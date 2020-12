Danmark förlänger restriktioner efter ökat antal dödsfall

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) meddelade om fortsatt nedstängning och strikta restriktioner på en presskonferens under tisdagskvällen. Detta till följd av att antalet inlagda covidpatienter nu är rekordhöga.

Under tisdagen rapporterades att 22 personer med covid-19 avlidit i Danmark under det senaste dygnet – vilket är den näst högsta dygnssiffran hittills under pandemin.

900 covidpatienter är nu inlagda på sjukhus i landet. Det är långt fler än i början av december då siffran låg på omkring 250 patienter, berättar Mette Frederiksen på tisdagens pressträff.

46 personer i Danmark har bekräftats smittade med den brittiska virusvarianten.

På flera håll tvingas sjukhus att skjuta upp och avbryta planerade operationer. Regeringen beslutar därför att förlänga de nuvarande restriktionerna i ytterligare två veckor från den 3 till den 17 januari.

Det innebär att alla restauranger, barer, kulturinstitutioner, köpcentrum samt alla butiker utom apotek och stora matvaruaffärer därmed ska hålla stängt till den 17 januari. Det innebär också att många av de danska skolbarnen ska ha distansundervisning under den perioden.

– Men vi ser vaccinationen som en ljuspunkt i mörkret. För två dagar sedan vaccinerades den första personen i Danmark, men vi vet att det fortfarande ligger några kärva månader framför oss, säger hon.

Hälsominister Magnus Heunicke (S) instämmer i att månaderna framöver kommer att innebära en utmaning. Trycket på sjukvården ökar då många av de smittade arbetar inom hälso- och sjukvården.

– Vi står inför en hård januari och kanske också en hård februari. Men samtliga personer på alla vårdboenden väntas vara vaccinerade i februari, säger han.

Hälsoministern ser en oro i att det kan finnas ett stort antal som bär på dold smitta.

– Det är det sista vi behöver, säger Heunicke.

Reproduktionstalet, som anger hur många personer en smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till, ligger nu på 1,2 i Danmark. Det innebär att varje gång tio personer smittas infekteras ytterligare tolv nya personer och därmed fortsätter virusets spridning, skriver han på sin Twitter.

”Situationen är ytterst allvarlig”, skriver han.

Smittspridningen i Danmark började stiga dramatiskt i början av december. Den 9 december valde 38 kommuner att delvis stänga ned samtidigt som de nationella restriktionerna utvidgades. Vid tidpunkten hade antalet smittade av coronaviruset ökat med 20–25 procent per vecka i Danmark.

För stora delar av näringslivet kom restriktionerna som ett dråpslag och flera branschorganisationer gick ut och krävde kompensation och snabba åtgärdspaket.

Men restriktionerna utvidgades nationellt den 16 december och i samband med det stängdes samtliga av landets varuhus.

Knappt en vecka senare omfattade nedstängningen bland annat även frisörer, massörer, tatuerare, universitet och högskolor. Under juldagen beslutades det att alla butiker utan apotek och matbutiker skulle stängas.

Totalt har 1.226 personer med covid-19 avlidit i Danmark.

