressionen mot Ukraina, har sjabblat med hanteringen av coronan och har gått till angrepp mot grundläggande demokratiska rättigheter.

För bara ett år sedan, i november 2021, såg det annorlunda ut. ”The bad guys are winning”, skrev författaren och utrikesanalytikern Anne Applebaum i The Atlantic. Hon ansåg att om det 20:e århundradet innebar långsamma men ojämna framsteg mot en seger för den liberala demokratin över andra ideologier – kommunism, fascism, smittsam nationalism – så har det 21:a århundradet så här långt varit historien om det motsatta.

Ett år senare hade samma författare noterat en omvälvning: ”Myten om Rysslands militära skicklighet har krossats. Kina och Iran har skakats av missnöje och oroligheter. Den demokratiska världen har inte brutit samman utan har istället stärkts”.

Det gångna året har alltså visat upp en annan sida, efter ett årtionde av ökad nationalism, främlingsfientlighet, auktoritarism och populism, främst symboliserade av brexit och Trump-valet 2016.

Foto: Jack Taylor/AP

● Den framväxande ekonomiska och militära supermakten Kina, med den allt mer enväldige ledaren Xi Jinping i spetsen, vacklade till under en förfelad ”nollcovid”-strategi och en stelbent ekonomisk centralisering. För första gången på årtionden sköljde en protestvåg mot regimen över landet, den största sedan 1989.

● Den amerikanska expresidenten Donald Trumps insats i mellanårsvalet till kongressen blev ett misslyckande; det gick dåligt för de flesta kandidater som han förordade. Nu riskerar han dessutom att åtalas för sin roll i upproret och stormningen av USA-kongressen den 6 januari 2021. Därmed försämras sannolikt utsikterna för Trump, en stor beundrare av Putin, att återkomma till Vita huset om två år. Även om han också denna gång får stöd av Kreml. Men bara ett år tidigare hade vad många betraktade som otänkbart inträffat, att demokratin i det till synes stabila USA var så nära att bryta samman. Det fick många väljare att reagera genom att de såg Trump som en möjlig fara för demokratin.

Foto: Tia Dufour/White House, Kent Nishimura/Los Angeles Times

● Brasiliens högerextrema president Jair Bolsonaro, ”tropikernas Trump”, som försökte förvandla sitt land till en auktoritär stat, förlorade i oktober valet, om än knappt, mot vänsterledaren och expresidenten Lula da Silva. Putin har därmed tappat en entusiastisk allierad även i södra halvklotets största land. Lula har visserligen hävdat att både Ryssland och Ukraina är medskyldiga till kriget, men han har inte gått så långt som Bolsonaro som anser att Ukraina bör kapitulera på ryska villkor.

● Irans islamistiska diktaturregim under högste ledaren ayatolla Ali Khamenei skakades av en feministisk revolt som utlöstes av att den 22-åriga kurdiskan Mahsa Zina Amini – som inte beslöjat sig sig enligt mullornas order – avled i den iranska moralpolisens fängelse.

Även i Frankrike, i presidentvalet, höll demokratin mot högernationalisten Marine Le Pen, Putins favorit.

Men ingenting har varit entydigt. På flera håll i världen motsägs de hoppfulla tendenserna av stärkt auktoritarism och bakslag för demokratin.

I Turkiet har en allt mer diktatorisk president Recep Tayyip Erdogan låtit döma Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu till flerårigt fängelsestraff, i ett försök att hindra hans potentiellt främste utmanare att ställa upp i presidentvalet 2023.

Den allt mer diktatoriske presidenten Recep Tayyip Erdogan spelar skickligt på internationella motsättningar. Turkiet deltar inte i sanktionerna mot Ryssland, men stöder Ukraina militärt med avancerade drönare. Foto: Adem Altan/AFP

I Ungern vanns valet av premiärministern Viktor Orbán, Putins främsta vän i EU, och han kan därmed under lång tid framöver fortsätta sin antidemokratiska och proryska politik.

Och i Italien vann en högernationalistisk koalition regeringsmakten, där Giorgia Meloni blev premiärminister. Men till Putins besvikelse tog hon klar ställning mot Rysslands krig.

Henry Kissinger, 99, före detta amerikansk utrikesminister, har tecknat sin bild av vad den utvecklingen har betytt efter tio månaders krig:

”Ukraina har blivit en betydelsefull stat i Centraleuropa, för första gången i modern historia. Med hjälp av sina allierade och inspirerad av dess president, Volodymyr Zelenskyj, har Ukraina hållit tillbaka de ryska konventionella styrkor som har hotat Europa sedan andra världskriget”, skriver han i The Spectator (”How to avoid another world war”).

Det är en ny verklighet som enligt Kissinger kommer att forma det nya året. Han anser att de ukrainska framgångarna på slagfältet har upphävt de ursprungliga frågetecknen om Ukrainas medlemskap i Nato. Detta eftersom ”Ukraina har skaffat sig en av de största och mest effektiva landarméerna i Europa, utrustad av Amerika och dess allierade.”

Han påminner om att han har stött USA:s och Natos vapenhjälp till Ukraina ”för att sätta stopp för Rysslands aggression”, men säger att det nu är dags att nå fred genom förhandlingar.

Tidigare har Kissinger, som brukar förses med etiketten ”realist” och har varit en förespråkare för en geopolitisk balans gentemot Moskva, förordat ett neutralt Ukraina som inte ingår i den västliga försvarsalliansen Nato.

Men nu har situationen enligt Kissinger utvecklats så att den fredsprocess som det nu är dags för i någon form ”bör koppla Ukraina till Nato”.

Därmed har Kissinger gått lite längre, eller åtminstone uttryckt sig tydligare, än vad Bidens administration hittills har gjort.

Skulle han få som han vill innebär det ytterligare ett bakslag för Kreml. Det var trots allt Putins krav på ett totalstopp för vidare utvidgning av Nato som i december 2021 var hans spelöppning inför anfallet mot Ukraina i februari.

Putin och andra despoter kommer försöka dra nytta av att världen har blivit mångpolig och att USA-presidenten Joe Bidens tolkningsföreträde (”liberala demokratier mot de totalitära”) inte längre är förhärskande. Inte ens på USA:s hemmaplan sitter demokratin säkert.

Viktiga aktörer som Indien och Sydafrika (vilka tillsammans med Brasilien, Ryssland och Kina ingår i det informella BRICS-samarbetet) anser inte att det ligger i deras intresse att ta ställning mot Rysslands imperialism och olagliga annekteringar av andra länders territorium.

Det som kallas för ”den globala södern” vill inte tvingas att välja mellan de två maktblocken USA-EU och Kina-Ryssland.

Inte ens Washingtons två traditionella allierade i Mellanöstern – Israel och Saudiarabien – har backat upp USA:s västliga koalition för Ukraina.

Allt det medverkar till att Putin inte ser någon anledning att tänka om. Han tror fortfarande på seger för sitt koloniala projekt i Ukraina. Men inget tyder heller på att Ukraina kommer att vika sig. Det bäddar för att 2023 blir ett år av fortsatt konfrontation, mer förstörelse och mänskligt lidande, nya flyktingvågor, och kanske ytterligare upptrappat krig.